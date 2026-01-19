Quand Thétis supplante Homère : une épopée féministe contemporaine

Avec Thétis, Christine Spianti s’attaque à l’un des textes fondateurs de la littérature occidentale pour en renverser la perspective. Ici, il n’est plus question de glorifier les exploits guerriers, mais de donner la parole à celle qui, dans l’ombre d’Homère, incarne une autre manière de raconter la guerre : Thétis, mère d’Achille, figure de l’amour maternel et de la compassion sans limites.

Sa voix traverse le récit et finit par supplanter celle du poète antique, ouvrant un espace où émergent d’autres paroles longtemps reléguées au silence. Esclaves, muses, femmes anonymes, mais aussi figures contemporaines s’invitent dans cette réécriture, créant des ponts entre les combats mythologiques et les violences d’aujourd’hui. Des mineurs isolés aux Colleuses de nuit, groupe féministe engagé, le texte fait dialoguer les époques et les luttes.

De la Grèce antique au nord de Paris, Thétis déploie une géographie mouvante, attentive aux marges et aux existences invisibilisées. Tandis que les Achéens et les Troyens s’affrontent encore, le roman interroge la persistance de la guerre, la valeur accordée aux vies humaines, la sororité et la force de l’amour maternel comme contrepoint à la brutalité des armes. Ce texte hors normes s’inscrit dans la collection « Pierres vives » comme une épopée littéraire et politique, profondément ancrée dans le présent.

Les éditions Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Christine Spianti est l’autrice d’une œuvre traversée par de multiples formes d’écriture, allant de la poésie au documentaire, en passant par la fiction et la création radiophonique. Son travail se distingue par une attention constante aux voix singulières et aux marges, ainsi que par une exploration exigeante du langage.

Elle a publié chez Maurice Nadeau plusieurs ouvrages poétiques et documentaires remarqués, parmi lesquels Comme ils vivent, Eden Zone, Au large de Venise, L’effort du monde au matin pour redevenir soleil ou encore Soleil sur fond bleu. Elle s’est également intéressée à la musique et à la culture rock avec des livres consacrés à Jim Morrison et Patti Smith. Avec Thétis, Christine Spianti renoue pleinement avec son œuvre littéraire et propose un texte d’une ampleur rare.





Par Clotilde Martin

