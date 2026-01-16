Hachette : Diff Diffusion recrute un nouveau responsable des ventes

À ce poste, il prend en charge l’animation et la coordination de deux équipes nationales de vente, regroupant des représentants répartis sur l’ensemble du territoire. Il pilote également les relations avec les clients directs du premier niveau, des grandes surfaces culturelles aux librairies indépendantes, ainsi qu’avec les hypermarchés.

Le parcours de Pierre Marie Dubreucq s’inscrit de longue date dans la diffusion et la commercialisation du livre. Avant de rejoindre La Diff, ilexerçait chez Hatier, au sein d’UP Diffusion, où il occupait des fonctions de responsable d’enseignes. Il y assurait la gestion et la négociation avec plusieurs réseaux majeurs, tout en suivant les nouveautés, les opérations commerciales et les catalogues universitaires et grand public, y compris sur les canaux web et les plateformes de vente en ligne.

Il a auparavant évolué chez Dilisco, où il a occupé plusieurs postes à l’export, couvrant notamment les zones Maghreb, Liban, Belgique et Luxembourg. Ces fonctions l’ont conduit à travailler sur les fonds scolaires et universitaires, à participer à des salons du livre et à développer des actions commerciales à l’international.

Il a aussi travaillé aux Presses d’Île-de-France, où il était chargé de la commercialisation et de la promotion des livres, entre développement commercial et présence sur les salons. Il a auparavant exercé aux Éditions Caractères, sur des missions mêlant relations commerciales, communication éditoriale et animation du marché du livre.

Créée en 2000, LA DIFF est une filiale du groupe Hachette Livre spécialisée dans la diffusion de livres physiques. Elle intervient sur plusieurs segments éditoriaux dynamiques, dont le manga, la bande dessinée, les littératures de l’imaginaire et la pop culture.

La société assure la diffusion en France d’une vingtaine d’éditeurs, tous circuits confondus, des librairies aux grandes surfaces culturelles et aux hypermarchés, avec une équipe dédiée de représentants. Elle coordonne également l’activité commerciale sur les marchés francophones, en lien avec Hachette et Interforum.

