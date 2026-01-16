7 titres sélectionnés pour la première édition du Prix BD LDH

Les sept ouvrages en sélection du Prix LDH de la bande dessinée

Enfermé, de Julien Hillion (scénario) et Renan Coquin (dessin & couleurs), Dargaud

Quand la nuit tombe — Tome 2 : Mylaine, Marion Achard (scénario) et Toni Galmés (dessin & couleurs), Delcourt

Moheeb sur le parking, Clara Lodewick, Dupuis

Et c’est ainsi que je suis née, Fanny Michaëlis, Casterman

Em silêncio, Adeline Casier, La Boîte à Bulles

Les Grandes oubliées — Pourquoi l’histoire a effacé les femmes, Titiou Lecoq (texte) & Marie Dubois (dessin), Éditions de l’Iconoclaste

Rouge signal, Laurie Agusti, 2042

La Ligue des droits de l’Homme, en partenariat avec sa section Angoulême-Charente et la Cité de la bande dessinée, crée le Prix LDH de la bande dessinée, qui sera remis pour la première fois en 2026.

Ce prix annuel, doté de 1000 €, distingue une bande dessinée récente portant les droits et libertés défendus par la LDH.

La lauréate ou le lauréat sera désigné-e à l’issue d’un processus de sélection ancré localement, mené tout au long de l’année 2025 par la section Angoulême-Charente de la LDH. Une présélection a été assurée par des habitantes et habitants du quartier Ma Campagne à Angoulême et par des membres d’associations locales engagées dans la vie citoyenne, lors de sessions de partage de lectures accompagnées par des professionnel·les de la bande dessinée.

Le jury final, placé sous l’égide de Nathalie Tehio, présidente de la LDH, réunit Emmanuelle Tavares et Stéphanie Marchives (Cercle des femmes, Ma Campagne Angoulême) ; Sylvie Chevalier (association Mieux vivre ensemble à ma campagne) ; Edem Ranson (LDH Angoulême-Charente) ; Jean-Philippe Martin (directeur des publics et de la lecture publique de la Cité de la bande dessinée) ; Lisa Mandel (autrice et éditrice) ; Juliette Arnaud (actrice, autrice et lectrice) et Nathalie Tehio. Ensemble, ils désigneront l'ouvrage lauréat.

La cérémonie de remise du prix se tiendra le vendredi 30 janvier 2026 à 12h, à la bibliothèque de la Cité de la bande dessinée, 121 rue de Bordeaux à Angoulême.

