Après Kim Jiyoung, Cho Nam-Joo poursuit son autopsie de la société coréenne

Une femme naît, une autre est filmée à son insu, une troisième subit des violences domestiques, tandis qu’une autre encore endure la pression psychologique, le mépris professionnel ou la célébrité soudaine. Dans Miss Kim, Cho Nam-Joo donne voix à huit femmes coréennes âgées de 10 à 80 ans, chacune saisie à un moment clé de son existence.

Ces récits autonomes, reliés par une même lucidité implacable, composent une fresque fragmentée où chaque destin individuel révèle des mécanismes sociaux profondément ancrés.

À travers ces portraits, l’autrice observe la persistance des inégalités, la banalisation des violences et l’usure silencieuse qu’elles provoquent au fil du temps. Chaque histoire fonctionne comme un miroir grossissant de la Corée contemporaine, tout en faisant écho à des expériences partagées bien au-delà de ses frontières. Fidèle à une écriture sobre et incisive, Cho Nam-Joo scrute sans détour les normes sociales, les rapports de pouvoir et les compromis imposés, n’épargnant ni les institutions ni les individus, pas même elle-même.

Les éditions Robert Laffont vous proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1978 en Corée du Sud, Cho Nam-Joo s’est d’abord illustrée comme scénariste pour la télévision avant de se consacrer à la littérature. Elle publie en 2016 son premier roman, Kim Jiyoung, née en 1982, qui rencontre un retentissement international et s’impose comme un texte majeur sur la condition féminine. Avec Résidence Saha, puis Miss Kim, son troisième roman traduit en français, elle confirme une œuvre profondément ancrée dans le réel, attentive aux voix marginalisées et aux fractures sociales contemporaines.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com