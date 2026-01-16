Le Prix du livre du réel fête ses 10 ans et dévoile sa sélection 2026

Denis Mollat rappelle l’ambition fondatrice du prix : défendre la librairie comme un lieu de pluralisme et d’ouverture intellectuelle, capable d’accompagner les évolutions du livre et du monde. À l’heure de la simplification à l’excès et des « faits alternatifs », il souligne l’importance de distinguer et de mettre en avant les ouvrages ancrés dans le réel.

Président du jury, Éric Fottorino insiste de son côté sur la spécificité des livres distingués par le prix : des ouvrages qui « voient, écoutent, sentent et comprennent », à rebours d’une époque dominée par la vitesse et le virtuel. Le Prix du livre du réel revendique ainsi une exigence d’enquête et de regard, au service de la compréhension du monde, de la société et des autres.

Cinq ouvrages composent la sélection du Prix de littérature francophone :

Flamme, volcan, tempête : un portrait de Christine Pawlowska de Pierre Boisson (Éditions du sous-sol)

Les fantômes de l’île de Peleliu : récit de Bruno Cabanes (Éditions du Seuil)

L’adieu au visage de David Deneufgermain (Éditions Marchialy)

Folcoche d’Émilie Lannez (Éditions Grasset)

Les morts de Raoul Villain d’Amos Reichman (Éditions du Seuil)

La sélection bande dessinée met également à l’honneur cinq ouvrages :

Démontagner de Maxim Cain (Éditions Actes Sud)

Notre affaire : une BD de combat et d’espoir de Louise Colombet et Mathieu Palain (Éditions Iconoclaste)

Là où tu vas : voyage au pays de la mémoire qui flanche d’Étienne Davodeau (Éditions Futuropolis)

Une insatiable envie de douceur : enquête sur le sucre de Fiammetta Ghedini (Éditions Dargaud)

Drogue : une histoire mondiale de Jean-Pierre Pécau et Nicolas Otero (Éditions Delcourt)

Présidé par Éric Fottorino, le jury réunit des journalistes, écrivain·es, professionnel·les du livre et lecteurs :

Jean-Claude Raspiengeas, journaliste à La Croix et chroniqueur à Sud Ouest

Judith Perrignon, journaliste et écrivaine

Richard Werly, éditorialiste France-Europe pour Blick.ch

le jury interne des lecteurs du CIC Sud Ouest

des étudiants lecteurs de Sciences Po Bordeaux

des libraires de la Librairie Mollat



Le Prix du livre du réel est doté de 6000 euros. Il bénéficie du soutien de ses partenaires, le CIC Sud Ouest et Sciences Po Bordeaux. Les lauréats seront ensuite reçus pour une rencontre publique à la Station Ausone, animée par Éric Fottorino.

Pour l’édition 2025, le Prix du livre du réel a distingué Justine Augier pour son ouvrage Personne morale, ainsi que Inès Léraud et Pierre Van Hove pour la bande dessinée Champs de bataille : l’histoire enfouie du remembrement.

Le palmarès du Prix du livre du réel rassemble par ailleurs Nicolas Rouillé, Valérie Igounet, Guy Le Besnerais, Alice Géraud, Valentine Cuny-Le Callet, Rodolphe Barry, Lilas Cogné, Olivier Jouvray, Joy Sorman, Pierre Bonneau, Gaspard d’Allens, Cécile Guillard, Nastassja Martin, Óscar Martinez et Juan José Martinez,

