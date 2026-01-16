Valère Novarina, le théâtre comme expérience du langage, est mort

Né le 4 mai 1942 à Chêne-Bougeries, près de Genève, Valère Novarina grandit à Thonon-les-Bains, dans une famille profondément liée aux arts. Fils de l’architecte Maurice Novarina et de la comédienne Manon Trolliet, neveu du poète Gilbert Trolliet, il s’oriente très tôt vers une réflexion artistique nourrie de philosophie et de littérature. Après le baccalauréat, il étudie la philosophie et la philologie à la Sorbonne et consacre un mémoire à Antonin Artaud, dont l’influence marquera durablement sa pensée du théâtre.

Un théâtre de la parole

Dès ses premières pièces, Valère Novarina s’impose comme un auteur à part. L’Atelier volant, créé en 1974, inaugure une œuvre qui rompt avec le théâtre psychologique et narratif. Chez l'auteur, l’action importe moins que la prolifération verbale, la circulation des corps parlants et la matérialité des mots. En 1976, Falstafe, libre adaptation de Shakespeare, affirme déjà ce goût pour la langue en excès, joyeuse et déroutante.

Son théâtre est souvent qualifié de « théâtre de paroles ». Les personnages y apparaissent, disparaissent, parlent sans causalité apparente, dans des espaces presque vides, où le décor cède la place au langage lui-même. Comme l’a résumé le critique Nicolas Tremblay, l’œuvre de Valère Novarina met en scène une séparation jubilatoire entre le corps et la voix, dans un théâtre à la fois mystique et burlesque, profondément physique.

Une œuvre centrale dans le paysage théâtral

À partir des années 1980, Valère Novarina devient une figure incontournable du théâtre français. Le Drame de la vie, Le Discours aux animaux, Vous qui habitez le temps, La Chair de l’homme, Le Jardin de reconnaissance, L’Origine rouge, La Scène, L’Acte inconnu ou encore Le Vrai Sang jalonnent une œuvre dense, régulièrement créée dans les plus grands lieux, du Festival d’Avignon au Festival d’automne, en passant par la Comédie-Française, qu’il intègre au répertoire en 2006 avec L’Espace furieux.

Habitué de longue date du Festival d’Avignon, il en ouvre la Cour d’honneur en 2007 avec L’Acte inconnu, moment marquant de sa carrière. En 2015, Le Vivier des noms, présenté au Cloître des Carmes, rencontre un large écho public et critique, avec sa galerie vertigineuse de plus de mille personnages convoqués par la seule force du verbe.

Penser le langage, mettre le corps à l’épreuve

Au cœur de l’œuvre de Valère Novarina se trouve une question fondamentale : pourquoi l’animal humain parle-t-il ? Toute sa pensée théâtrale interroge ce point de rencontre entre la chair et le verbe, ce « trou » par lequel la parole traverse le corps. Dans ses essais, notamment Pour Louis de Funès, Lettre aux acteurs ou Devant la parole, il développe une philosophie du théâtre où le langage est une matière vivante, fluide, dansante, loin de toute abstraction conceptuelle.

Pour Valère Novarina, le théâtre est le lieu où l’on vient « revoir le prodige » : entendre des corps parler, assister à l’émergence toujours recommencée de la parole. Cette conception irrigue l’ensemble de son œuvre, qu’elle prenne la forme de pièces, d’essais, de dessins ou de peintures.

Un artiste multiple

Outre le théâtre, Valère Novarina a également travaillé pour la radio, réalisant plusieurs créations pour France Culture, et collaboré ponctuellement avec le cinéma, notamment à travers l’utilisation de ses textes dans des films de Jean-Luc Godard. Dessinateur et peintre, il a accompagné nombre de ses ouvrages de dessins, prolongeant par l’image sa réflexion sur le corps et le langage.

Son œuvre a été largement reconnue. Il a reçu le Grand prix du théâtre de l’Académie française en 2007, le Prix Marguerite-Duras, le Prix Jean-Arp de littérature francophone pour l’ensemble de son œuvre, et a été nommé officier de la Légion d’honneur en 2025. En 2017, il s’était porté candidat à l’Académie française.

