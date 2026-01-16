Prix Imaginales des bibliothèques 2026 : la sélection dévoilée

La sélection retenue pour l’édition 2026 est la suivante :

Morgane Caussarieu et Vincent Tassy, Festin de larmes (ActuSF)

Anouck Faure, Aatea (Argyll)

Thibault Lafargue, Le Bouffon de la Couronne, Livre I (ActuSF)

Benjamin Lupu, Le Solstice des ombres, tome 1 : Sœurs de haine (Mnémos)

Audrey Pleynet, Sintonia (Le Bélial’)

Le comité de sélection du Prix Imaginales des bibliothèques est actuellement composé de treize personnes qualifiées. Il est coordonné par Anaïs Febvre, bibliothécaire à la Bibliothèque multimédia intercommunale d’Épinal.

Il réunit :

Régis Bernard, Médialudothèque de Bourg-Saint-Maurice

Mathilde Gaulard, bmi d’Épinal

Alexandrine Gazagnes, Mémo-Médiathèque de Montauban

Élodie Guérin, médiathèque Germaine-Tillion de Saint-Maur-des-Fossés

Natacha Lamar, Bibliothèque-ludothèque de Tullins

Claire Letort, médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

Sébastien Mora, médiathèque José-Cabanis de Toulouse

Sophie Paté-Cyrille, médiathèque Georges-Delaw de Sedan

Céline Rafron, bibliothèque MÉDIA’BULLE de Châteauneuf-en-Thymerais

Heïdi Ruault, médiathèque Valery-Larbaud de Vichy

Roseline Sandelis, bmi d’Épinal

Élodie Solt, médiathèque Jules-Verne de Vandœuvre

De janvier à mai 2026, les bibliothécaires et professeurs documentalistes inscrits pourront accéder à la lecture numérique des cinq romans sélectionnés.

À l’issue de cette période de lecture, ils seront invités à voter pour leur ouvrage préféré. Le vote sera ouvert jusqu’au lundi 5 mai 2026 à midi.

La participation au Prix Imaginales des bibliothèques est entièrement gratuite. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2026 et s’adressent aux bibliothécaires et aux professeur·es documentalistes souhaitant prendre part à cette édition.

