Il faut s’organiser collectivement pour se défendre concrètement

Me Thibault Laforcade, avocat au barreau de Bordeaux spécialisé dans la lutte contre l’extrême droite, est revenu en particulier sur le rôle de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse, qui a rendu un avis défavorable visant l’ouvrage en question : « Il a été pris en juin. Nous, nous n’en avons eu connaissance que début janvier, a-t-il expliqué. Et pendant tout ce temps, la librairie n’a pas eu accès à ce document. On se retrouve donc avec une perquisition menée alors même qu’on ne sait pas exactement sur quel fondement précis elle repose. C’est une vraie difficulté. »

« On franchit un seuil »

Interrogé sur l’existence de précédents, ce dernier est catégorique : « Non, pas de ce type dans une librairie, pour un livre de coloriage, avec un procureur et plusieurs policiers armés. C’est justement ce qui rend la situation particulièrement grave. On franchit un seuil. »

Autre élément souligné par le juriste : le décalage entre les moyens déployés et le résultat concret de l’opération. « Au cours de la perquisition, ils ont fouillé les rayonnages, ouvert des cartons, contrôlé des caisses… mais ils ne sont finalement repartis avec aucun ouvrage. On annonce une opération pour saisir un livre précis, et au bout du compte, rien n’est saisi. »

Pour les participants à la conférence de presse, cela renforce l’impression que l’objectif n’était pas tant d’appliquer le droit que d’envoyer un signal : montrer que la librairie est dans le viseur, faire peur, intimider.

Au cœur de l’affaire se trouve From the River to the Sea, un livre de coloriage cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, qui a déclenché une série d’attaques, le blocage d'une subvention, jusqu'à la perquisition de début janvier. « Le livre incriminé chez Violette and Co est le même qui a servi de prétexte, le 9 février dernier, à la perquisition par les forces israéliennes de la librairie Educational Bookshop à Jérusalem-Est et à l’arrestation des deux libraires, Mahmoud Muna et son neveu Ahmad Muna, pour troubles à l’ordre public », rappelle-t-on.

Un jugement « fallacieux »

Et de soutenir que le slogan donnant son titre à From the River to the Sea a « fait l’objet d’une circulation et d’une appropriation plurielle » au fil du conflit, bien au-delà de son association actuelle avec le peuple palestinien. S’appuyant sur les travaux de l’historien Vincent Lemire, il a été souligné que ce mot d’ordre renvoie d’abord à « une réalité israélienne », marquée par un discours visuel qui « interdit toute représentation de la ligne verte » et accompagne « un projet expansionniste et colonial décliné sous de multiples formes ».

Elle a également rappelé que son usage par les Palestiniennes et les Palestiniens, antérieur de plusieurs décennies à la création du Hamas, exprime surtout « une double revendication : l’autodétermination dans les territoires occupés et l’égalité des droits en Israël ». Attribuer à ce slogan une volonté de destruction d’Israël est ainsi jugé « fallacieux ».

Les intervenant·es ont enfin dénoncé les glissements qui assimilent antisionisme et antisémitisme, estimant qu’ils « contribuent à délégitimer la primauté du droit international et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » et qu’ils restreignent la diversité des lignes éditoriales.

Quand la censure devient autocensure

Plus largement, les participants - Léa, Clémence et Marie de Sud Métiers du Livre, Alexis Argyroglo de la librairie Petite Égypte, Jean Morisot, co-gérant des éditions La Fabrique, un membre de Book Bloc (collectif de salarié·es de librairies et de travailleurs du livre, actif en Île-de-France et très impliqué dans la défense des librairies attaquées), et maître Thibault Laforcade -, ont posé la question du travail et des conditions d’exercice du métier dans un climat de menaces.

« Un autre facteur de risque entre les travailleurs et les travailleuses est la direction », insiste une intervenante, rappelant que ce qui se joue, ce n’est pas seulement l’agression directe, mais la pression diffuse.

« C’est là qu’on atteint un point de bascule : quand la censure devient autocensure. Ces intimidations, ces agressions ont pour objectif de faire taire les voix qui remettent en question un récit de plus en plus présent dans l’espace public, médiatique et politique. L’enchaînement des actes de violence ces derniers mois montre l’impunité grandissante qui s’installe et la banalisation des attaques. Nous ne devons pas laisser ce climat de peur étouffer les voix contestataires et menacer les espaces qui les font vivre. »

Au cœur du propos : l’idée que les librairies, comme lieux de circulation des idées, se trouvent en première ligne - et que les salarié·es, trop souvent isolé·es, se retrouvent à affronter seules ces violences physiques, symboliques, économiques et administratives.

S’organiser collectivement et s’emparer du droit du travail

Face aux attaques qui se multiplient, les acteurs du monde du livre mobilisés croient « fortement à l’organisation collective entre les travailleurs et les travailleuses ». Se référer au CSE, l’instance de représentation du personnel dans des structures assez grandes pour en avoir. Prendre contact avec des organisations qui promeuvent comme Book Bloc ou le collectif Culture en lutte, se rapprocher des syndicats du secteur. « Ces espaces permettent de partager des expériences, échanger de l’information, notamment sur le droit du travail et les conventions collectives. »

C’est dans cette perspective qu’un « guide d’autodéfense juridique » à destination des libraires a été conçu avec Me Laforcade. L'idée : « S’emparer de l’outil juridique pour faire front contre ces violences réactionnaires. »

Y est rappelé le droit des salariés comme le droit de retrait en cas de danger grave et imminent ou encore les jours d’arrêt de travail en cas de mal-être psychique ou physique. Et les obligations de l’employeur avec notamment la prévention des risques. Ce guide indique également les bons réflexes, par exemple « prendre en photo des dégradations ou faire une enquête de voisinage qui pourront servir en cas de lutte ».

Le syndicat annonce par ailleurs s’engager dans l’accompagnement concret de chaque plainte qui sera déposée par les libraires, en collaboration avec le Thibault Laforcade, « afin de les aider dans leur démarche, suivre ces plaintes et qu’elles ne soient pas malencontreusement perdues ».

Le dépôt de plaintes systématiques s'inscrit ici dans une stratégie plus globale de combat contre l’extrême droite. « Nous devons faire bloc sur tous les fronts syndicalement, politiquement, judiciairement. L’outil juridique est un moyen de faire pression, de civiliser ces violences, et d’envoyer un message clair aux groupes d’extrême droite : on ne vous lâchera pas un centimètre de terrain. »

Des réseaux organisés

La conférence s’attarde également sur les dynamiques qui sous-tendent ces intimidations. Le représentant du collectif Book Bloc met en lumière la structuration de groupes « qui mêlent identitarisme d’extrême droite et sionisme militant ».

« Les modes opératoires se trouvent sur un spectre allant du cyber-harcèlement massif jusqu’à l’intimidation en groupe directement au niveau de la librairie, et en passant par la vandalisation des vitrines, révèlent que ces actes ne sont pas le fait de personnes isolées mais bien de groupes qui se rencontrent et s’organisent, notamment en Île-de-France. »

Et de constater : « Ces réseaux cumulent parfois plusieurs centaines de milliers de vues sur internet, et participent grandement à l’augmentation du niveau d’agressivité contre nos collègues et nos abonné·es. »

Les coups de boutoir de l'extrême droite

Les attaques de vitrines ne sont qu’une facette d’un mouvement plus large, insistent les intervenant·es : « Aujourd’hui, l’extrême droite a le pouvoir devant elle et la nébuleuse identitaire qui lui prête allégeance ne se cache même plus. Les librairies et les livres ont toujours été des éléments de répression stratégiques. Les attaques qui s’intensifient depuis quelques mois à travers le territoire, ça va de pair avec le retour de l’extrême droite au pouvoir et de son idéologie. »

Les exemples s’enchaînent : coupes budgétaires régionales dans la culture, retrait de financements pour des festivals programmant des artistes pro-palestiniens, poursuites judiciaires contre des éditeurs de jeux de société satiriques, article à charge contre les éditions La Fabrique...

La conférence a également pointé la concentration croissante des médias, de l’édition, entre les mains de grands industriels, en particulier Vincent Boloré, présenté comme un acteur structurant dans ce glissement idéologique. Les intervenant·es estiment que l’industriel poursuit à présent dans le cinéma et l’audiovisuel la même stratégie que dans la presse et l’édition, avec le rachat envisagé d’UGC en 2028.

La bataille des mots

Une des intervenantes est par ailleurs revenue sur la place décisive du langage dans la progression des idées d’extrême droite. Elle rappelle que « les mots façonnent notre imaginaire, mais ils façonnent aussi notre réalité, notre seuil de tolérance ». À ses yeux, la manière dont certaines violences sont aujourd’hui minimisées dans l’espace public résulte d’un travail sémantique profond, où « l’amalgame entre liberté d’expression, neutralité journalistique et complaisance » contribue à brouiller les repères.

S’appuyant sur les travaux du philologue Victor Klemperer, qui a analysé la langue du Troisième Reich; du regretté Éric Hazan, auteur d'une critique de la novlangue politique contemporaine; et de l’historien israélien Adam Raz, spécialiste des discours publics et des mécanismes de pouvoir, elle décrit une langue appauvrie et répétitive qui déplace le sens des mots et redéfinit ce que l’on juge acceptable.

Ce glissement se manifesterait notamment dans la façon dont le Rassemblement national est qualifié : « Ce parti est devenu, à mesure que les idées réactionnaires se sont imposées, moins d’extrême droite que d' “ultra-droite” et peut-être un peu plus désirable », explique-t-elle. Elle pointe aussi la « petite musique médiatique » qui consiste à répéter qu’il faudrait « entendre » ses électeurs, comme s’il s’agissait d’une opinion ordinaire parmi d’autres.

« Ne pas céder un centimètre de terrain »

En définitive, pour les participant·es, les attaques contre les librairies ne relèvent « pas d’incidents isolés » mais s’inscrivent dans un continuum de violences, du cyberharcèlement aux agressions physiques, visant les espaces où s’expriment des voix critiques. Ces violences touchent particulièrement les librairies qui défendent des lectures « remettant en question le système social et l’extrême droite » ou abordant des sujets comme « la colonisation de la Palestine », « le racisme », « le sexisme » ou encore « les violences policières ».

Après des mobilisations déjà organisées à Paris, réunissant plusieurs centaines de personnes, ou à Marseille, le travail militant se poursuit au travers d'un appel à témoignages, via le compte Instagram de Book Bloc, l'organisation prochaine d’une table ronde et d’une assemblée générale de libraires, dans le cadre d’un week-end, avec le collectif Culture en lutte.

La conclusion : ne pas rester seul·e. « Certaines attaques sont dénoncées, d’autres sont passées sous silence, des librairies qui ont déposé plainte réussissent à médiatiser leur situation, d’autres restent isolées. Il faut s’organiser collectivement pour se défendre concrètement contre ce type d’attaques, riposter systématiquement à tous les niveaux contre ces menaces faites au monde de la culture par les groupes réactionnaires. Il faut réagir sur le plan syndical, juridique et politique. Partout, dès que l’extrême droite se manifeste, il faut apporter une réponse antifasciste déterminée et systématique. »

