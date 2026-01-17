La Moldavie, pays en transition, fait face à des défis socio-économiques importants. Selon un rapport de la Banque mondiale, près de 24 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (Banque mondiale, 2023). Dans ce contexte, l’accès à la culture et à l’éducation devient une nécessité. « La lecture est une porte ouverte sur le monde », explique Natalia Popescu, bibliothécaire engagée dans le projet. « En offrant des livres, nous offrons aussi des rêves et des opportunités. »

L'idée de cette mobilisation ne se borne donc pas à la stricte collecte de livres. Elle s’inscrit dans une démarche plus large visant pour renforcer le tissu social et promouvoir la culture littéraire.

Les pompiers, souvent perçus comme des intervenants en situation de crise, deviennent des vecteurs de changement positif. « Nous avons voulu montrer que notre mission dépasse la lutte contre le feu ; nous voulons aussi nourrir l’esprit », témoigne Ion Cernat, chef des pompiers de Chișinău.

Partenariat public-privé

Le succès de leur implication repose également sur la collaboration entre le secteur public et des acteurs privés. Des entreprises locales ont offert leur soutien, tant financier que logistique. Par exemple, MoldExpress, une société de livraison, a promis de transporter les livres collectés vers les bibliothèques et les centres communautaires. « Chaque livre compte, et nous voulons nous assurer qu’ils parviennent à ceux qui en ont besoin », déclare Alina Gălățeanu, responsable de la communication chez MoldExpress.

Les écoles et les universités participent également, organisant des collectes de livres et sensibilisant les jeunes à l’importance de la lecture. « Cela fait partie de notre devoir éducatif », affirme Mihai Sava, directeur d’un lycée de Chișinău. « En impliquant les élèves, nous leur enseignons non seulement la valeur des livres, mais aussi celle de la solidarité. »

Une économie durable et solidaire

Comment créer un environnement propice pour les plus jeunes où la lecture et l’éducation sont valorisées, même dans les milieux les plus défavorisés. Les organisateurs espèrent que cette campagne incitera d’autres villes et régions à s'embarquer dans un ce modèle et se l'approprier. « Nous voulons montrer que des actions simples peuvent avoir des répercussions profondes », souligne Natalia Popescu.

Les retours des bénéficiaires sont déjà positifs. Dans les quartiers défavorisés de Chișinău, plusieurs familles ont accueilli avec enthousiasme les livres reçus. « C’est un cadeau inestimable pour mes enfants », confie Maria, une mère de famille. « Ils adorent lire, et cela leur ouvre de nouveaux horizons. »

Cette initiative pose également la question du rôle des services d’urgence dans la société moderne. En se diversifiant et en soutenant des projets culturels, les pompiers de Chișinău montraient un visage distinct : celui d'acteurs et membres à part entière de la communauté. « Nous devons repenser ce que signifie être un service public », déclare Ion Cernat. « Notre mission est de protéger, mais aussi d’éduquer et d'enthousiasmer », poursuit-il dans un communiqué.

Leur mobilisation, amplement relayée en vidéos et photos, livres dans les bras, est d’autant plus pertinente dans le contexte actuel, où le besoin de solidarité et de soutien mutuel est plus crucial que jamais.

Au fil des années, Biblioteca de sub brad, est devenu un exemple de solidarité et de créativité. Elle souligne l’importance de la culture et de l’éducation dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En invitant la communauté à participer à cette action, les pompiers ne se contentent pas de collecter des livres ; ils construisent un avenir meilleur pour tous.

Les livres collectés seront distribués à 85 bibliothèques scolaires, quatre jardins d'enfants et deux maisons de retraite de Moldavie. Les cartons de livres seront livrés dans les semaines à venir par des représentants de l'entreprise publique « Poșta Moldovei » (La Poste de Moldavie).

Lancée en 2022, la campagne offre des livres afin de soutenir l'éducation, la lecture et l'accès à la culture pour les enfants moldaves. En quatre ans, près de 25.000 livres ont été collectés, rapporte le gouvernement.

