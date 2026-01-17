Guillaume Marie, Louise Rose, et Samuel Deshayes, nouveaux membres de l'Oulipo

Au sein de l’Oulipo, on met en pratique, mais en inversant le paradigme de Groucho Marx : lui qui ne voudrait pas faire partie d’un club qui l’accepterait serait — peut-être – à ce titre éligible à l’Oulipo. Un futur membre ne peut pas simplement postuler ou demander à intégrer l’Ouvroir. Il semblerait que toute démarche explicite de demande rendrait la candidature ineligible : demander à devenir oulipien empêche paradoxalement d’être élu.

« L’Oulipo compte désormais 44 membres, dont 26 sont excusés pour cause de décès. La qualité d’Oulipien, d’Oulipienne, qu’ils ont acceptée, leur est désormais acquise. Elle ne se perd jamais, ni l’exclusion ni la démission n’étant tolérées », indique Hervé Le Tellier dans un message adressé à la rédaction.

Guillaume Marie, nom de plume de Guillaume Lecaplain, est un écrivain et poète français, né le 27 mars 1979 à Coutances (Manche). Il étudie les lettres modernes à l’université de Caen, où il rencontre Samuel Deshayes, futur collaborateur littéraire. Fondateur du collectif littéraire Pou, il mène des expérimentations poétiques et narratives.

Sa poésie inclut En Pente douce (2017), Stations de Nantes (2018) et La Fin du monde (2023, avec Deshayes). En prose, ses titres majeurs sont Les Watères du château (2022) et Je vais entrer dans un pays (2024), récit biographique sur le saint Benoît-Joseph Labre. Son œuvre se caractérise par une écriture inventive explorant contraintes formelles et récit introspectif.

Louise Rose est une romancière française née en 1996 à Nancy, actuellement installée au Havre et active aussi à Paris. Elle se fait connaître par son premier roman, Les Projectiles (P.O.L, 2025), récit où le temps et la narration se réfléchissent à rebours autour de l’errance d’une jeune femme en quête d’un objet enfoui et de repères personnels.

Son écriture est marquée par une énergie vive et une écoute des rythmes de la langue, qui s’inscrit dans une scène littéraire contemporaine attentive aux formes narratives innovantes. Les Projectiles est salué comme une entrée remarquée dans le paysage romanesque français actuel.

Samuel Deshayes est un écrivain et poète français contemporain dont on trouve principalement les traces associées à son activité littéraire en co-création avec Guillaume Marie au sein du collectif Pou. Il collabore notamment à des ouvrages poétiques tels que Ça écrit quoi (2019) et La Fin du monde (2023), où la poésie dialogue avec des enjeux esthétiques et conceptuels.

Il enseigne la littérature en Normandie et place au centre de sa pratique la variation des formes, la série et la contrainte comme moteurs d’écriture. Sa bibliographie inclut également Sonnés, poèmes confinés (2021).

Crédits illustration : projet de timbre pour l'Oulipo d'après la Cène de Léonard de Vinci, par Stanley Chapman

