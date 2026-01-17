L’Allemagne vacille : les coulisses d’un modèle industriel en train de s’effondrer

Autant de lectures pour penser le monde, c'est uniquement dans la Booksletter de Books, proposée en partenariat avec ActuaLitté.

Les 300 hommes qui ont fait l’industrie allemande

L’économie allemande traverse une crise profonde. Le modèle qui avait fait la force de son industrie est remis en cause, de l’intérieur par le passage à un capitalisme d’actionnaires et, de l’extérieur, par la concurrence du capitalisme chinois. L’histoire de ce modèle à bout de souffle vaut d’être racontée. — Par Michel André

Dreihundert Männer: Aufstieg und Fall der Deutschland AG (« Trois cents hommes. L’ascension et la chute de l’Allemagne SA »), de Konstantin Richter, Suhrkamp Verlag, 2025.

Aujourd’hui décrit comme à bout de souffle, obsolète et paralysé par le conservatisme, le modèle économique qui a fait la prospérité de l’Allemagne durant la seconde moitié du XXe siècle n’est pas tombé du ciel. Son épanouissement, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, n’était que la dernière étape en date d’une longue histoire industrielle.

À côté d’un tissu d’entreprises de taille intermédiaire, le « mittelstand », exploitant des marchés de niche pour des produits de moyenne technologie, ce modèle reposait sur quelques groupes géants dans les domaines de la sidérurgie, de la chimie, de l’automobile et de l’ingénierie électrique : Krupp, Thyssen, BASF, Bayer, Hoechst, Daimler-Benz, Volkswagen, Siemens. Longtemps, ces sociétés furent aux mains de familles formant des dynasties. Lire l’article sur Books

Le grand paradoxe des technologies quantiques

Quantum 2.0: The Past, Present and Future of Quantum Physics (« Passé, présent et avenir de la physique quantique »), de Paul Davies, Pelican, 2025.

Passé maître de la vulgarisation scientifique, le physicien britannique Paul Davies (L’Esprit de Dieu, Comment construire une machine à explorer le temps ?) expose ici avec clarté l’histoire et les perspectives de la physique quantique. Aux yeux du physicien théoricien Jim Al-Khalili, qui en rend compte dans le Times Literary Supplement, la partie la plus nouvelle de ce livre est l’exposé de l’incroyable panoplie des innovations réalisées dans le sillage de la mise en forme des équations fondamentales de cette théorie, voici un siècle, en 1925, par Erwin Schrödinger et Werner Heisenberg.

Car la discipline a véritablement « transformé le monde ». Nous devons à une première génération, appelée ici Quantum 1.0, les outils qui sont à la base de nos microprocesseurs et smartphones, des scanners et de la résonance magnétique nucléaire, de la fibre optique et de bien d’autres dispositifs qui ont changé notre vie quotidienne aussi bien que la recherche scientifique. Lire l’article sur Books

Témoigner de la diaspora vénézuélienne

Venecos, de Rodrigo Blanco Calderón, Páginas de Espuma, 2025.

Rodrigo Blanco Calderón fait partie des quelque 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays en raison de l’impéritie du gouvernement chaviste de Nicolás Maduro, arrivé au pouvoir en 2013, enlevé et séquestré le 3 janvier dernier par l’armée nord-américaine. Après avoir émigré en 2015, il vit depuis sept ans à Málaga, en Espagne, où ses livres sont publiés.

Né en 1981, il a fait un doctorat de littérature et linguistique à Paris et deux de ses romans sont traduits en français : The Night et De l’amour des chiens. Venecos est un recueil de treize nouvelles, autant de récits de la diaspora vénézuélienne, fondées sur des histoires qu’il dit avoir surtout recueillies auprès de femmes. « Le chavisme est une punition que nous nous sommes infligée », confie-t-il au quotidien El País. La plupart des exilés vivent leur situation comme une « amputation ». Pour autant, il se défend de tomber dans la nostalgie, « un poison qui fausse l’expérience », affirme-t-il. Lire l’article sur Books

Notre talon d’Achille est en fibre optique

The Web Beneath the Waves (« Le Web sous les vagues »), de Samanth Subramanian, Columbia Global Reports, 2025.

Plus de 95 % du trafic Internet transite par près d’un million et demi de kilomètres de fibres optiques qui serpentent sur le fond des mers. Il suffit que l’un d’eux soit endommagé, comme cela s’est produit pour l’État polynésien de Tonga en janvier 2022 à la suite d’une éruption volcanique, pour isoler ce pays du reste du monde jusqu’à ce qu’il soit réparé. Les hôpitaux, les distributeurs automatiques et les cours en ligne, entre autres services, ont cessé de fonctionner.

Cela a duré cinq semaines dans l’île principale de cet archipel, un an et demi pour les autres îles. La plupart de ces câbles, de la taille d’un tuyau d’arrosage, sont déposés et gérés par les géants de la tech. Meta est en train d’installer un câble de 40 000 kilomètres autour de l’Afrique, créant une nouvelle forme de dépendance pour les États riverains. Lire l’article sur Books

Qui était le plus cohérent et courageux philosophe des Lumières ?

The Rest Is Silence: Enlightenment Philosophers Facing Death (« Tout le reste n’est que silence. Les philosophes des Lumières face à la mort »), de Joanna Stalnaker, Yale University Press, 2026.

Face à la mort et à défaut de croyance en la vie éternelle, les philosophes matérialistes des Lumières semblent avoir tablé sur l’espoir que leurs pensées et leurs œuvres leur survivent dans cette incertaine empyrée, la postérité. Qu’en est-il, en réalité ? Joanna Stalnaker, enseignante de littérature française à l’université de Colombia à New York, passe ici minutieusement en revue les ultimes moments et les ultimes œuvres des principales figures, de David Hume à Madame Roland, en passant par Voltaire, Rousseau, Diderot, Madame du Deffand et quelques autres.

Il en ressort qu’à l’article de la mort ou un peu avant, la plupart des esprits forts ont effectivement su résister aux pressions de l’Église soucieuse d’obtenir de leur part une rétractation in extremis. Voltaire, qui en 1772 se croyait mourant, fanfaronnait dans son Épître à Horace qu’il ne tenait vraiment pas à ce qu’on vienne « ennuyer un malade au nom de l’Éternel ». Lire l’article sur Books

