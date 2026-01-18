George RR Martin : achever The Winds of Winter, ou mourir en essayant...

Le prochain tome des romans, The Winds of Winter, reste l’un des livres les plus attendus dans l’histoire récente de la littérature fantastique. À 77 ans, Martin n’a pas donné de date de publication — ni de promesse définitive que l’œuvre sera achevée dans un délai précis. Il a cependant confirmé poursuivre l’écriture, avec environ 1 100 pages complètes à ce jour, un chiffre qui n’a guère varié depuis plusieurs années.

Cette estimation est cohérente avec son discours récent selon lequel il se trouve « trois quarts du chemin » vers l’achèvement, mais qu’il demeure engagé dans un processus de réécritures et de remaniements constants, freiné par la complexité narrative et la nécessité de servir les attentes colossales de ses lecteurs, raconte-t-il dans une interview accordée à Hollywood Reporter.

Et d’exprimer publiquement sa frustration face à certaines spéculations toxiques qui entourent sa santé ou son rythme de travail. S’adressant à la fois à ses fans et à ses détracteurs, il a déclaré sans détour : « Je n’avais pas besoin de ce genre de conneries. Personne n’en a besoin. » Une mise au point qui reflète l’épuisement latent d’un écrivain constamment sollicité sur tous les fronts médiatiques et créatifs.

Un succès télévisuel aux relents de dissension

Sur le plan audiovisuel, House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones développée avec HBO, s’impose comme un succès de production, mais pas sans heurts. L’un des aspects les plus marquants de l’actualité récente est la tension ouverte entre Martin et le showrunner de la série, Ryan Condal.

À LIRE - L’IA écrit la suite de Game of Thrones : George R.R. Martin voit rouge

Dans cette entretien largement repris, Martin a qualifié sa relation professionnelle avec Condal de « abysmale », un terme aussi fort qu’inattendu de la part d’un auteur qui avait été longtemps présenté comme impliqué de façon constructive dans les adaptations télévisées de ses livres. Selon lui, les désaccords créatifs — notamment quant à la direction narrative prise par House of the Dragon au fil des saisons — ont dégradé leurs échanges au point de rendre la collaboration difficile.

Ces critiques interviennent après une série de disputes relatées de manière plus ou moins officielle, depuis des notes ignorées ou contournées jusqu’à une rencontre virtuelle où Martin aurait affirmé que la série n’était « plus son histoire ». L’implication d’HBO a parfois consisté à faire transiter les remarques de l’auteur via le réseau plutôt que directement entre lui et Condal, signe d’un climat de travail tendu.

Le contexte s’est encore compliqué à partir de la saison 2, marquée par le départ du co-showrunner Miguel Sapochnik — un collaborateur historique du Game of Thrones original — et par une gestion de production parfois jugée discutable, selon des sources journalistiques spécialisées.

Ce conflit, largement médiatisé, alimente autant la spéculation que l’inquiétude des fans : au moment où la saison 3 est attendue pour l’été 2026, certains commentateurs évoquent déjà le spectre d’un décalage entre l’esprit originel de l’œuvre littéraire et le chemin narratif choisi par les équipes télévisuelles.

Vers une diversification des adaptations

Pour autant, l’univers de Westeros ne se résume plus à une seule série. La première saison de A Knight of the Seven Kingdoms, adaptation des nouvelles dites Tales of Dunk and Egg de Martin, est sur le point d’être diffusée.

Cette production — qui explore une époque plus reculée dans l’histoire des Targaryen — bénéficie semble-t-il d’une relation plus harmonieuse entre l’auteur et son showrunner, Ira Parker, que Martin a qualifiée de très positive dans le même entretien.

Cette dynamique plus collaborative pourrait représenter un modèle différent pour les projets futurs autour du riche corpus de Martin, où la fidélité aux personnages et la cohérence narrative deviennent des points d’ancrage permettant au créateur de rester un partenaire actif plutôt qu’un observateur critique.

Tiraillé entre écriture et production

À mi-chemin entre l’attente littéraire et les enjeux télévisuels, la trajectoire actuelle de George R.R. Martin illustre un paradoxe fascinant : un écrivain au sommet de sa renommée, mais confronté aux contraintes de la médiatisation et aux frictions inhérentes à toute adaptation d’une œuvre littéraire majeure.

À LIRE - La science dans la science-fiction : G.R.R. Martin, chercheur

Peu importe les retards ou les différends, l’auteur continue de s’imposer comme une figure incontournable, réaffirmant son rôle créatif sans renoncer à ses exigences artistiques. Dans un paysage culturel où la patience se fait rare, sa lutte pour achever The Winds of Winter est devenue un symbole de l’intransigeance créative.

Crédits photo : Gage Skidmore, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com