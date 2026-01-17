Colère des éditeurs à Rome : un salon mobilisé contre une maison “fasciste”

À Rome, les livres n’ont pas disparu. Pourtant, durant un après-midi, ce sont bien des étagères fantômes qui ont saisi les visiteurs. Des stands entiers, recouverts de draps gris, comme si l’on avait voulu effacer symboliquement la parole éditoriale. Derrière ce geste théâtral se joue une crise plus profonde : celle d’un secteur du livre qui expose au grand jour ses tensions internes, ses luttes d’influence et ses fractures idéologiques. Une image forte, lourde de sens, qui rappelle que la culture n’est jamais un territoire neutre.
Le 17/01/2026 à 10:06 par Nicolas Gary
L’édition 2025 de Più libri più liberi, foire nationale de la petite et moyenne édition qui se tient chaque année à Rome au centre de congrès La Nuvola depuis le 1ᵉʳ décembre a basculé samedi après-midi dans une forme de dénonciation collective rarement vue dans cet espace culturel.
Vers 15 h, des dizaines d’éditeurs présents ont couvert leurs stands — certains simplement en drap, d’autres avec tentes ou sacs — pour une durée d’environ trente minutes, transformant la foire en une scène grise, presque silencieuse.
L’intention était symbolique : matérialiser un désaccord profond avec la présence d’une maison d’édition dont le catalogue est jugé, par une partie du secteur, incompatible avec les valeurs de la culture démocratique.
L’action, qui a pris des allures de « black-out culturel », n’était ni improvisée ni isolée : elle s’inscrit dans une série de protestations entamées plusieurs jours auparavant, déjà révélatrices d’une fracture interne au monde de l’édition italienne, rapporte l’agence de presse Ansa.
Au centre du débat se trouve Passaggio al Bosco, maison d’édition accusée par ses détracteurs de publier des textes qui, selon eux, glorifient des figures ou des idées liées au fascisme et à l’antisémitisme. Certains titulaires de stands ont jugé sa simple présence « normalisatrice ».
Cette critique a été portée de façon explicite dans une lettre ouverte signée début décembre par plus de 80 auteurs et professionnel·le·s du livre, parmi lesquels figurent des personnalités de premier plan du milieu culturel italien — du dessinateur Zerocalcare à l’historien Alessandro Barbero — qui demandaient à l’Associazione Italiana Editori (AIE) de revoir sa décision d’accueillir l’éditeur controversé.
Les signataires s’inquiétaient avant tout de la « compatibilité » de certains ouvrages avec les principes antifascistes constitutionnels italiens, estimant que les contenus publiés ne relèvent pas d’une étude historique critique, mais d’une forme d’apologie idéologique.
Face à ces demandes, l’AIE a maintenu sa position : Passaggio al Bosco, comme les autres exposants, avait signé des engagements formels affirmant son adhésion aux valeurs constitutionnelles. L’association a par ailleurs proposé, sans qu’il soit clair si cela a été mis en œuvre, un espace dédié au débat pour discuter de la question au sein même du salon.
Dans ce contexte, plusieurs éditeurs ont exprimé leur mécontentement différemment : certains ont préféré ne pas se rendre à l’inauguration officielle, boycottée notamment par le conseil municipal de Rome, qui a refusé d’y assister pour protester contre la participation de l’éditeur en cause.
Le conseiller municipal à la Culture a rappelé que « l’antifascisme est pour nous un engagement constitutionnel ». À ce titre, la gestion d’un catalogue explicitement rapproché de l’extrême droite constituait une ligne rouge.
Samedi, donc, l’image a frappé. Alignés dans les allées de La Nuvola, des étals cachés sous des draps ou des toiles ont évoqué, pour qui les a parcourus, une absence symbolique : celle d’une culture littéraire inclusive. Aux côtés des tentes noires, certains éditeurs ont déposé des pancartes, tandis que rubriques et flyers circulaient pour expliciter le sens de l’action. L’un d’eux proclamait, en substance : « Voici ce qui arrive à la liberté de pensée et de presse quand la propagande fasciste trouve sa place dans une foire culturelle. »
Peu après, certains participants ont entonné Bella Ciao, chant de résistance historique, et scandé des slogans : « Ora e sempre resistenza » (« maintenant et toujours résistance ») et « Fuori i fascisti dalla fiera » (« dehors les fascistes de la foire »).
Cette approche, pacifique, mais hautement symbolique, visait à faire résonner dans l’espace du salon une forme de dissidence collective, non seulement à l’égard de Passaggio al Bosco, mais aussi face à ce que d’aucuns perçoivent comme une « guerre des éditeurs » — un conflit latent entre différents modèles de visibilité, de gouvernance et de concurrence au sein du secteur.
Alors que la foire se poursuit jusqu’au 8 décembre, l’effet de cette protestation sur le futur de Più libri più liberi reste incertain. Certains observateurs y voient une fracture passagère, mais significative : la tension entre liberté d’expression et responsabilité éditoriale, amplifiée par l’écho médiatique, pourrait redéfinir les lignes de fracture internes à l’édition indépendante.
D’autres estiment que l’appel au dialogue initié par l’AIE pourrait, à terme, apaiser les dissensions et poser les bases d’un débat plus large sur les frontières de l’expression intellectuelle dans les foires culturelles.
Dans les allées de La Nuvola, derrière les draps symboliques, c’est moins un silence qu’une question qui s’est fait entendre : jusqu’où une foire du livre peut-elle être un espace neutre quand la parole elle-même est devenue un terrain de lutte ? L’image des stands couverts restera, au moins pour cette édition, l’une des plus parlantes de cette foire placée, en décembre 2025, au cœur d’un débat plus large que les seules tables et étagères des éditeurs.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
perkeo
17/01/2026 à 13:41
Si Passaggio al Bosco avait publié un livre interdit, ils n'auraient pas été invités.
Les contestataires oublient une chose: défendre la liberté de pensée, la liberté d'expression et toutes ces jolies choses ne donne pas le droit de rayer de la carte les gens qui déplaisent. C'est même totalement incohérent. S'ils exigent que tout le monde pense comme eux, c'est qu'ils sont aussi fascistes que les autres.
La démocratie ne fonctionne que s'il y a une pluralité d'opinions, sinon c'est une farce. Un vrai démocrate accepte que des gens aient des idées radicalement différentes des siennes (tant qu'elles restent dans le cadre de la légalité).