Les éditions Rouquemoute changent de diffuseur-distributeur

La maison d’édition indépendante de bande dessinée Rouquemoute, basée à Nantes, change de diffuseur-distributeur. À compter du 1er février 2026, l’éditeur rejoint le catalogue de Dod&Cie, après dix années de collaboration avec BLDD Images. Ce changement intervient alors que Rouquemoute s’apprête à célébrer ses dix ans d’existence en 2026.
Le 16/01/2026 à 17:58 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
16/01/2026 à 17:58
0
Commentaires
3
Partages
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, l’équipe de Dod&Cie assurera également la diffusion et la distribution de la collection des Bandes dessinées à Poster (BDàP), jusqu’ici gérée directement par la maison d’édition.
Pour accompagner le lancement de cette collaboration, les éditions Rouquemoute annoncent deux parutions prévues au deuxième trimestre 2026, chacune inscrite dans une collection distincte.
La première est la réédition de Hellfest Metal Vortex, premier volume de la trilogie Hellfest Metal, proposée sous la forme d’un nouvel étui collector dans la collection Hellmoute. Cette parution est attendue le 28 mai 2026.
L’étui se distingue par une illustration inédite mettant en valeur Lemmy Kilmister, figure emblématique de Motörhead, réalisée par Pixel Vengeur. Le coffret collector réunit la bande dessinée Hellfest Metal Vortex, un poster grand format intitulé « Warzone », deux ex-libris ainsi que deux marque-pages.
La seconde parution, prévue le 11 juin 2026 dans la collection Toutazimoute, est Bondy Mbappé. À l’occasion de la Coupe du monde de football, Rouquemoute publie ce reportage signé Antoine Zéo, consacré au club de Bondy, où Kylian Mbappé a fait ses débuts bien avant d’accéder à une notoriété internationale.
L’ouvrage propose un regard original sur le parcours du joueur et offre une approche bienveillante des banlieues, envisagées à travers le prisme du sport amateur.
Avec ce changement de diffuseur-distributeur, Dod&Cie prend désormais en charge la diffusion et la distribution des Bandes dessinées à Poster (BDàP).
Le principe des BDàP repose sur un format singulier : une bande dessinée de seize pages intérieures, en petit format (7,5 x 10,5 cm), comprenant un emplacement permettant d’écrire un message, l’ensemble étant conçu pour être envoyé par La Poste.
La collection compte actuellement 27 titres, réunissant aussi bien des auteurs reconnus de la bande dessinée — Baudoin, Lewis Trondheim, Bouzard, Fabcaro, Cy, Emmanuel Reuzé — que des auteurs et autrices moins connus.
À LIRE - Les éditions Rouquemoute touchent le fonds, mais se creusent encore
Les éditions Rouquemoute sont une maison d’édition nantaise dont la ligne éditoriale explore le champ de l’humour, tant sur le fond — grand public, absurde, humour noir — que sur la forme — bandes dessinées, recueils de dessins, livres illustrés et jeunesse. Les ouvrages sont imprimés en Vendée, par Pollina (Luçon).
Crédits photo : Dessin de Soulcié pour les Éditions Rouquemoute
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Acteur indépendant du marché du livre depuis 1987, le Groupe DG Diffusion annonce la création de DG Distribution, une nouvelle branche dédiée à la distribution d’ouvrages pour les éditeurs indépendants. Une solution pour renforcer l'engagement de l'entreprise auprès de ces maisons.
12/11/2025, 12:39
La maison d'édition jeunesse Les Rêves d'Ily annonce qu'elle confie sa diffusion et sa distribution à DG Diffusion, renforçant ainsi l'accès de son catalogue jeunesse dans les librairies partout en France.
07/11/2025, 11:38
Elle avait quitté sans faire trop de bruit la maison qui l’avait propulsée en star des ventes — plus de 400.000 exemplaires. Lena Situations se séparait de Robert Laffont, pour ouvrir sa propre maison, Lena éditions. Mais pour le groupe Editis, le coup est un peu plus dur encore.
03/10/2025, 11:20
Nées en 2013 autour d’un projet artistique et littéraire porté par la passion de leur fondateur, les éditions Lansdalls se sont imposées en quelques années comme une maison curieuse et exigeante, attachée à conjuguer plaisir de lecture et ouverture au monde. De la jeunesse à la littérature adulte, leur catalogue reflète un goût affirmé pour les histoires qui font vibrer, réfléchir et rêver. Entretien.
29/09/2025, 09:00
À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.
27/09/2025, 09:34
Les éditions Ellipses annoncent un partenariat avec les éditions Black Cat – Cideb (qui appartiennent au groupe Mondadori), actives sur le marché scolaire international. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement de l’activité de diffusion et distribution d’Ellipses, qui intègre dans son réseau un acteur spécialisé dans l’édition multilingue.
29/07/2025, 17:45
Le groupe de diffusion DOD&Cie poursuit sa stratégie de renforcement dans l’univers de la bande dessinée. Depuis le 1er juillet, il accueille au sein de son portefeuille l’éditeur Komics Initiative, figure indépendante du secteur. Et d'autres signatures approchent.
25/07/2025, 10:37
Interforum Canada renforce son organisation avec la création d’un quatrième pôle dédié à la bande dessinée et aux mangas. Cette nouvelle équipe aura pour objectif de valoriser davantage ce segment éditorial en pleine croissance, à travers une approche spécialisée et experte.
21/07/2025, 11:09
Avec un nouvel entrepôt de 6000 m² et un futur CRM (outil de gestion de la relation client) enrichi par l’intelligence artificielle, MDS - distributeur de livres, filiale du groupe Media Participations - amorce une nouvelle phase de sa transformation pour répondre toujours mieux aux besoins des acteurs de la chaîne du livre, des éditeurs aux points de vente, explique la structure.
15/07/2025, 12:40
Le manga et l’anime, piliers de la culture japonaise, occupent aujourd’hui une place majeure dans le paysage culturel et audiovisuel français. C’est ce que confirme un rapport publié par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui dresse un état des lieux complet d'un secteur en pleine mutation.
07/07/2025, 17:24
Face aux défis environnementaux croissants, le droit d’auteur peut-il devenir un levier pour accompagner la transition écologique des industries culturelles ? C’est à cette question que s’est attelée la Commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), qui vient de remettre son rapport officiel, fruit de deux années de travaux, à l’issue d’une réflexion nourrie associant experts et professionnels du secteur.
07/07/2025, 14:06
Après une journée de grève le 26 juin dernier, la direction a accepté — quasiment — telles quelles les revendications portées par la délégation syndicale. L'accord, signé ce mardi matin à 10h après consultation des équipes, est salué comme « une vraie victoire, pas seulement symbolique ».
01/07/2025, 17:19
Essor inattendu pour la rentrée 2025. Publication record depuis trois ans. Entre août et octobre, 484 romans s’envoleront vers les librairies. Cette vague littéraire se compose de 344 titres en langue française, parmi lesquels émergent 73 premiers romans, marque d’un foisonnement de nouvelles voix. À l’international, 140 traductions complètent l’ensemble, en légère baisse par rapport à l’an dernier.
28/06/2025, 22:58
La journée du 26 juin n’a pas démarré comme les autres dans les locaux d’Harmonia Mundi Livre. À 8 heures précises, les chaînes logistiques se sont figées. Une large majorité des salariés a répondu à l’appel à la grève lancé au petit matin. Ainsi, près de 80 % des 130 employés auraient cessé le travail. Une mobilisation rare dans cette entreprise familiale reconnue du secteur du livre.
27/06/2025, 09:54
Quarante ans d’indépendance, ça forge un tempérament. Installé dans la région toulousaine, le groupe DG Diffusion affine depuis des décennies son modèle : un diffuseur-distributeur au service des éditeurs, avec un pied solide dans la logistique et un autre dans le relationnel. Mais depuis l’arrivée d’Amélie Maillot à sa tête en 2022, le ton s’affirme, les frontières s’élargissent et les engagements se posent noir sur blanc.
26/06/2025, 15:06
La Fondation des Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR) annonce deux évolutions majeures concernant la diffusion et la distribution de ses maisons d’édition, avec deux échéances distinctes en 2025.
02/06/2025, 18:18
Le Livre de Poche Jeunesse lancera, dès le 2 juillet 2025, une nouvelle collection intitulée Le livre de mes 10 ans, imaginée et dirigée par l’autrice et journaliste Titiou Lecoq. Cinq titres, choisis par des écrivains tels que Mona Chollet, Nicolas Mathieu ou Alice Zeniter, seront réédités avec des préfaces inédites et des enrichissements éditoriaux. L’objectif : faire redécouvrir aux jeunes lecteurs les romans qui les ont eux-mêmes marqués en soufflant leur dixième bougie.
02/06/2025, 12:59
Michel Lafon, Président fondateur des Éditions Michel Lafon, et Elsa Lafon, Directrice Générale, annoncent la reconduction de l’accord de diffusion-distribution qui les lie au groupe Editis.
11/04/2025, 12:20
ActuaLitté apprend que les éditions Wildproject rejoignent les maisons diffusées et distribuées par Harmonia Mundi livre. À compter de ce 1er mars, la structure rejoindra maisons partenaires, aux lignes éditoriales qui ne manquent pas de se faire écho.
28/02/2025, 17:32
En 2025, DG Diffusion intègre trois nouvelles maisons d’édition à son catalogue. Dès février, les éditions Chafouine ont rejoint la structure, suivies en mars par les Éditions Sofrocay, et en avril par Pomango. « Ces nouveaux partenariats viennent enrichir l’offre éditoriale et confirment la volonté qu’à le groupe d’accompagner des éditeurs engagés dans des domaines variés comme le développement personnel, l’éducation et la jeunesse », assure le diffuseur-distributeur.
05/02/2025, 16:56
La liste des maisons d'édition qui intégreront la diffusion d'Harmonia Mundi Livre à compter du 1er janvier 2025, nous a été partagée par Violette Tastet, directrice du Pôle Relations éditeurs et Marketing. On dénombre ainsi quatre structures indépendantes : deux axées jeunesse, deux BD et manga.
10/01/2025, 12:34
Le mouvement se poursuit au sein du groupe de Daniel Kretinsky : la dernière salle des ventes d’Interforum, basée à Ivry sera fermée en juin prochain, selon les informations communiquées à ActuaLitté. Alain Danjou, directeur de la distribution chez Editis, a informé les six salariés concernés ce 8 janvier.
09/01/2025, 10:38
Presque un an jour pour jour après un mouvement social déjà suscité par des revendications portant sur les rémunérations, des salariés du groupe Editis pointent des négociations annuelles obligatoires « encore pires que l'année dernière ». Des représentants ont boycotté une réunion avec la direction du groupe, ce 16 décembre, afin que cette dernière abandonne sa « novlangue » au sujet des salaires, de la reconnaissance et des statuts.
17/12/2024, 13:08
Monique Levi-Strauss, épouse de l’anthropologue, avait confié à l’éditeur Le Seuil des dessins collectés dans les années 30, lors d’un séjour chez les Caduveos. Des motifs, réalisés par les femmes sur le corps, furent reproduits sur papier et offerts en remerciement de « perles de verre multicolores » que Claude Levi-Strauss leur avait offertes. Un florilège dont la maison a fait un livre, Peintures caduveo.
19/11/2024, 12:27
Le groupe DG Diffusion, acteur historique dans la diffusion et la distribution de livres et de produits liés au bien-être et à l’épanouissement, poursuit sa croissance et renforce sa position sur le marché éditorial en accueillant 13 nouvelles maisons d’édition dans son portefeuille.
18/11/2024, 12:07
À l'occasion d'une prise de parole devant les équipes d'Editis, ce 14 octobre, Catherine Lucet, directrice générale du groupe, a confirmé la nomination de Stéphane Vincent en tant que directeur des diffusions France d'Interforum.
15/10/2024, 11:26
Quatre jours d’activité très fortement ralentie, dont une journée de piquet de grève : la situation ne s’arrange définitivement pas pour Interforum. Dans les entrepôts, les cartons d'ouvrages sont expédiés aussi vite que possible. « On est très fatigués, donc on travaille à la mesure de nos salaires », lâche un employé mi-figue, mi-raisin.
04/10/2024, 15:33
Un an après un débrayage identique, les salariés remettent le couvert : la direction d’Editis sera de nouveau confrontée à un mouvement social, ce 30 septembre. Aucun livre ne sera acheminé vers les librairies : un blocage complet des nouveautés, dont le dessinateur Riad Sattouf et le romancier Michel Bussi.
27/09/2024, 16:03
Le 15e numéro de la revue La Déferlante résulte d’une année de travail : on comprendra aisément que ce trimestriel en ait alors fait un numéro spécial. Alors que l’Élysée est en quête d’un ou d’une locataire pour Matignon, le numéro ne manque certainement pas d’à-propos.
02/09/2024, 16:35
Depuis le 16 août dernier, la solution ERP Octave est hors service. La cause ? L'éditeur de logiciel a été victime d'un de ses tristement fameux rançongiciels. Parmi ses clients, huit distributeurs, dont Pollen et Makassar. Les deux acteurs de l'édition indépendante exposent les conséquences de ce blocage et les solutions envisagées, espérant un retour à la normale rapide. Et de nous révéler que leur propre solution ERP, initiée dès 2020, Medios, devrait être opérationnelle à partir de 2025.
27/08/2024, 17:41
Les premières maisons qu’hébergera la start-up / incubateur pour éditeurs que dirige Arnaud Nourry seraient dévoilées courant septembre. Mais en attendant le dévoilement des participantes et participants, c’est la question de la diffusion-distribution qui restait à trancher. Et l’on aurait un vainqueur, apprend ActuaLitté.
06/08/2024, 15:14
Voilà des mois que l’on s’y pensait préparés : de fait, l’épreuve du réel ne déçoit personne. Cette ritournelle qui s’entend des bistrots aux commerces virevoltant dans les rues de Paris tourne au gag, “Et en plus, à cause des Jeux…” phrase à compléter à l'envi pour excuser tout dysfonctionnement. Or, pour les services de livraison et les clients du e-commerce, la patience sera plus encore de mise.
24/07/2024, 16:39
Autres articles de la rubrique Métiers
À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, le ministère de la Culture ouvre un fonds de soutien exceptionnel destiné à accompagner l’édition, la traduction et la réédition d’ouvrages majeurs consacrés à la photographie. Ce dispositif, annoncé par la ministre de la Culture Rachida Dati lors de la 28e édition de Paris Photo en novembre 2025, ambitionne de renforcer la visibilité de la création photographique française et internationale.
16/01/2026, 16:31
Visée par une campagne de dénigrement et par des dégradations pour une vitrine consacrée à la situation à Gaza, la librairie parisienne Violette and Co a été perquisitionnée par cinq policiers et un procureur de la République, ce mercredi 7 janvier. L'enseigne dénonce une « utilisation politisée de l’appareil policier et judiciaire » afin de « contrôler des espaces culturels et militants ».
16/01/2026, 13:28
Le livre est attaqué comme on rase une digue : discrètement, méthodiquement, à coups de lignes budgétaires. Pas de fracas, pas de censure officielle, mais une asphyxie organisée. Derrière les discours lyriques sur la lecture et les proclamations de « grande cause nationale », le projet de loi de finances 2026 taille dans le vif. Le monde du livre, habituellement fragmenté, se dresse d’un seul bloc. Non pour défendre un privilège, mais pour empêcher un effondrement. Celui d’un écosystème culturel. Et, plus loin encore, d’un pilier démocratique.
16/01/2026, 11:43
L’annonce est arrivée par courriel, dans une tonalité volontairement apaisée, presque didactique. « Artistes-auteurs : ce qui change pour votre protection sociale en 2026 ! » titrait l’Urssaf. Après plus d’une décennie de crises, de contentieux et de réformes avortées, le message se voulait celui d’une stabilisation enfin acquise. Sauf qu'à peine diffusé, il a ravivé une défiance profondément ancrée.
15/01/2026, 18:19
Du mouvement à Paris Librairies. L’association annonce l’arrivée d’Alice Kneusé au poste de déléguée générale. À partir de février, elle prendra la suite d’Elsa Pierrot, avec qui une période de passation est engagée tout au long du mois de janvier. La prise de fonctions définitive est prévue le 11 février.
15/01/2026, 17:40
Le même prénom, deux supports, une même histoire de courage. Olivia revient aujourd’hui en librairie, tandis que son adaptation animée s’apprête à rencontrer le public en salles le 21 janvier. Un double événement qui relance le parcours singulier de cette jeune héroïne née sous la plume de Maite Carranza.
15/01/2026, 17:08
En décembre 2022, à l'occasion du déplacement à Nice de Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, la librairie Les Parleuses avait exposé en vitrine Impunité d'Hélène Devynck, et affiché plusieurs messages, dont « Impunité » et « Qui sème l'impunité récolte la colère ». Les forces de l'ordre avaient recouvert les vitrines d'un rideau noir, afin de ne pas froisser le ministre, accusé de viol, mais bénéficiant d'un non-lieu prononcé en juillet 2022. Le tribunal administratif de Nice a annulé, ce 14 janvier, la décision de procéder à l’occultation de la librairie.
15/01/2026, 12:54
Dans le cadre du plan Culture et Ruralité, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé la généralisation du Pass Culture à l’ensemble de la population à partir de 2026. Présentée le 15 janvier à Saint-Dié-des-Vosges, cette ouverture vise à faire du Pass Culture un outil de repérage de l’offre culturelle de proximité, sans s’accompagner de crédits supplémentaires pour le grand public, dans un contexte de resserrement budgétaire du dispositif.
15/01/2026, 12:39
Colin Niel publiera son prochain ouvrage aux Éditions du Seuil, dans la collection Cadre rouge, au second semestre 2026. Un changement d’éditeur et de collection pour un auteur dont le parcours s’est construit à la frontière, puis au-delà, du roman policier.
15/01/2026, 11:15
L'Association des éditeurs et des libraires allemands (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) a rendu ses conclusions sur l'année 2025, observant un important recul du chiffre d'affaires de l'industrie du livre, à -2,9 %. Les librairies n'échappent pas à la tendance, avec des ventes à la baisse.
15/01/2026, 10:35
Pour les auteurices, s'engager sur les mers des négociations n'est pas sans risque, entre tempêtes de clauses contractuelles et remous liés à la mauvaise volonté de la partie adverse. Afin de prendre le large plus sereinement, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse met à disposition un guide ludique et synthétique sur les contrats d'édition et leurs subtilités...
15/01/2026, 09:33
La décision du Conseil d’État validant l’usage du point médian sur des plaques commémoratives à l’Hôtel de Ville de Paris continue d’alimenter la controverse. Après la réaction de l’Académie française, l’association Francophonie Avenir annonce, cette fois, son intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour contester le jugement, estimant que le dossier est « loin d’être terminé ».
14/01/2026, 18:44
Créateur du comic strip Dilbert, Scott Adams est mort le 13 janvier 2026 à Pleasanton en Californie, à l’âge de 68 ans. Auteur d’une des satires les plus diffusées du monde de l’entreprise, il laisse derrière lui une œuvre qui a profondément marqué la culture du travail… mais aussi une fin de parcours éclipsée par des prises de position jugées racistes qui ont entraîné la disparition de Dilbert des grands journaux.
14/01/2026, 17:58
Par arrêté de la ministre de la Culture, Olivier Lombardie est nommé directeur général du Centre national du livre (CNL). Il a pris ses fonctions le 12 janvier auprès de Régine Hatchondo, présidente du CNL, et en succession de Pascal Perrault.
14/01/2026, 17:20
Une fois le manuscrit terminé, une autre étape s'ouvre pour l'auteur qui souhaite faire publier son texte par un éditeur : trouver la bonne maison d'édition. Afin de viser juste et de ne pas multiplier les envois sans réponse, l'auteur Xavier Mayot s'est fait codeur, pour concevoir un outil de diagnostic en ligne de compatibilité entre création et maison d’édition. Accessible gratuitement, il encourage l'utilisateur à « s'investir dans l'envoi de son manuscrit ».
14/01/2026, 15:22
Louis Hachette Group annonce que Dag Rasmussen fera valoir ses droits à la retraite et quittera ses fonctions de président-directeur général de Lagardère Travel Retail - la branche du groupe Lagardère dédiée au commerce en zones de transport -, à compter du 1er mars 2026, après plus de dix années à la tête de l’entreprise.
14/01/2026, 14:23
Les Éditions Les 400 coups ont le plaisir d’annoncer que la maison entame un nouveau chapitre de sa grande histoire. Simon de Jocas, président de l’entreprise lors des douze dernières années, cède les rênes de la maison à Renaud Plante et Nicolas Trost - tous deux membres de l’équipe actuelle des 400 coups - ainsi qu’à Gautier Langevin, éditeur de bande dessinée chez Front Froid.
14/01/2026, 14:05
Le Conseil d’administration de La SAIF – Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe – a nommé Églantine de Boissieu directrice générale gérante de la SAIF à compter du 1er janvier 2026. Elle succède à Olivier Brillanceau – directeur général gérant de la SAIF depuis sa création – qui a fait valoir ses droits à la retraite après vingt-sept ans passés à la direction générale de la SAIF, et trente-six années consacrées à la gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins.
14/01/2026, 13:39
À l'Assemblée nationale, droite et extrême droite rivalisent de propositions de loi afin d'interdire l'écriture inclusive. Le député Corentin Le Fur (Droite Républicaine, Côtes-d'Armor) souhaite ainsi en proscrire l'usage pour les « documents, inscriptions, signalétiques, supports d’information ou de communication et, plus généralement, les inscriptions apposées ou accessibles dans l’espace public ».
14/01/2026, 12:05
Emmanuel Macron a dénoncé, mercredi 14 janvier sur X, « un manuel de révision du baccalauréat qui falsifie les faits », après la mise en cause d’un passage évoquant la mort de plus de 1200 « colons juifs » lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.
14/01/2026, 11:45
Le groupe Lefebvre renforce son organisation en annonçant la nomination de Sumi Saint Auguste au poste de directrice des affaires publiques. Elle prendra ses fonctions le 8 janvier 2026 et reportera directement à Julien Tanguy, PDG du groupe Lefebvre et directeur général de Lefebvre Dalloz. Jusqu’à présent, elle occupait la fonction de directrice de la prospective au sein du groupe.
14/01/2026, 10:27
Être libraire n'implique pas seulement de se débrouiller avec les lettres : en tant que commerce, la maitrise des chiffres est tout aussi indispensable. Livre et Lecture en Bretagne, Normandie Livre & Lecture, l’Agence Unique - Occitanie Culture et l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur copublient un guide pratique d'analyse et de contrôle économique de l'activité d'une librairie, rédigé par le regretté Michel Ollendorff.
14/01/2026, 09:34
Chaque année, la publication de la liste des 50 livres les plus vendus dans les librairies indépendantes offre un précieux instantané des pratiques de lecture. Le classement 2025 a été dévoilé par la coopérative des Librairies indépendantes du Québec, réunies sous la bannière Les libraires.
13/01/2026, 18:33
Après plus de quarante ans de publications consacrées à la santé des femmes et aux écrits de femmes engagées, les éditions Mamamélis vont céder l’intégralité de leur catalogue aux éditions de l’Arche à compter du 1er janvier 2026. L’annonce a été faite par leur fondatrice, Rina Nissim, dans un communiqué.
13/01/2026, 18:18
Depuis le 5 janvier, Marie-Pauline Gacoin est Directrice générale de CNRS Éditions. Elle a été nommée par Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, et succède à Blandine Genthon, partie en août 2025 à la direction des PUF. Elle prend la tête de la maison d’édition du CNRS, chargée de diffuser les savoirs scientifiques et de contribuer au débat public.
13/01/2026, 17:43
À deux jours de la sortie de l’autobiographie de Gabriella Papadakis, Pour ne pas disparaître, chez Robert Laffont, Guillaume Cizeron a décidé de contre-attaquer. Le patineur artistique français a annoncé, mardi 13 janvier, avoir mis en demeure, par l’intermédiaire de ses avocats, son ancienne partenaire de danse sur glace ainsi que son éditeur. Il conteste la présence, dans l’ouvrage, de propos qu’il juge « faux » et « diffamatoires ».
13/01/2026, 17:26
Le conseil d’administration de l’Adelaide Festival a annoncé l’annulation pure et simple de sa composante littéraire, l’Adelaide Writers’ Week, prévue du 28 février au 5 mars. Cette décision fait suite à une crise majeure provoquée par l’éviction de l’écrivaine et universitaire palestino-australienne Randa Abdel-Fattah. La décision intervient après plusieurs jours de contestation et le retrait massif d’auteurs et d’autrices du programme.
13/01/2026, 16:11
L'année 2025 a été marquée par une recrudescence des agressions contre des librairies, dans toute la France. De Marseille à Paris, en passant par Nantes ou Périgueux, des enseignes ont été attaquées en raison de leur sélection d'ouvrages ou de leur engagement militant. Un certain nombre d'intimidations ont été signées par l'extrême droite, et le syndicat Sud Culture Solidaires propose un document pour accompagner les commerces victimes de ce type d'incidents.
13/01/2026, 15:52
Miyu Productions, société de production audiovisuelle spécialisée en animation, annonce l'entrée au capital du groupe Média-Participations à hauteur de 25 %. Une prise de participation présentée comme « une alliance née d’une vision commune de la création, au service des artistes, des projets et d’une ambition internationale partagée ».
13/01/2026, 13:27
Jessica Sänger, responsable des affaires européennes et internationales au sein de l'Association des éditeurs et libraires allemands, prend la tête du comité Liberté de publier de l'Union internationale des éditeurs (UIE).
13/01/2026, 12:26
Freida McFadden, autrice américaine de thrillers à succès, dont notamment La femme de ménage, prolonge son partenariat avec l’éditeur américain Sourcebooks jusqu’en 2028. L’accord, annoncé après une année record en librairie et au cinéma, porte sur trois nouveaux romans à paraître entre 2027 et 2028, tandis que plusieurs adaptations audiovisuelles de son œuvre sont en cours.
13/01/2026, 11:18
L'écrivain australien Craig Silvey, auteur particulièrement en vue dans son pays, a été interpelé ce lundi 12 janvier à son domicile de Fremantle, sur la côte ouest de l'Australie. Inculpé pour possession et distribution de contenus pédopornographiques, il aurait été pris sur le fait en train d'« échanger avec d'autres pédocriminels en ligne », selon les enquêteurs.
13/01/2026, 11:06
Trois nouvelles personnalités ont été nommées au sein du cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati. Parmi elles, un certain Hugues Ghenassia-de Ferran, qui fut notamment sous-directeur des affaires juridiques au sein du secrétariat général de la rue de Valois, avant de devenir directeur général délégué de l'Institut français.
13/01/2026, 09:18
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026, promulguée le 30 décembre 2025, a introduit plusieurs dispositions relatives à la protection sociale des artistes auteurs. Parmi celles-ci, la création d'un Conseil national de la protection sociale des artistes auteurs, qui revoit considérablement la gouvernance du régime.
13/01/2026, 09:16
Commenter cet article