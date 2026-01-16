Les éditions Rouquemoute changent de diffuseur-distributeur

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, l’équipe de Dod&Cie assurera également la diffusion et la distribution de la collection des Bandes dessinées à Poster (BDàP), jusqu’ici gérée directement par la maison d’édition.

Pour accompagner le lancement de cette collaboration, les éditions Rouquemoute annoncent deux parutions prévues au deuxième trimestre 2026, chacune inscrite dans une collection distincte.

La première est la réédition de Hellfest Metal Vortex, premier volume de la trilogie Hellfest Metal, proposée sous la forme d’un nouvel étui collector dans la collection Hellmoute. Cette parution est attendue le 28 mai 2026.

L’étui se distingue par une illustration inédite mettant en valeur Lemmy Kilmister, figure emblématique de Motörhead, réalisée par Pixel Vengeur. Le coffret collector réunit la bande dessinée Hellfest Metal Vortex, un poster grand format intitulé « Warzone », deux ex-libris ainsi que deux marque-pages.

La seconde parution, prévue le 11 juin 2026 dans la collection Toutazimoute, est Bondy Mbappé. À l’occasion de la Coupe du monde de football, Rouquemoute publie ce reportage signé Antoine Zéo, consacré au club de Bondy, où Kylian Mbappé a fait ses débuts bien avant d’accéder à une notoriété internationale.

L’ouvrage propose un regard original sur le parcours du joueur et offre une approche bienveillante des banlieues, envisagées à travers le prisme du sport amateur.

Avec ce changement de diffuseur-distributeur, Dod&Cie prend désormais en charge la diffusion et la distribution des Bandes dessinées à Poster (BDàP).

Le principe des BDàP repose sur un format singulier : une bande dessinée de seize pages intérieures, en petit format (7,5 x 10,5 cm), comprenant un emplacement permettant d’écrire un message, l’ensemble étant conçu pour être envoyé par La Poste.

La collection compte actuellement 27 titres, réunissant aussi bien des auteurs reconnus de la bande dessinée — Baudoin, Lewis Trondheim, Bouzard, Fabcaro, Cy, Emmanuel Reuzé — que des auteurs et autrices moins connus.

Les éditions Rouquemoute sont une maison d’édition nantaise dont la ligne éditoriale explore le champ de l’humour, tant sur le fond — grand public, absurde, humour noir — que sur la forme — bandes dessinées, recueils de dessins, livres illustrés et jeunesse. Les ouvrages sont imprimés en Vendée, par Pollina (Luçon).

Crédits photo : Dessin de Soulcié pour les Éditions Rouquemoute

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com