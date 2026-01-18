Municipales 2026 : Rachida Dati quitte le gouvernement pour remporter Paris

« Le moment est venu de changer Paris. Aujourd’hui, Paris est une ville où trop de Parisiens ont le sentiment d’être abandonnés. Une ville où ils ont dû malheureusement s’habituer au désordre, s’habituer à la saleté, à l’insécurité du quotidien », assurait un peu plus tard l'actuelle locataire de la rue de Valois lors d’un meeting à la Mutualité.

Et de vanter sa présence « sur le terrain tout le temps, je parle avec tout le monde, partout. Je n’ai peur ni de la contradiction, ni des oppositions, mais une chose est sûre, je n’ai pas peur non plus du réel ». De quoi se demander quand elle avait le temps de s’occuper des affaires du ministère de la Culture. Elle poursuivait : « Diriger Paris, c'est se mettre à la hauteur de son histoire, c'est se mettre à la hauteur de sa beauté, de l'ambition de cette grande capitale mondiale. »

Installée au ministère de la Culture depuis janvier 2024, Rachida Dati s’était longtemps efforcée de mener de front ses responsabilités ministérielles et son ambition municipale, une posture inhabituelle, mais assumée. Elle est aussi, depuis plusieurs années, maire du 7e arrondissement de Paris et grande figure de la droite parisienne.

Décision nette, calendrier flou

Lors de son intervention médiatique, Dati a été explicite sur l’orientation de son engagement politique : « Bien sûr que je quitterai le gouvernement », a-t-elle déclaré, avant de préciser immédiatement qu’elle ne révélerait pas le moment exact de son départ. Cette retenue, loin d’être une esquive, tend à préserver sa marge de manœuvre jusqu’à l’homologation officielle de sa campagne dans les prochaines semaines.

Flottant encore entre prudence et détermination, elle a évoqué des pressions d’acteurs culturels qui souhaiteraient qu’elle défende leurs budgets jusqu’au bout — un élément qui illustre la complexité de sa double casquette entre action gouvernementale et stratégie électorale.

Un pari politique sous haute tension

Ce choix stratégique intervient dans un contexte particulièrement fragmenté. L’élection municipale à Paris, prévue les 15 et 22 mars, s’annonce serrée, avec des concurrents issus de tout l’échiquier politique : Emmanuel Grégoire pour la gauche, Pierre-Yves Bournazel au centre, Sophia Chikirou pour La France Insoumise, Thierry Mariani pour le RN ou encore Sarah Knafo pour Reconquête.

À LIRE - GDF Suez : visée par une nouvelle enquête, Dati reste à la Culture

Dati ne se contente pas d’être une candidate de plus ; elle demeure, selon plusieurs sondages récents, dans le peloton de tête, capable même de se qualifier pour un second tour. Cette réalité électorale confère à sa décision une dimension lourde de conséquences pour l’ensemble de la droite parisienne, mais aussi pour l’exécutif national.

Un contexte judiciaire et politique délicat

Au-delà de l’arène municipale, la situation personnelle de la ministre ajoute de l’intensité à ce tournant. Dati fait face à des questions judiciaires liées à des enquêtes pour corruption et trafic d’influence, héritées de son mandat de députée européenne, qui n’ont jamais été tranchées à ce jour. Ces éléments pèsent sur sa visibilité médiatique et sur la manière dont ses adversaires politiques appréhendent sa campagne.

Faits ou rumeurs, ces dossiers ont alimenté les critiques de certains de ses opposants qui jugeaient incompatible avec l’éthique gouvernementale d’occulter l’ombre de procédures judiciaires en cours tout en briguer le leadership de la capitale.

Ambitions et turbulences

À l’intérieur même de ses rangs politiques, l’annonce de Dati a suscité des réactions contrastées. À droite, la sénatrice et membre historique de la droite parisienne a parfois été contestée, à tel point que son rôle dans le parti Les Républicains a vacillé lors de ruptures et de désaccords avec la direction nationale.

Ce dernier élément illustre une réalité plus large : la droite française à Paris n’est plus monolithique, fractionnée entre courants modérés, conservateurs et centristes. La candidature de Dati, in fine, cristallise ces tensions tout en incarnant l’ambition — parfois jugée excessive — de reprendre la principale mairie du pays.

L’échéance municipale comme catalyseur

À un peu moins de deux mois du 1er tour, la stratégie de Rachida Dati pourrait servir de cas d’école pour les politiques ministres candidats : faut-il abandonner ses fonctions exécutives pour se consacrer à une élection locale ? La question, longtemps restée en suspens, a désormais sa réponse pragmatique. La ministre s’engage dans une course qui promet d’être l’une des plus suivies de ce cycle électoral.

Paris, en ce début d’année politique, devient ainsi à la fois le théâtre et l’enjeu d’une bataille qui dépasse largement les frontières de la capitale. À jamais, peut-être, ce scrutin restera associé à l’heure où une ministre de la République a décidé de risquer son portefeuille pour tenter de diriger la ville lumière.

Alors, quelle sera l'échéance ? La campagne démarrera officiellement le 2 mars, le premier tour c’est le 15… Quant à savoir si la future ex-ministre a évoqué sa candidature avec le président de la République, la réponse fuse : « Je suis engagée en politique depuis longtemps, je sais ce que j’ai à faire et je sais aussi ce que je dois faire. »

Crédits photo : France Inter

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com