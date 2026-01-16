À Strasbourg, l’illustration explore le monde animal pendant tout le mois de mars

Du 4 au 29 mars 2026, Strasbourg consacre un mois entier à l’illustration sous toutes ses formes. Avec les « Rencontres de l’Illustration », la ville invite un public large — amateurs éclairés, curieux de passage, familles ou professionnels — à parcourir expositions, rencontres, ateliers et spectacles disséminés dans plusieurs lieux emblématiques.
Le 16/01/2026 par Clotilde Martin
16/01/2026 à 16:42
Cette 11e édition se place sous un thème fédérateur : les animaux. Un choix qui dépasse largement la simple représentation du vivant. À travers cette entrée animalière, la programmation interroge la condition humaine et explore les liens sensibles, parfois ambigus, que l’homme entretient avec ses environnements — naturels, sociaux, voire politiques. Une manière détournée, mais efficace, de parler du monde contemporain.
Les Rencontres de l’Illustration entendent montrer la diversité des écritures graphiques, du patrimoine aux formes les plus actuelles, sans cloisonnement géographique ni esthétique. Le parcours s’adresse autant au grand public qu’aux professionnels du secteur, en multipliant les points de vue et les formats.
Au Musée Tomi Ungerer, l’exposition HI-YO C’est l’écho ! L’esprit de F’Murrr annoté par Camille Potte constitue l’un des temps forts de cette édition. Dépositaire d’une partie de la dation F’Murrr acceptée par l’État en 2020, le musée consacre au dessinateur sa plus vaste exposition institutionnelle. L’ensemble de son œuvre y est abordé, de la bande dessinée à l’illustration, enrichi de commentaires graphiques inédits réalisés par Camille Potte. Un dialogue entre générations, à la fois respectueux et joueur.
À Virgule–Coop, dans le cadre de Central Vapeur, le Dialogue de dessins met en regard deux univers graphiques distincts. Les œuvres de Vincent Pianina et de Violette Le Gendre se répondent, se transforment, s’opposent parfois. Le dispositif, pensé comme un espace d’échange, ouvre une réflexion sur la transmission entre artistes confirmés et générations émergentes.
La Médiathèque Malraux propose de son côté Bêtes de Bibliothèques, une exposition consacrée à l’animalité dans l’illustration jeunesse. Conçue avec la Galerie Robillard, elle croise le fonds du Centre de l’illustration et une sélection d’œuvres contemporaines. Les créations de Julia Chausson, Fanny Ducassé, Fleur Oury, Clémence Pollet, Adèle Verlinden, Célia Housset et Marie Mirgaine y explorent les thèmes de la découverte de soi, des autres et du monde.
À La Chaufferie de la HEAR, l’exposition Hypercute : la « S » vs. la HEAR questionne les frontières de l’art brut. L’atelier Illustration de la Haute école des arts du Rhin y dialogue avec la « S » Grand Atelier, centre d’art brut et contemporain basé à Vielsalm, en Belgique. Histoires, images et micro-éditions nourrissent des collaborations entre artistes handicapé·es et valides, dans une démarche pensée sur le long terme.
Le mois se clôture au Salon des indépendant·es de Central Vapeur, également à Virgule–Coop. Pendant deux jours, 25 micro-éditeur·ices et collectifs, locaux comme internationaux, présentent la diversité des pratiques éditoriales actuelles. Tables rondes, ateliers pour le jeune public, temps professionnels, rencontres et performances viennent compléter ce panorama foisonnant.
Portées par les Musées de la Ville de Strasbourg, les Médiathèques de la Ville et de l’Eurométropole, le 5e Lieu, Central Vapeur et la Haute école des arts du Rhin, les Rencontres de l’Illustration confirment leur rôle de rendez-vous majeur pour penser — et regarder — l’illustration autrement.
Crédits photo : Les Rencontres de l’Illustration
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
