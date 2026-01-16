Nouvelle direction générale au Salon du livre de l’Estrie

La présidente du conseil d’administration, Mélanie Noël, a salué cette nomination en soulignant à la fois les compétences professionnelles et les qualités humaines du nouveau directeur général. Le conseil dit avoir porté son choix sur un profil réunissant expérience en gestion, organisation d’événements et connaissance approfondie du milieu du livre.

Un parcours ancré dans les médias et l’édition

Actif depuis plus de 25 ans dans le domaine des communications, Philippe Collard a évolué dans différentes branches du secteur des médias et du livre. Il a notamment œuvré comme auteur et dans le milieu de l’édition, développant une expertise en gestion de projets, en logistique événementielle et en communication.

Le nouveau directeur général se dit enthousiaste à l’idée de prendre la tête de ce rendez-vous littéraire majeur et de collaborer avec l’équipe en place afin de poursuivre le développement de l’événement.

Afin d’assurer une transition harmonieuse, Philippe Collard travaillera en étroite collaboration avec le directeur général sortant, Bernard Gilbert, qui quittera officiellement ses fonctions à la fin janvier 2026.

Arrivé en poste en 2024, Bernard Gilbert a marqué le Salon du livre de l’Estrie par une relance structurante. Fort de près de 50 ans d’expérience dans le secteur artistique et culturel, il a contribué à renforcer la structure interne de l’événement, à consolider son financement et à mobiliser largement la communauté autour du Salon.

Lors du 47e Salon du livre de l’Estrie, l’événement a accueilli 540 auteurs et autrices, plus de 200 maisons d’édition et 17.300 visiteurs, un des meilleurs résultats de son histoire, soutenu par une médiatisation importante et un public fidèle.

Le mandat de Bernard Gilbert a été marqué par l’élargissement de la programmation. Deux initiatives majeures ont vu le jour : le Printemps des Passeurs, développé en collaboration avec des établissements d’enseignement supérieur de l’Estrie ; le Printemps des Essayistes, un concours national mettant en lumière des essais engagés.

Le conseil d’administration dit regretter le départ de Bernard Gilbert, tout en soulignant qu’il mérite pleinement de prendre sa retraite après une carrière marquante, essentiellement menée à Québec avant son arrivée en Estrie. Désormais installé dans la région, il souhaite se consacrer entièrement à l’écriture. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont quatre romans, il prévoit publier à nouveau dès 2026.

Le 48e Salon du livre de l’Estrie se tiendra du 15 au 18 octobre 2026, au Centre de foires de Sherbrooke.

Crédit photo : Émilie Delorme

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com