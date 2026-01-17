Comment habiller un garçon : Cyrille Martinez explore la mode comme roman d’apprentissage

Après Le Marathon de Jean-Claude, où il dressait un inventaire sensible du running amateur en se mettant lui-même en scène, Cyrille Martinez revient sur un autre territoire fondateur de son parcours personnel. Comment habiller un garçon s’inscrit dans les années de formation de l’auteur et puise sa matière dans une expérience vécue entre la fin de l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte, alors qu’il vivait en banlieue d’Avignon et découvrait le revival de la culture mods.

Le roman se déploie à la fois comme un récit d’apprentissage et comme une immersion dans une sous-culture née au début des années 1960 au sein de la classe ouvrière britannique. Héritiers d’un dandysme réinterprété, les mods revendiquaient une élégance poussée jusqu’à l’excès, faite de détails aussi raffinés que dérisoires, avec pour credo d’être toujours mieux habillés que leur patron.

Soul music, scooters italiens et rivalités de chapelles composent l’arrière-plan de cette mythologie que Martinez revisite depuis le sud de la France.

La construction du livre épouse celle d’un guide imaginaire du vestiaire mods. Chaque chapitre s’articule autour d’une pièce de vêtement et devient le point de départ d’une aventure, souvent burlesque, mettant en scène un membre de la bande. De mésaventures locales en périple collectif jusqu’à Barcelone pour rejoindre un rassemblement européen en deux-roues, la tenue du héros se complète au fil des pages en même temps que son regard sur le monde s’affirme.

Sous l’apparente fantaisie du récit, le roman interroge les voies possibles de l’émancipation et de la distinction pour de jeunes générations qui s’approprient les signes de la classe dominante afin de les retourner. Le vêtement n’est jamais réduit à un symbole abstrait mais devient un lieu d’expériences concrètes, physiques et sensibles, que l’écriture s’attache à restituer.

Porté par une énergie narrative constante, Comment habiller un garçon se distingue par son humour, sa précision et sa dimension savante, tout en avançant au rythme d’une playlist soul qui constitue la bande-son intime du livre. Le lecteur y accompagne un jeune homme du xxe siècle dans la fabrication patiente de son imaginaire, à travers l’élaboration apparemment anodine de sa tenue quotidienne.

Les éditions Verticales vous proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1972 à Avignon, Cyrille Martinez est directeur de la Bibliothèque de littérature française et comparée à la Sorbonne. Son œuvre compte huit livres difficilement classables, mêlant formes documentaires, expérimentales et narratives. Il est notamment l’auteur de Bibliographies, premiers ministres et présidents, de Deux jeunes artistes au chômage, de Musique rapide et lente et de La bibliothèque noire.

Publié chez Verticales, Le Marathon de Jean-Claude et autres épreuves de fond a marqué un tournant avec un récit documentaire remarqué. Parallèlement à son travail d’écriture, Cyrille Martinez a réalisé de nombreuses performances en France et à l’étranger et a participé à plusieurs expositions, développant une pratique littéraire qui dialogue régulièrement avec d’autres champs artistiques.

Par Clotilde Martin

