Nouvelle direction générale au Salon du livre de l’Estrie

Le Salon du livre de l’Estrie annonce l’arrivée de son nouveau directeur général. Le conseil d’administration a officialisé, le 16 janvier 2026, la nomination de Philippe Collard, entré en poste au début du mois de janvier.
Le 16/01/2026 à 17:35 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
16/01/2026 à 17:35
0
Commentaires
3
Partages
La présidente du conseil d’administration, Mélanie Noël, a salué cette nomination en soulignant à la fois les compétences professionnelles et les qualités humaines du nouveau directeur général. Le conseil dit avoir porté son choix sur un profil réunissant expérience en gestion, organisation d’événements et connaissance approfondie du milieu du livre.
Actif depuis plus de 25 ans dans le domaine des communications, Philippe Collard a évolué dans différentes branches du secteur des médias et du livre. Il a notamment œuvré comme auteur et dans le milieu de l’édition, développant une expertise en gestion de projets, en logistique événementielle et en communication.
Le nouveau directeur général se dit enthousiaste à l’idée de prendre la tête de ce rendez-vous littéraire majeur et de collaborer avec l’équipe en place afin de poursuivre le développement de l’événement.
Afin d’assurer une transition harmonieuse, Philippe Collard travaillera en étroite collaboration avec le directeur général sortant, Bernard Gilbert, qui quittera officiellement ses fonctions à la fin janvier 2026.
Arrivé en poste en 2024, Bernard Gilbert a marqué le Salon du livre de l’Estrie par une relance structurante. Fort de près de 50 ans d’expérience dans le secteur artistique et culturel, il a contribué à renforcer la structure interne de l’événement, à consolider son financement et à mobiliser largement la communauté autour du Salon.
Lors du 47e Salon du livre de l’Estrie, l’événement a accueilli 540 auteurs et autrices, plus de 200 maisons d’édition et 17.300 visiteurs, un des meilleurs résultats de son histoire, soutenu par une médiatisation importante et un public fidèle.
Le mandat de Bernard Gilbert a été marqué par l’élargissement de la programmation. Deux initiatives majeures ont vu le jour : le Printemps des Passeurs, développé en collaboration avec des établissements d’enseignement supérieur de l’Estrie ; le Printemps des Essayistes, un concours national mettant en lumière des essais engagés.
Le conseil d’administration dit regretter le départ de Bernard Gilbert, tout en soulignant qu’il mérite pleinement de prendre sa retraite après une carrière marquante, essentiellement menée à Québec avant son arrivée en Estrie. Désormais installé dans la région, il souhaite se consacrer entièrement à l’écriture. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont quatre romans, il prévoit publier à nouveau dès 2026.
Le 48e Salon du livre de l’Estrie se tiendra du 15 au 18 octobre 2026, au Centre de foires de Sherbrooke.
Crédit photo : Émilie Delorme
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Après plus d’un demi-siècle d’existence, le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, créé en 1974 et longtemps considéré comme l’événement de référence du neuvième art à l’échelle mondiale, traverse une crise majeure. L’édition 2026 n’a pas pu se tenir, conséquence directe du légitime boycott d’acteurs majeurs du secteur, remettant en question la continuité même de la manifestation.
16/01/2026, 10:26
À l’appel du collectif Girlxcott, un vaste réseau de « Fêtes interconnectées de la BD » se met en place en France, en Belgique et à Barcelone, du 28 janvier au 1er février 2026. Ces dates correspondent à celles où devait initialement se tenir l’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, annulée dans sa forme habituelle. En réponse, artistes, éditeurs et structures culturelles investissent d’autres territoires pour proposer une célébration alternative du neuvième art.
15/01/2026, 18:33
Pour sa huitième édition, Lire la Nature revient au musée de la Chasse et de la Nature, dans ce lieu singulier de la rue des Archives qui fait figure d’exception dans le paysage culturel parisien, le 31 janvier et le 1er février. Pensé dès l’origine comme un espace de dialogue entre l’homme, l’animal et la nature, le musée offre un cadre en parfaite résonance avec l’esprit du festival. Entrée libre et gratuite.
15/01/2026, 15:46
Il y a des festivals qui s’installent dans le paysage par la répétition. D’autres par la constance. Le Pop Women Festival appartient clairement à la seconde catégorie. Pour sa cinquième édition, organisée à Reims du 5 au 7 mars 2026, la manifestation confirme une ligne éditoriale patiemment construite : faire de la pop culture un espace de circulation des idées, un lieu où les récits intimes rencontrent le politique sans posture ni simplification.
15/01/2026, 11:04
Du 21 au 25 janvier 2026, les 10e Nuits de la lecture se tiennent en France et au-delà des frontières, organisées pour la cinquième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture. La manifestation a pour thème « Villes et campagnes », avec des milliers d’événements programmés dans des bibliothèques, librairies, écoles, théâtres, musées, lieux culturels et artistiques, espaces associatifs, structures pénitentiaires ou encore Instituts français.
14/01/2026, 12:32
La huitième édition du Festival des langues classiques se tiendra les vendredi 6 et samedi 7 février 2026 à l’Université Ouverte et à l’hôtel de ville de Versailles. Consacré au chinois, au grec et au latin, l’événement explorera les formes de l’oralité dans l’Antiquité sous le thème « Les classiques ont la parole ! ».
12/01/2026, 16:36
À l’initiative de la collective Girlxcott, un réseau de Fêtes interconnectées de la bande dessinée (ou Fibd, donc...) s'organisera du 28 janvier au 1er février 2026 en France, en Belgique et à Barcelone. Des dates qui tiennent pas du hasard : elles correspondent à celles auxquelles devait avoir lieu l’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, finalement annulée. Gratuites, inclusives et pensées sur un mode horizontal, ces manifestations entendent replacer la création, la solidarité et le respect des personnes au cœur de la célébration du neuvième art.
09/01/2026, 15:29
Le Festival et Prix des Littératures Urbaines tiendra sa troisième édition les vendredi 30 et samedi 31 janvier 2026 à la Gaîté Lyrique, à Paris. Imaginé par des auteur·ice·s et organisé par l’association Quartier Bis de la littérature, l’événement entend interroger les récits urbains contemporains et les rapports de pouvoir qui traversent la ville et le champ littéraire.
05/01/2026, 14:16
La médiathèque de Val-de-Reuil, plus jeune ville de France installée en Normandie, organise la 5ᵉ édition du festival « Aventure Manga » le samedi 24 janvier, de 10h à 18h, avec une programmation consacrée à l’imaginaire japonais et à la création manga contemporaine. L’événement s’adresse à tous les publics et propose, tout au long de la journée, des rencontres, ateliers, animations, expositions et temps artistiques.
05/01/2026, 11:37
Du 20 janvier au 8 février 2026, la manifestation « Lire en Hiver en Normandie » se déploiera dans 36 bibliothèques et librairies de la région. L’événement réunira 26 auteurs, autrices et maisons d’édition normandes autour de rencontres, d’ateliers et de lectures, avec l’objectif de faire connaître la diversité de la création littéraire locale. Ouvert à tous les publics, il investira également des lieux spécifiques comme des lycées, le CHU de Caen et des structures accueillant des personnes sous main de justice.
02/01/2026, 17:35
La 24ᵉ édition des Escales du Livre se déroulera du 27 au 29 mars 2026 à Bordeaux. Après une édition 2025 marquée par un tournant stratégique, le festival confirme son implantation sur la rive droite et renforce son ancrage territorial, collaboratif et artistique. Plus qu’un salon, l’événement entend continuer à proposer une expérience culturelle élargie, à la croisée de la littérature, des arts vivants et des enjeux contemporains.
29/12/2025, 18:11
Isabelle Adjani a été choisie pour être marraine du Printemps des Poètes 2026. La 28ᵉ édition de la manifestation se tiendra du 9 au 31 mars autour du thème « La liberté. Force vive, déployée », dévoilé en juin. Cette annonce accompagne la préparation de l’événement.
23/12/2025, 12:00
L’Institut de France organisera, les 13 et 14 mars 2026, à Paris, un événement grand public consacré à la bande dessinée, intitulé « Le Trait et l’Esprit, l’Institut de France fête la BD ». Il réunira rencontres, tables rondes, ateliers et séances de dédicaces, la manifestation associera les cinq académies et s'adressera à la fois au public scolaire et au grand public. Elle se tiendra principalement au 23 quai de Conti et se conclura par un hommage à René Goscinny, à l’occasion du centenaire de sa naissance, avec la remise du Prix Goscinny.
19/12/2025, 12:49
La Ville d’Épinal annonce la tenue de la 25e édition des Imaginales, festival consacré aux littératures de l’imaginaire, du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026 à Épinal. L’événement se déroulera sous la direction artistique de Gilles Francescano et aura pour thème « Alter Ego. Et si l’Autre n’existait pas ? ». Près de 200 invités, auteurs et artistes issus de différents champs de l’imaginaire, sont attendus, avec un programme mêlant rencontres, expositions et animations, de jour comme de nuit.
18/12/2025, 16:43
Un dîner de gala intitulé Un Livre | Un Destin se tiendra jeudi 15 janvier 2026 à 19h00, au Carlton Cannes, dans le Grand Salon. Portée par Rencontre des Auteurs Francophones, avec le soutien, entre autres, de la librairie Autour d’un Livre, la soirée entend rendre hommage à des auteurs francophones, et poser un acte fondateur en vue d’un festival littéraire francophone annuel annoncé pour janvier 2027.
16/12/2025, 17:15
Le jeudi 22 janvier 2026, Amiens accueillera une Journée de sensibilisation au livre de photographie, organisée par France PhotoBook en partenariat avec l’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France (AR2L) et les Bibliothèques d’Amiens Métropole.
16/12/2025, 17:15
Le festival littéraire Le Goût des Autres tiendra sa 15ᵉ édition au Havre, du 15 au 18 janvier 2026. Organisé par la Ville du Havre, l’événement proposera rencontres, lectures, performances et spectacles autour du thème « Jouer le jeu ». La programmation réunira des écrivaines et écrivains français et internationaux, des artistes de la scène musicale et poétique, ainsi qu’un important volet destiné au jeune public.
16/12/2025, 16:35
La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia), organisme de gestion collective notamment chargé de la collecte du droit de prêt en bibliothèque, soutient également plus de 300 salons et festivals littéraires. Elle conditionne cette aide à la rémunération, par les organisateurs de ces manifestations, de tous les auteurs intervenants, selon une grille de tarifs minimum de rémunération par type d’intervention. Cette dernière a été revue pour l'année 2026.
11/12/2025, 09:40
La Saison Méditerranée 2026 se déroulera du 15 mai au 31 octobre 2026 en France et dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen. Portée par les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Culture, et mise en œuvre par l’Institut français, elle vise à réunir artistes, chercheurs et acteurs des sociétés civiles autour de projets culturels et de réflexions communes. L’événement débutera à Marseille, où une ouverture populaire est prévue du 15 au 24 mai, avant un déploiement national et international autour de plus de 200 rendez-vous.
09/12/2025, 16:38
Pour sa 8ᵉ édition, le rendez-vous culturel Lire la Nature revient avec une ambition renouvelée : inviter le public à repenser son rapport au vivant. Les 31 janvier et 1ᵉʳ février, la Fondation François Sommer ouvre gratuitement les portes du Musée de la Chasse et de la Nature pour deux journées où littérature, sciences, philosophie, arts et écologie dialogueront en liberté autour d’un thème central : « Changer de regard. »
08/12/2025, 17:51
Le 3ᵉ Marché de la Poésie de Lille se tiendra au Tripostal les 12, 13 et 14 décembre 2025. En amont, depuis le 26 novembre dernier et jusqu'au 11 décembre, le festival Les Escales du Marché déploiera une série de rencontres poétiques dans de nombreuses villes de la Métropole Européenne de Lille. Ateliers, lectures, performances et échanges avec des auteurs jalonneront cette programmation destinée à mettre la création poétique au cœur du territoire.
08/12/2025, 16:05
Le Marché du livre de Plombières-les-Bains s’apprête à vivre, du 12 au 14 décembre 2025, une première édition inscrite au cœur de la féerie hivernale qui fait la renommée du « Marché de Noël d’antan », considéré comme l’un des plus authentiques des Vosges.
05/12/2025, 17:16
Le Festival Paris des Femmes revient du 8 au 10 janvier 2026 à la Pépinière Théâtre, pour une édition placée sous le thème À la folie !. Trois jours de rencontres, de lectures et de performances mettront en lumière la créativité des autrices invitées, qui proposeront chacune une interprétation personnelle de ce motif.
04/12/2025, 18:22
Le samedi 6 décembre, Mi Livre Mi Raisin met en scène le Prix de la page 20, distinction consacrée à un extrait unique choisi parmi les ouvrages des éditeurs présents. Un jury issu du vin s’attache alors à désigner la vingtième page la plus saisissante.
04/12/2025, 16:01
Mi Livre Mi Raisin transforme son dimanche 7 décembre en terrain de jeu où le monde du livre s’aventure dans l’univers des vins naturels. La remise du Prix du vin d’auteur ou d’autrice 2025 s’impose alors comme un temps fort, portée par un jury d’autrices et de professionnelles du secteur littéraire.
04/12/2025, 13:23
L’iReMMO organise les 12 et 13 décembre 2025, à la Maison de la poésie, la troisième édition du festival littéraire Adab, un rendez-vous unique en France consacré aux voix contemporaines du Maghreb, du Moyen-Orient et de leurs diasporas. Romans, polars, poésie et bande dessinée seront au cœur d’une programmation riche en rencontres et en échanges.
03/12/2025, 17:06
L’Association Italie Nouvelle célèbre en 2026 une décennie de dialogue culturel entre la France et l’Italie. À cette occasion, elle organise du 26 au 28 mars 2026 la 10ᵉ édition de son festival annuel, qui se déploiera à l’Université Sorbonne Nouvelle et dans plusieurs lieux partenaires hors les murs. Placé sous le thème « Dissonances – L’harmonie par les marges », l’événement propose trois jours de création, de réflexion et de rencontres autour des scènes artistiques française et italienne.
03/12/2025, 16:46
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin investira la Bellevilloise pour deux journées où littérature et vins naturels se répondront sans relâche. Le dimanche, un showcase de L’Êtrangère, alias Eugénie Mérieau, offrira un moment musical rare au cœur du salon.
02/12/2025, 18:29
Du 2 au 4 décembre 2025, Rome accueillera un colloque international consacré aux salons d’Ersilia Caetani Lovatelli et de Giuseppe Primoli, figures majeures de la vie culturelle romaine entre 1870 et 1914.
01/12/2025, 17:44
Événement incontournable de la vie culturelle francilienne, le Salon du Livre de Boulogne-Billancourt s’apprête à célébrer sa 19ᵉ édition en réunissant près de 300 auteurs issus de tous les horizons littéraires.
01/12/2025, 17:34
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin revient à la Bellevilloise pour réunir maisons d’édition, vignerons et auteurs autour d’un week-end foisonnant. Parmi les temps forts, un Binge Reading mené par David Large promet une déferlante de lectures éclairs.
01/12/2025, 13:49
L’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême n’aura pas lieu. La société 9e Art+, qui organise l’événement depuis 2007, a annoncé ce lundi par un communiqué transmis via ses avocats, relayé par Ici Angoulême, qu’elle « ne pourra matériellement pas avoir lieu dans des conditions appropriées ». Cette prise de position marque la fin d’une incertitude qui durait depuis plusieurs semaines autour d’une édition initialement prévue du 29 janvier au 1er février.
01/12/2025, 13:12
Le Centre JEM Beaugrenelle accueille, le 30 novembre, une édition placée sous le signe des rencontres littéraires et d’une conférence dédiée à Paul Auster, figure majeure de la littérature américaine.
29/11/2025, 15:17
Du 29 novembre au 13 décembre 2026, la médiathèque Louise-Michel de Saint-Paul-lès-Dax accueille Le Grand Maul, un rendez-vous qui explore les liens profonds - et parfois méconnus - entre rugby, littérature et création artistique. Rencontres, dédicaces, projections, expositions : pendant deux semaines, l’ovalie se raconte autrement.
27/11/2025, 18:47
L’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, prévue du 29 janvier au 1ᵉʳ février, pourrait ne jamais voir le jour. Pour la première fois depuis le début de la crise qui secoue l’événement, l’opérateur 9e Art+ reconnaît avoir stoppé le processus d’organisation, laissant planer un doute majeur sur la tenue du rendez-vous charentais.
27/11/2025, 17:59
Pour la clôture des Petites Fugues, le Musée du Temps devient le terrain d’une déambulation en plusieurs stations. Aux côtés de la metteuse en scène Anne Monfort, les étudiants du DEUST théâtre et de l’ISBA conçoivent quatre mini-formes où jeu d’acteur, dispositifs plastiques et présence des auteurs se répondent. L’enjeu : faire entendre la littérature au présent, au plus près des œuvres et des spectateurs.
27/11/2025, 15:59
Autres articles de la rubrique Sortir
L’auteur, dramaturge, metteur en scène et peintre Valère Novarina est mort le 16 janvier 2026, à l’âge de 83 ans. Figure majeure du théâtre contemporain, il laisse une œuvre singulière, radicale et foisonnante, entièrement traversée par une interrogation obsessionnelle sur le langage, le corps et la parole.
16/01/2026, 18:34
Du 4 au 29 mars 2026, Strasbourg consacre un mois entier à l’illustration sous toutes ses formes. Avec les « Rencontres de l’Illustration », la ville invite un public large — amateurs éclairés, curieux de passage, familles ou professionnels — à parcourir expositions, rencontres, ateliers et spectacles disséminés dans plusieurs lieux emblématiques.
16/01/2026, 16:42
L’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C) a procédé au renouvellement de son bureau à l’occasion de la réunion de son conseil d’administration, tenue le 9 janvier 2026. À l’issue de ce vote, l’organisation se dote d’une nouvelle coprésidence confiée à Laurent Domingos et Raymond Yana.
16/01/2026, 12:36
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, organisées partout en France sous l’égide du Centre national du livre, deux rendez-vous littéraires mettent en lumière la richesse des dialogues entre lieux, œuvres et mémoires. À Paris, une soirée rend hommage au poète hongrois Endre Ady et au compositeur Béla Bartók, dans un hôtel chargé d’histoire. À Thonon-les-Bains, une rencontre littéraire consacrée à Frédéric Dard invite à redécouvrir une œuvre populaire profondément ancrée dans les territoires, au sein d’une résidence pour seniors.
14/01/2026, 18:08
Du 10 avril au 6 septembre 2026, la Monnaie de Paris présente « CLING ! La bande dessinée parle cash », une exposition consacrée à la représentation de l’argent dans le neuvième art. Installée dans les salons historiques de l’Hôtel de la Monnaie, elle réunit œuvres patrimoniales et créations contemporaines pour analyser, à travers des personnages emblématiques, la place de l’économie dans la bande dessinée.
14/01/2026, 16:15
Tim Burton revient sur le devant de la scène cinématographique avec un projet qui fait déjà couler beaucoup d’encre. Le réalisateur américain — figure majeure du fantastique contemporain, auteur de Beetlejuice ou encore des univers gothiques qui popularisent l’étrangeté — s’apprête à signer une nouvelle relecture d’un monument de la science-fiction des années 1950. Pour cette entreprise, il a fait appel au duo de scénaristes derrière KPop Demon Hunters, phénomène planétaire de Netflix.
14/01/2026, 16:01
La 43ᵉ édition du Séminaire de perfectionnement de la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri se tiendra du 27 au 30 janvier 2026 à la Fondation Giorgio Cini, à Venise. Intitulée L’intelligenza dei libri (L’intelligence des livres), cette nouvelle édition réunira éditeurs, libraires et acteurs du monde du livre venus d’Italie et de l’international pour quatre journées de réflexion, de formation et d’échanges.
14/01/2026, 12:41
Du 18 mars au 28 juin 2026, le musée des Arts décoratifs présente au cabinet des Dessins, Papiers peints et Photographies l’exposition Le langage des murs. Estampages de la Chine à Notre-Dame. Conçue à l’occasion du Salon du dessin et du Printemps asiatique, elle explore la technique de l’estampage, de son origine chinoise à ses usages contemporains lors du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris.
14/01/2026, 10:34
À l’occasion des Nuits de la lecture et dans le cadre du cinquantenaire du décès d’André Malraux (1901-1976), le musée Guimet propose un cycle exceptionnel de conférences et de visites déambulées au cœur de ses collections. L’événement se déroulera sur quatre journées, du jeudi 22 au dimanche 25 janvier 2026, à partir de 16h30, au musée Guimet et à l’Hôtel d’Heidelbach.
13/01/2026, 18:03
Du 5 février au 15 novembre 2026, le Musée de la bande dessinée d’Angoulême accueille l’exposition « L’aventure éditoriale Delcourt. 40 ans au rythme du 9e art ». Commissariée par Cathia Engelbach et Victor Macé de Lépinay, elle retrace quarante ans d’histoire des éditions Delcourt à travers 150 planches originales.
13/01/2026, 15:38
Du 24 janvier au 30 août 2026, la Cité internationale de la langue française, installée au château de Villers-Cotterêts, consacre plusieurs mois de programmation à Nos langues arabes. Un intitulé volontairement pluriel, pour rappeler la diversité des usages, des écritures et des héritages liés à cette langue, profondément ancrée dans l’histoire culturelle française.
13/01/2026, 11:56
Ce mardi 20 janvier à 18 heures, d’un événement exceptionnel placé sous le signe de la BD, les lauréats du Prix BD Fnac France Inter 2026 seront à la Fnac La Défense, pour une rencontre avec le public.
12/01/2026, 17:01
Après plusieurs années d’attente, le théâtre de Nanterre-Amandiers rouvre officiellement ses portes ce 9 janvier, avec l’inauguration d’un bâtiment entièrement rénové. Mais cette réouverture très attendue est assombrie par de lourds soupçons d’irrégularités dans l’attribution du chantier de rénovation, comme le révèle une enquête de Libération.
12/01/2026, 16:30
Le Yellow Socks Orchestra annonce un ciné-concert autour du film Le Seigneur des Anneaux : la Communauté de l’Anneau à l’Adidas Arena, dans le 18e arrondissement de Paris, les 6, 7 et 8 mars 2026. Le film (version cinéma de 2001) est projeté en version originale sous-titrée sur écran géant, tandis que l’orchestre symphonique et un chœur interprètent en direct la bande originale d’Howard Shore, en synchronisation avec les images. Trois représentations sont programmées : les vendredi et samedi à 20h, et le dimanche à 16h.
12/01/2026, 14:33
Alors que les nominations officielles des BAFTA 2026 seront révélées à la fin du mois, la pré-sélection (longlist) publiée récemment place plusieurs films fortement liés à des œuvres littéraires en position de force. Parmi eux, Une Bataille après l’autre, en tête des citations, est rejoint dans la catégorie du meilleur scénario adapté par d’autres titres ancrés dans des récits déjà publiés.
09/01/2026, 18:07
Le musée de la bande dessinée d’Angoulême accueille, mardi 27 janvier, une journée de formation consacrée au « Matrimoine de la BD ». De 9h à 17h30, enseignants, médiateurs culturels, éducateurs et animateurs sont invités à revisiter une histoire du neuvième art longtemps racontée au masculin, afin de mieux reconnaître la place et l’apport des créatrices, encore trop souvent laissées en marge. Les autrices ont pourtant contribué à façonner des univers, des styles et des récits qui méritent d’être transmis et étudiés.
09/01/2026, 17:57
Présentée à la Galerie Martel, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, l’exposition Never Again!.. And Again… And Again…, réunissant Joe Sacco et Art Spiegelman, connaît un prolongement jusqu’au 17 janvier, porté par un large succès public et critique. L’événement, qui rassemble les planches publiées notamment dans Le 1 ainsi que de nombreux dessins et études préparatoires, a également atteint son objectif solidaire.
09/01/2026, 17:30
À partir du 24 janvier et jusqu’au 17 mai 2026, La Chapelle de Clairefontaine accueille une exposition consacrée à la dernière grande aventure gravée de Pablo Picasso. Intitulé Les 156 – dernières gravures, l’ensemble réunit l’intégralité d’une série réalisée entre 1970 et 1972, alors que l’artiste s’approche de ses 90 ans. Une période tardive, donc, mais tout sauf apaisée.
08/01/2026, 17:00
La réalisatrice, scénariste et autrice Carine Tardieu travaille sur un long-métrage basé sur le roman La vie obstinée de Wallace Stegner (trad. Éric Chédaille, Gallmeister). Le tournage se déroulera entre mai et juillet 2026.
07/01/2026, 15:29
Le cinéaste hongrois Béla Tarr est mort à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie. Si son œuvre est indissociable d’une mise en scène radicale et d’un rapport singulier au temps, elle s’est aussi construite dans un dialogue constant avec la littérature, en particulier avec son compère, un certain László Krasznahorkai, dont il a adapté plusieurs textes majeurs.
07/01/2026, 12:24
Fort du succès international de l’adaptation de La Femme de ménage, le roman de Freida McFadden, Lionsgate a officiellement donné son feu vert à une suite, appuyée sur Les Secrets de la femme de ménage. Le studio prévoit un démarrage de la production en 2026.
06/01/2026, 18:23
La Comédie-Française accueille une nouvelle pensionnaire. Mélissa Polonie est officiellement entrée dans la troupe du Théâtre-Français le 1er janvier 2026, après plusieurs mois comme artiste auxiliaire. Une étape importante pour cette comédienne et chanteuse formée entre la Côte d’Azur et Paris.
06/01/2026, 17:50
Émilie Capliez et Matthieu Cruciani ont été nommés à la direction du Théâtre de la Cité – Centre dramatique national de Toulouse Occitanie. La décision, annoncée le 5 janvier 2026, a reçu l’agrément de Rachida Dati, ministre de la Culture, en accord avec Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, et Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
06/01/2026, 17:16
À Aix-en-Provence, une exposition inédite choisit la bande dessinée pour raconter Saint-John Perse autrement. À l’occasion des 50 ans de la Fondation qui porte son nom, archives patrimoniales et création graphique contemporaine se répondent, dessinant le portrait mouvant d’un poète à la trajectoire hors norme, du 24 janvier au 21 mars 2026 à la Galerie de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.
06/01/2026, 13:37
Un siècle après l'adaptation de Nana, roman d'Émile Zola (1879), par Jean Renoir, un nouveau réalisateur français s'intéresse à ce classique de la littérature. Olivier Dahan (La Môme, Simone, le voyage du siècle) prévoit un film d'époque, dont le scénario est coécrit avec l'autrice Anne Berest.
06/01/2026, 10:55
La poésie investira de nouveau la Normandie au cœur de l’hiver. Du 12 au 23 janvier 2026, la Maison de Poésie de Normandie – La Factorie déploiera la 8ᵉ édition des « Poètes n’hibernent pas », un événement consacré à la rencontre entre auteurs, publics scolaires et lecteurs, à travers un ensemble de résidences, de déplacements en milieu éducatif et de rendez-vous ouverts au public.
05/01/2026, 17:13
Depuis le début de l’année 2026, Oulu, en Finlande, et Trenčín, en Slovaquie, portent le titre de Capitales européennes de la culture. Deux villes éloignées géographiquement, l’une située dans le grand Nord européen, l’autre en Europe centrale, mais réunies par une ambition : faire de la culture un levier de transformation durable, à l’échelle de leur territoire et de leur région.
05/01/2026, 15:21
Le Musée Lambinet, à Versailles, consacre une exposition à Claude Simon intitulée Claude Simon, sur les sentiers de la création, présentée du 16 janvier au 22 mars 2026. L’événement propose une immersion dans l’univers plastique et littéraire de l’écrivain, à travers un ensemble d’œuvres rarement montrées au public.
05/01/2026, 13:24
Du 10 février au 15 octobre 2026, le Mémorial de la Shoah à Paris présente Simone Veil, mes sœurs et moi, une exposition conçue par David Teboul. À partir d’archives familiales en grande partie inédites, le parcours retrace l’histoire de la fratrie Jacob, de l’enfance à Nice à l’après-guerre, en interrogeant les liens entre mémoire intime et histoire de la Shoah.
29/12/2025, 17:41
Le dramaturge, écrivain, théoricien du théâtre et cinéaste iranien Bahram Beyzaï est mort le 26 décembre dernier à l'âge de 87 ans. Il occupe une place singulière dans la culture iranienne contemporaine : celle d’un auteur total, pour qui l’écriture n’a jamais été séparable de la scène, de l’image, ni de la pensée critique.
29/12/2025, 15:09
Fermé depuis juin 2022 pour des travaux, le Musée Jean de La Fontaine, installé dans la maison natale du fabuliste à Château-Thierry (Aisne), doit rouvrir le vendredi 16 janvier 2026. La Ville de Château-Thierry assume le projet, avec le soutien de l’État, de la Région Hauts-de-France, du Département de l’Aisne et de mécènes. Le chantier a porté sur la restauration du bâtiment, mais aussi la création d’un nouvel accueil et une refonte complète du parcours de visite, avec des dispositifs de médiation et des aménagements d’accessibilité.
29/12/2025, 12:52
The Beast in Me réinvente le thriller psychologique : une dramaturgie de l’écriture portée par une romancière et voici une mini-série réalisée par Gabe Rotter qui vaut le déplacement. Une écrivaine au centre d’un jeu de miroir, ou comment catharsis bien ordonnée commence par soi-même...
27/12/2025, 09:04
Pendant les vacances d’hiver et tout au long du mois de janvier, les bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles proposeront de nombreuses animations à destination des enfants et de leurs familles.
24/12/2025, 13:12
Plus de 20 ans après sa sortie française, Metropolis revient en salles ce 24 décembre, dans une version remasterisée. Pour (re)découvrir le film d’animation japonais signé Rintarō, c’est le moment idéal : l’œuvre condense une ambition visuelle rare, une grande mélancolie urbaine et une réflexion frontale sur la place des machines, des classes sociales… et des enfants perdus au milieu des ruines.
24/12/2025, 10:48
Le comédien, metteur en scène et pédagogue Pierre Vial est mort le 20 décembre 2025, à Paris, à l’âge de 97 ans, à la Fondation Adolphe-de-Rothschild. Sa disparition a été annoncée par son fils, Nicolas Vial, lui-même comédien. Sociétaire honoraire de la Comédie-Française, figure discrète mais centrale du théâtre public français, Pierre Vial aura traversé plus de six décennies de création scénique, avant d’être identifié par le grand public grâce au cinéma.
22/12/2025, 17:42
Au printemps 2026, plusieurs expositions parisiennes sont consacrées à des figures dont l’œuvre entretient un lien direct avec l’écriture. De Madame de Sévigné à Victor Hugo, en passant par Brion Gysin et Lee Miller, ces rendez-vous abordent la littérature à travers la correspondance, le roman, la poésie ou le récit, en dialogue avec les arts visuels.
22/12/2025, 16:42
Commenter cet article