Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver

Le Grand Prix RTL/LIRE Magazine 2026 vient de dévoiler sa sélection finale : cinq romans publiés en cette rentrée littéraire d’hiver seront soumis au jugement d’un jury de 100 lecteurs répartis dans 20 librairies partenaires en France. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé(e) sur RTL le 30 mars prochain, après une délibération collective entre la critique et les lecteurs.
Le 17/01/2026 à 10:39 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
17/01/2026 à 10:39
0
Commentaires
0
Partages
Sous la présidence d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui accompagne cette année le jury en remplacement de Philippe Labro, les membres critiques ont retenu des œuvres aux univers variés, mêlant narration sociale, réflexions contemporaines et explorations des formes romanesques.
Les cinq finalistes sont les suivants :
Le Visage de la nuit — Cécile Coulon
Dans ce roman à la fois sombre et poétique, un enfant survit à une fièvre mortelle, mais au prix d’une défiguration profonde et d’un destin singulier. Recueilli par un prêtre dans un hameau isolé, il grandit à l’écart du monde, trouvant liberté et réconfort dans la forêt nocturne.
Adolescence, mystère et violence se mêlent lorsqu’il rencontre une jeune fille portant elle aussi un lourd secret. À travers ce huis clos rural, Cécile Coulon explore le regard social, la monstruosité et la quête d’identité dans un récit lyrique et troublant.
On l’appelait Bennie Diamond — Michaël Dichter
Premier roman de Michaël Dichter, ce texte s’inscrit dans la tradition du roman d’apprentissage. Il plonge le lecteur dans l’univers méconnu des diamantaires d’Anvers dans les années 1970. Bennie Goodman, issu d’une famille juive orthodoxe modeste, est fasciné par le commerce et la taille des pierres précieuses.
Face au poids des traditions religieuses et familiales, il tente de se faire une place dans ce milieu fermé. À travers sa trajectoire, le roman interroge la transmission, l’ambition et la construction de soi au cœur d’un monde obsessionnel et étincelant.
Dans Aqua, Gaspard Koenig transpose la question cruciale de la gestion de l’eau dans un village normand confronté à sa modernisation. Martin Jobard, haut fonctionnaire revenu dans sa commune natale, veut réformer le réseau d’eau potable.
Il se heurte à Maria, épicière attachée aux pratiques anciennes. À travers ce conflit local, le roman éclaire les tensions entre technocratie et traditions, tout en questionnant les enjeux contemporains liés aux communs, à l’écologie et à l’identité rurale.
Hors champ — Marie-Hélène Lafon
Marie-Hélène Lafon propose ici une fresque couvrant plus de cinquante années de vie rurale. Alternant les points de vue de Claire et de son frère Gilles, elle brosse dix tableaux de leurs existences, entre la ferme isolée du Cantal, l’héritage familial et l’éloignement progressif des chemins de vie.
Par une écriture sensible et dépouillée, ce roman interroge le temps qui passe, la filiation et les liens indéfectibles qui attachent les individus à la terre.
Sicario bébé — Fanny Taillandier
Dans ce roman nerveux, Fanny Taillandier met en scène Blaise et Djen, deux adolescents amoureux confrontés à une grossesse inattendue et à un avenir précaire. Lorsqu’un camarade leur propose une forte somme d’argent pour exécuter un contrat criminel, ils s’engagent dans une cavale à travers la France. Inspiré de faits divers contemporains, Sicario bébé explore les dérives de la jeunesse, les fractures sociales et la violence d’un monde où l’argent et la survie prennent le pas sur l’innocence.
Ces 5 romans seront envoyés à 20 librairies partenaires partout en France. Ces librairies ont composé un jury de 100 lecteurs, de tous les âges. Ce sont eux qui choisiront le lauréat ou la lauréate parmi ces 5 finalistes.
Liste des libraires partenaires : Les Mots Passants / Aubervilliers, Mollat / Bordeaux, Dialogues / Brest, Decitre / Ecully, Mots en marge / La Garenne Colombes, Le Square / Grenoble, Le Furet du Nord / Lille, Page et Plume / Limoges, Maupetit / Marseille, Sauramps / Montpellier, Bisey / Mulhouse, Hall du livre / Nancy, Librairie Durance / Nantes, Librairie Nouvelle d’Orléans / Orléans, Le Livre Ecarlate / Paris, Le Failler / Rennes, L’Armitière / Rouen, Librairie de Paris / Saint- Etienne, Charlemagne / Toulon, Librairie Privat / Toulouse
Un extrait de chaque ouvrage est proposé en fin d'article.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 08/01/2026
288 pages
Iconoclaste (l')
21,90 €
Paru le 14/01/2026
398 pages
Les Léonides
21,90 €
Paru le 09/01/2026
432 pages
Editions de l'Observatoire
23,00 €
Paru le 07/01/2026
192 pages
Rivages
19,00 €
Paru le 02/01/2026
176 pages
Buchet-Chastel
19,90 €
Commenter cet article