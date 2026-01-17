Royaume-Uni : un plan inédit pour sauver les livres rares en bibliothèque

Le UK Print Book Collection (UK PBC) — lancé à l’automne 2025 — repose sur une idée simple, mais ambitieuse : coordonner les efforts pour garantir que chaque livre scientifique imprimé, en particulier les ouvrages rares ou peu diffusés, soit représenté par au moins sept exemplaires disséminés dans des bibliothèques partenaires, raporte THE.

Ce mécanisme répond à une double exigence. D’une part, la prolifération de nouvelles publications scientifiques met une pression insoutenable sur les étagères des établissements. D’autre part, la pratique traditionnelle de retirer des volumes peu consultés — dite weeding ou désherbage — suscite de vives inquiétudes auprès des chercheurs qui craignent la disparition de ressources essentielles.

Un réseau conçu pour protéger, pas pour diluer

La clé de cette coordination réside dans une base de données collective et partagée, alimentée par les quelque 160 millions d’enregistrements bibliographiques compilés par le service Library Hub, géré par l’organisation Jisc.

Grâce à cet outil, chaque bibliothèque participante peut visualiser — avant toute décision de retrait — combien d’exemplaires d’un livre donné sont détenus ailleurs. Si ce seuil critique de sept copies n’est pas assuré, l’ouvrage ne pourra pas être mis au rebut.

Cette règle n’est pas arbitraire. Elle s’inspire des principes des collective collections — des programmes de conservation collective déjà en vigueur dans plusieurs pays — qui recommandent de travailler en commun pour préserver des biens culturels imprimés, tout en désengorgeant les espaces de stockage locaux.

Pour les bibliothécaires, il s’agit d’un compromis délicat. Jan Davey, responsable des collections à l’université de Bristol, rappelle que « nos collections de recherche ne sont pas statiques ; elles évoluent avec le temps ». Elle souligne que ce plan n’a pas pour objectif de déposséder les institutions de leur patrimoine, mais plutôt de leur offrir une garantie collective que chaque ouvrage pourra être consulté quelque part, même si certaines copies locales disparaissent.

Des enjeux qui dépassent les étagères

Ce dispositif intervient dans un contexte où la saturation des rayonnages est souvent perçue par les bibliothécaires comme un obstacle à l’accueil de nouvelles publications, mais aussi à l’ouverture d’espaces conviviaux pour les usagers. Geoff Lewis, gestionnaire des collections à l’université de Warwick, décrit la situation avec une formule qui en dit long : « Nos magasins sont pleins… il ne reste que quelques mètres d’espace libre, malgré des milliers de livres retirés chaque année. »

Pour certains établissements, la perspective d’un retrait coordonné est une bouffée d’air. Elle pourrait permettre de libérer des milliers de mètres linéaires de rayonnages, tout en assurant que les ouvrages rares ne tombent pas dans l’oubli. Le risque, en cas d’absence de coordination, serait de perdre des exemplaires uniques à jamais, faute de réseau pour les remplacer.

Un projet collectif aux limites claires

Si la démarche est saluée pour son audace, elle n’est pas sans poser des questions délicates. Le système repose sur l’adhésion volontaire des bibliothèques universitaires et spécialisées. Il nécessite une mise à jour constante des données, ainsi qu’un engagement à partager les informations de manière transparente.

Plus fondamentalement, certains observateurs s’interrogent sur la pertinence de concentrer des efforts sur les seules versions imprimées alors que l’essor du numérique redéfinit les pratiques de recherche. D’aucuns soulignent que, dans un monde où le dépôt légal numérique capture une part croissante de la production intellectuelle, il faut penser des solutions hybrides qui intègrent à la fois l’impression et les ressources électroniques.

Pour l’heure, le UK PBC a été accueilli avec un optimisme prudent par les professionnels de l’information. Initié par des organisations clés — notamment Research Libraries UK (RLUK), Society of College, National and University Libraries (SCONUL), Jisc et la British Library — ce plan collectif est encore en phase de consolidation, mais il constitue sans doute une réponse structurelle et durable à des défis qui se sont longtemps accumulés.

Ce réseau pourrait servir de modèle ailleurs, au moment où bibliothèques et institutions culturelles à travers le monde cherchent des stratégies pour concilier préservation et accessibilité. Car, au-delà des contraintes matérielles, c’est bien la mémoire intellectuelle partagée — façonnée par des générations de chercheurs — qui est en jeu.

