250 000 livres menacés : l’humidité menace une bibliothèque historique en Italie

La fermeture de cette bibliothèque historique n’a pas été décidée sur un coup de tête. Le système bibliothécaire de Pavie a informé les usagers que la Bonetta observerait une « fermeture temporaire pour entretien et désinfection des locaux ». Avec une réouverture qui serait communiquée ultérieurement.

Même si aucune annonce publique récente ne corrige cette information, les démarches politiques et administratives menées ces derniers mois montrent que le dossier ne stagne pas totalement.

L’édifice, installé dans l’ancien Stabilimento di Belle Arti Malaspina, conserve un patrimoine de livres rares, manuscrits, incunables et fonds spécialisés d’une valeur inestimable. Selon les registres municipaux et le recensement patrimonial, la bibliothèque gère environ 200 000 volumes, dont plusieurs milliers d’œuvres anciennes d’un intérêt historique majeur.

Des fonds assurés, mais des travaux encore à venir

À l’origine de la crise, il y a des problèmes d’infiltrations d’eau, d’humidité persistante, de nuisibles et de vétusté du bâtiment — des phénomènes que l’administration pavait déjà en octobre 2025, précisant que la situation avait empiré au fil des ans.

Fin novembre 2025, un tournant s’est produit : la municipalité de Pavie a finalement inscrit 600.000 € de travaux dans le programme triennal des Lavori Pubblici. Cette somme vise notamment la réfection du toit et des façades de l’immeuble pour enrayer les infiltrations qui mettent directement en péril les collections.

L’assessorat aux Travaux publics, Alice Moggi, a indiqué que des interventions ponctuelles — comme l’installation de filets pour contrer les pigeons ou la protection temporaire avec des pics — avaient été tentées, mais restaient insuffisantes face à l’ampleur des dégâts.

Cependant, même si les financements ont été votés, les travaux eux-mêmes n’ont pas encore commencé. Selon les informations rendues publiques, ils ne pourront normalement débuter qu’au printemps 2026, lorsque les conditions climatiques le permettront et que les formalités administratives (y compris l’approbation de projets et la consultation de la Soprintendenza pour un édifice historique) seront terminées.

Patrimoine menacé, opinion publique mobilisée

La fermeture prolongée de la Bonetta suscite l’inquiétude des milieux culturels et de la société civile pavésienne. Des membres de la commission Culture et de la commission Patrimoine ont appelé à une réunion conjointe dès novembre 2025 pour débattre de l’état de la bibliothèque, de l’avancement des travaux envisagés et de la sécurité du fonds documentaire.

Ces voix rappellent que la bibliothèque n’est pas seulement un lieu de prêt de livres. Elle abrite également des collections précieuses comprenant incunables, manuscrits rares, cinquecentines (ouvrage imprimé au XVI siècle) et fonds spéciaux, qui témoignent de siècles de production intellectuelle et culturelle locale.

Dans ce contexte, la politique culturelle locale est confrontée à un dilemme difficile : comment concilier des contraintes budgétaires strictes avec l’impératif de sauvegarder un héritage fragile ? Les 600 000 € débloqués constituent une étape importante, mais ils ne suffisent pas à produire « des effets immédiats et visibles » pour l’instant, selon plusieurs élus locaux réunis autour de la table des discussions publiques.

Réflechir l'avenir des bibliothèques historiques

Le cas de la Bonetta n’est pas isolé. Dans de nombreuses villes européennes, les bibliothèques historiques — souvent installées dans des bâtiments anciens — doivent affronter les effets cumulés du climat, de l’humidité et d’un financement public qui peine à suivre l’urgence patrimoniale.

Dans certaines administrations, l’absence de fonds d’urgence dédiés à la restauration empêche toute réponse rapide face à des problèmes structurels majeurs. Pour Pavie, l’enjeu dépasse désormais la simple réouverture. Il s’agit de garantir que les collections, témoins d’un patrimoine intellectuel pluriséculaire, ne soient pas condamnées par l’usure, la moisissure et les infiltrations répétées.

En ce sens, la décision de mobiliser des ressources pour restaurer le toit et les façades constitue une réponse politique forte — mais elle doit encore se matérialiser sur le terrain. La Bibliothèque Bonetta reste aujourd’hui un locus de mémoire en suspens, dont la préservation dépend autant de la diligence administrative que de la mobilisation d’un consensus autour de la valeur du patrimoine public.

Crédits photo : Biblioteca Bonetta

Par Nicolas Gary

