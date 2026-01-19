Jair Bolsonaro en prison : la lecture de livres réduirait-elle vraiment sa peine ?

Condamné à 27 ans et trois mois d’incarcération pour tentative de coup d’État, Bolsonaro se trouve devant une jurisprudence aussi étrange qu’historique. Plutôt que d’organiser des mémoires politiques ou des autobiographies vindicatives à la sortie de prison (pour peu qu’il sorte un jour), il a demandé au Tribunal suprême fédéral (Supremo Tribunal Federal) l’autorisation de participer à un programme de réduction de peine basé… sur la lecture de livres reconnus par l’administration pénitentiaire.

Derrière ce qui pourrait sembler une bizarrerie — imaginez un ex-chef d’État plongé dans des romans classiques ou des traités philosophiques pour gratter quelques jours de détention — se cache un objectif social affirmé depuis des années par les autorités pénitentiaires : promouvoir l’alphabétisation, la réflexion personnelle et la réinsertion sociale des personnes incarcérées.

Lire pour s'en sortir...

De fait, le droit pénitentiaire brésilien — avec une pointe d’ironie institutionnelle — a ouverte ce mécanisme depuis plus d’une décennie : intégré aux politiques nationales d’exécution pénale, il s’applique désormais dans de nombreux établissements du pays. Et ce, afin de favoriser l’accès à la culture et à l’éducation en détention, comme le rappelle l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie.

Baptisé remição pela leitura (“rémission par la lecture”), le dispositif découle d’une série de mesures législatives et réglementaires consolidées depuis 2012. Inscrit dans la Loi brésilienne d’exécution pénale et encadré par une résolution du Conselho Nacional de Justiça (CNJ), il permet à tout détenu participant à un programme formel d’éducation et de lecture de réduire sa peine de quatre jours par ouvrage lu et commenté.

Le CNJ souligne que cette mesure s’inscrit dans une politique éducative globale visant à développer la formation intellectuelle des détenus et à réduire la récidive. Le programme exige non seulement la lecture, mais aussi la rédaction de résumés ou d’analyses, soumis à une commission de validation. L’UNESCO rappelle que ce dispositif contribue à « renforcer les compétences de base et l’estime de soi des détenus », en les accompagnant vers un retour progressif dans la société.

Jair Bolsonaro : un cas à part

Bien entendu, le bénéfice est soumis à de strictes contraintes : jusqu’à 12 livres par an, soit un maximum de 48 jours de réduction annuelle. Une règle qui, dans le cas de Bolsonaro, fait sourire certains observateurs politiques : même s’il lisait à un rythme effréné, il n’effacera jamais l’intégralité de sa peine avec ce seul mécanisme.

Les spécialistes du droit brésilien rappellent d’ailleurs que la remise de peine par la lecture s’ajoute à d’autres activités éducatives ou professionnelles prévues par la loi.

La défense de l’ex-président n’a pas manqué de préciser que Bolsonaro s’engage « à réaliser des lectures périodiques et à remettre des rapports écrits de sa main », conformément aux exigences administratives — une posture qui, selon les avocats, démontrerait « une volonté d’engagement éducatif et critique », indique CNN Brazil. Un argumentaire presque littéraire, qui suscite autant d’incrédulité que de sarcasmes dans l’opinion publique.

Imaginer Bolsonaro, jadis homme politique tonitruant, plongé dans des œuvres de Machiavel, Orwell ou Machado de Assis — des auteurs jetés en exemple dans la presse brésilienne — devient cocasse. Au fond, l’ironie serait complète si l’on oubliait que cette mesure n’est pas un passe-droit à la carte, mais une solution pour toutes les personnes privées de liberté au Brésil, depuis plus de dix ans.

Et qu’elle s’inscrit dans une logique de réhabilitation sociale, plus que de tentative d'échapper à la justice après avoir tenté de renverser une démocratie.

