La Trilogie chronolytique : la SF française des années 1970 en un volume

Avec Le Temps incertain, Michel Jeury entraîne le lecteur en 1966, aux côtés du docteur Robert Holzach, spécialiste du voyage temporel par l’usage de drogues chronolytiques. Mandaté par un hôpital, il doit entrer en contact avec Daniel Diersant, un homme du XXe siècle dont l’existence pourrait peser lourd dans l’affrontement contre Harry Krupp Hitler I, despote absolu régnant sur un futur verrouillé par le totalitarisme. Le roman pose les bases d’un univers instable où le temps devient une matière malléable, dangereuse et profondément politique.

Les Singes du temps prolonge cette exploration en suivant Simon Clar, projeté à travers les futurs et les passés subjectifs du voyage chronolytique. Devenu l’un de ces errants du temps qui circulent entre les possibles, il traverse des réalités fragmentées, suspendu entre chaos et lucidité. Porté par un amour absolu pour Maria-Lisa, il accepte de franchir les pires enfers temporels, au risque de s’y perdre définitivement.

Soleil chaud, poisson des profondeurs déplace l’intrigue en 2039, dans un monde dominé par les hypersystèmes informatiques et la toute-puissance des monopoles. Alors que deux supermultinationales s’apprêtent à fusionner, la civilisation technologique vacille sous la menace d’un effondrement global. À cette crise systémique s’ajoute un syndrome psychiatrique mystérieux, qui frappe indistinctement toutes les strates de la société et révèle la fragilité mentale d’un monde livré à la tyrannie technologique.

Les éditions Robert Laffont vous proposent les premières pages en avant-première :

Michel Jeury est né le 23 janvier 1934 à Razac-d’Eymet, en Dordogne, au sein d’une famille d’agriculteurs. Après un premier roman de littérature générale, il publie dès 1960 plusieurs textes de science-fiction sous le pseudonyme d’Albert Higon, notamment dans la collection « Le Rayon fantastique ». Malgré un accueil favorable de la presse spécialisée, il interrompt sa carrière littéraire pendant plusieurs années et exerce des métiers variés, de l’enseignement au travail agricole.

La publication de Le Temps incertain en 1973, dans la collection « Ailleurs et demain » dirigée par Gérard Klein chez Robert Laffont, marque un tournant décisif. Traduit en anglais, le roman ouvre une période féconde durant laquelle paraissent Les Singes du temps, Soleil chaud, poisson des profondeurs, Les Yeux géants et L’Orbe et la roue. Ces ouvrages installent Michel Jeury comme l’une des figures centrales de la nouvelle vague française de science-fiction des années 1970.

À partir de 1988, il s’éloigne de la science-fiction pour se consacrer au roman du terroir, ancré dans le Périgord et les Cévennes. Des titres comme Le vrai goût de la vie, Une odeur d’herbe folle, La classe du brevet ou L’année du certif rencontrent un large succès populaire, ce dernier étant récompensé par le prix Charles Exbrayat et adapté à la télévision, confirmant l’ampleur et la diversité de son œuvre.

