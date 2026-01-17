Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver

Sous la présidence d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui accompagne cette année le jury en remplacement de Philippe Labro, les membres critiques ont retenu des œuvres aux univers variés, mêlant narration sociale, réflexions contemporaines et explorations des formes romanesques.

Les cinq finalistes sont les suivants :

Le Visage de la nuit — Cécile Coulon

Dans ce roman à la fois sombre et poétique, un enfant survit à une fièvre mortelle, mais au prix d’une défiguration profonde et d’un destin singulier. Recueilli par un prêtre dans un hameau isolé, il grandit à l’écart du monde, trouvant liberté et réconfort dans la forêt nocturne.

Adolescence, mystère et violence se mêlent lorsqu’il rencontre une jeune fille portant elle aussi un lourd secret. À travers ce huis clos rural, Cécile Coulon explore le regard social, la monstruosité et la quête d’identité dans un récit lyrique et troublant.

On l’appelait Bennie Diamond — Michaël Dichter

Premier roman de Michaël Dichter, ce texte s’inscrit dans la tradition du roman d’apprentissage. Il plonge le lecteur dans l’univers méconnu des diamantaires d’Anvers dans les années 1970. Bennie Goodman, issu d’une famille juive orthodoxe modeste, est fasciné par le commerce et la taille des pierres précieuses.

Face au poids des traditions religieuses et familiales, il tente de se faire une place dans ce milieu fermé. À travers sa trajectoire, le roman interroge la transmission, l’ambition et la construction de soi au cœur d’un monde obsessionnel et étincelant.

Aqua — Gaspard Koenig

Dans Aqua, Gaspard Koenig transpose la question cruciale de la gestion de l’eau dans un village normand confronté à sa modernisation. Martin Jobard, haut fonctionnaire revenu dans sa commune natale, veut réformer le réseau d’eau potable.

Il se heurte à Maria, épicière attachée aux pratiques anciennes. À travers ce conflit local, le roman éclaire les tensions entre technocratie et traditions, tout en questionnant les enjeux contemporains liés aux communs, à l’écologie et à l’identité rurale.

Hors champ — Marie-Hélène Lafon

Marie-Hélène Lafon propose ici une fresque couvrant plus de cinquante années de vie rurale. Alternant les points de vue de Claire et de son frère Gilles, elle brosse dix tableaux de leurs existences, entre la ferme isolée du Cantal, l’héritage familial et l’éloignement progressif des chemins de vie.

Par une écriture sensible et dépouillée, ce roman interroge le temps qui passe, la filiation et les liens indéfectibles qui attachent les individus à la terre.

Sicario bébé — Fanny Taillandier

Dans ce roman nerveux, Fanny Taillandier met en scène Blaise et Djen, deux adolescents amoureux confrontés à une grossesse inattendue et à un avenir précaire. Lorsqu’un camarade leur propose une forte somme d’argent pour exécuter un contrat criminel, ils s’engagent dans une cavale à travers la France. Inspiré de faits divers contemporains, Sicario bébé explore les dérives de la jeunesse, les fractures sociales et la violence d’un monde où l’argent et la survie prennent le pas sur l’innocence.

Ces 5 romans seront envoyés à 20 librairies partenaires partout en France. Ces librairies ont composé un jury de 100 lecteurs, de tous les âges. Ce sont eux qui choisiront le lauréat ou la lauréate parmi ces 5 finalistes.

Liste des libraires partenaires : Les Mots Passants / Aubervilliers, Mollat / Bordeaux, Dialogues / Brest, Decitre / Ecully, Mots en marge / La Garenne Colombes, Le Square / Grenoble, Le Furet du Nord / Lille, Page et Plume / Limoges, Maupetit / Marseille, Sauramps / Montpellier, Bisey / Mulhouse, Hall du livre / Nancy, Librairie Durance / Nantes, Librairie Nouvelle d’Orléans / Orléans, Le Livre Ecarlate / Paris, Le Failler / Rennes, L’Armitière / Rouen, Librairie de Paris / Saint- Etienne, Charlemagne / Toulon, Librairie Privat / Toulouse

Un extrait de chaque ouvrage est proposé en fin d'article.

