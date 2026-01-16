Avignon Festival & Compagnies renouvelle son bureau et instaure une nouvelle coprésidence

Cette nouvelle gouvernance s’accompagne de plusieurs nominations au sein du bureau. Pascal Chauvet, directeur du Théâtre de l’Arrache-Cœur, devient vice-président en charge du théâtre, tandis que Régis Vlachos, de la Compagnie du Grand Soir, est nommé secrétaire de l’association.

La coprésidence entend travailler à l’adaptation du festival Off Avignon afin d’en faire un outil collectif et résilient au service des professionnel·les du spectacle vivant indépendant, qu’il s’agisse des lieux, des artistes ou des compagnies. L’objectif affiché est de fédérer des sensibilités diverses et des points de vue complémentaires pour répondre aux défis auxquels le secteur est confronté, dans un contexte marqué par la nécessité de défendre la culture du spectacle vivant indépendant.

Laurent Domingos, une expérience confirmée au sein d’AF&C

Metteur en scène, comédien et ingénieur des Mines de Paris, Laurent Domingos est président du Festival Théâtral de Coye-la-Forêt, dans l’Oise, où il est artiste résident. Présent au festival Off Avignon depuis près de quinze ans, il y développe de nombreux projets artistiques. Il a également présidé Les Sentinelles, fédération de compagnies du spectacle vivant, et a été coprésident des États généraux du festival Off Avignon.

Au sein d’Avignon Festival & Compagnies, il a déjà exercé la fonction de coprésident lors d’une première mandature, en tandem avec Harold David, d’avril 2022 à octobre 2025. Ce parcours lui confère une connaissance approfondie de l’association et de ses enjeux, ainsi qu’une longue expérience militante et associative.

Raymond Yana, un parcours artistique et associatif de longue date

Raymond Yana est metteur en scène, comédien et réalisateur. Ancien enseignant en audiovisuel dans le supérieur, il est également à l’origine de FestiTV, première WebTV du festival Off Avignon. Sociétaire de la SACD, il mène une carrière artistique marquée par un engagement constant en faveur du jeune public, de la transmission et de l’ouverture culturelle.

Co-directeur artistique de la Compagnie de la Courte Échelle, il a participé, sur trente-deux ans, à la création et à la production de seize spectacles présentés dans le cadre du festival Off Avignon. Depuis vingt-neuf ans, il est aussi codirecteur artistique de l’Espace Alya, un lieu mutualisé accueillant chaque année environ trente compagnies, dont plusieurs venues de l’étranger.

Cofondateur d’Avignon Festival & Compagnies, Raymond Yana y a occupé successivement les fonctions d’administrateur, de président en 2016, puis de secrétaire à partir de 2021, avant de devenir administrateur délégué au jeune public et aux familles en 2024. En 2025, il a initié et porté la création du Village Tadamm !, un espace dédié aux enfants et aux familles au cœur du festival.

L’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C) assure l’encadrement de la communication officielle du festival Off Avignon. Elle a pour vocation de promouvoir la programmation du festival à travers l’édition de supports destinés à refléter la diversité des spectacles présentés.

Le conseil d’administration de l’association s’appuie sur un bureau composé de coprésident·es par intérim, Sophie-Anne Lecesne et Laurent Rochut, qui exercent également les fonctions de vice-président·es.

Crédits photo : Laurent Domingos (© Johanna Baschke) et Raymond Yana (© Dominique Sierra)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com