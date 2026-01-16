Un fonds inédit pour soutenir l’édition photo en 2026 : voici comment en bénéficier

Mis en œuvre par le Centre national du livre (CNL), ce fonds doit encourager la production éditoriale et favoriser la diffusion d’ouvrages entièrement dédiés à cette discipline, dans le cadre des célébrations officielles du bicentenaire. Un webinaire d’information destiné aux professionnels du secteur sera organisé le jeudi 29 janvier à 16h, afin de présenter l’ensemble du dispositif.

Objectifs et fonctionnement du dispositif

Ce fonds vise à soutenir les projets permettant de porter à la connaissance du public la richesse du patrimoine photographique, ainsi que la diversité des écritures et pratiques contemporaines.

L’instruction des dossiers sera assurée en mai 2026 par un comité spécialement constitué pour l’occasion. Il réunira :

des représentants du ministère de la Culture,

dont la Direction générale de la création artistique, le CNL et le Centre national des arts plastiques (Cnap) ;

des membres du Comité scientifique du Bicentenaire de la Photographie ;

des personnalités qualifiées extérieures.

Montant de l’aide et conditions financières

L’aide attribuée sera comprise entre 20 % et 60 % des coûts éligibles du projet, calculés sur une assiette plafonnée à 38.000 €. Le montant minimal attribué sera de 500 €. La publication des ouvrages soutenus devra impérativement intervenir entre le 1er septembre 2026 et le 30 septembre 2027, et au plus tard avant le 1er novembre 2027.



Les principales échéances du dispositif sont les suivantes : une visio-conférence de présentation aura lieu le 29 janvier 2026 à 16h (inscription : inscriptionwebinaire29janvier@centrenationaldulivre.fr), l’ouverture des candidatures est fixée au 1er mars 2026, leur clôture au 31 mars 2026, et le comité de sélection se réunira en mai 2026 pour annoncer les projets retenus. Le dépôt des demandes se fera exclusivement en ligne, entre le 1er et le 31 mars 2026, via le portail dédié du CNL.

Le dépôt des demandes se fera exclusivement en ligne, entre le 1er et le 31 mars 2026, via le portail dédié du CNL. Les éditeurs qui ne disposent pas encore d’un compte devront en créer un avant le 15 mars 2026, via ce même lien.

Ne seront examinés que les dossiers déposés par des structures dont l’activité principale est l’édition, et répondant à l’ensemble des critères d’éligibilité du dispositif, détaillés ici.

Crédits photo : Salon Unseen (Amsterdam). © Éric Le Brun.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com