MeToo ? Bad Hombre démonte les mécanismes modernes de la dénonciation

Bad Hombre a l’allure d’un essai qui marche sur deux jambes : l’enquête et la littérature. On y entre par une phrase-pacte, sèche et magnétique : « Ceci étant une histoire vraie, elle se doit d’inclure une confession. » Et très vite, la thèse se dessine : à l’ère des réseaux, la vérité ne se contente plus d’être établie, elle se raconte, se partage, s’impose — parfois avant même d’être vérifiée. Vertigineux, stimulant, parfois inconfortable : le livre assume ce mélange.

Un “permis” d’époque : punir vite, punir ensemble

Entre 2016 et 2018, l’autrice est sollicitée pour une mission brutale : « elles voulaient bousiller la vie de certains hommes. » Les accusations « étaient toutes terribles. » « L’affaire était urgente. » Il fallait « agir rapidement. » Le plan consistait à « infliger un châtiment exemplaire. » Faire que « les vies normales » disparaissent « sous les décombres d’une révélation. »

Le laboratoire, ce sont les « tranchées » en ligne. Un hashtag surgit : « #Hermanayotecreo. » Une « boule incandescente » qui attise la discussion « jusqu’à l’embrasement. » Chaque jour : « une nouvelle accusation. » « Un nouvel homme signalé. »

Oloixarac note « un effet de contagion. » Mais aussi le goût du secret : l’époque, dit-elle, se déploie comme « un permis, une opportunité. » L’enjeu, au fond, est politique : quand l’institution paraît lente ou sourde, une justice parallèle se fabrique — et ses règles se forgent en temps réel.

Devenir détective ?

Plutôt que de rester au bord, Oloixarac s’implique : « Du jour au lendemain, j’ai endossé le rôle d’une détective. » Elle organise « des rendez-vous discrets. » Elle analyse « les messages intenses » qui frémissent sous les mots. Et elle commet, pour certains, l’erreur majeure : « Je n’ai pas tardé à rencontrer les hommes aussi. »

Elle les retrouve « en secret », « leur payant des verres » pour comprendre « qui ils étaient vraiment ? » Ce geste structure tout l’essai : refuser la posture automatique, préférer la compréhension aux slogans, sans jamais nier la gravité des faits évoqués.

Bad hombres : la figure du paria hors État de droit

Le concept central vient d’un slogan trumpien. Les bad hombres, écrit-elle, ce sont des hommes hispanophones « dont la présence était indésirable dans ce pays. » Plus radical : ils « ne faisaient pas partie de l’État de droit. » Leur destin « logique » consisterait à « se cacher de la police. » Oloixarac superpose alors deux camps ennemis, féministes et trumpistes, et pourtant elle repère une ressemblance glaçante : « quelque chose de clandestin et de viral. »

Comme « deux guerres culturelles différentes. » Penchées sur « un homme qui avait déjà été déclaré coupable. » C’est l’un des diagnostics les plus incisifs du livre : notre époque adore les coupables déjà ficelés.

Berlin : l’accusation qui « rend réel »

Le récit se densifie quand l’autrice devient la cible. À Berlin, on envisage d’annuler sa participation : elle serait une « voix négationniste. » « Negationistische Stimme. » Elle mesure aussitôt le poids du mot : « en Allemagne, le négationnisme est puni par la loi. » La lettre remonte « au ministère des Affaires étrangères. » Et à l’« ambassade d’Argentine en Allemagne. » Le plus sidérant, c’est le vide probatoire : l’équipe « a enquêté sans rien trouver. » « Ni accusations ni preuves. »

Oloixarac formule alors une proposition théorique décisive : « Cette simple accusation suffisait à rendre réel quelque chose qui n’avait rien à voir avec moi. » Le piège s’appuie sur un glissement de langue : « négationniste prend un sens différent dans les contextes argentin et allemand. » Et l’autrice découvre la signature : « Lola N., Princeton PhD. » D’où une leçon, amère et lumineuse : « Personne n’est à l’abri d’être le méchant de l’histoire. » La dénonciation, ici, ne cherche pas seulement à blesser : elle impose une fiction sociale, une cage narrative.

Lola, Tobías, l’herpès : anecdotes qui éclairent la théorie

Lola n’est pas un simple personnage secondaire : c’est une figure de la passion punitive, et l’autrice la peint avec une précision jubilatoire. « Lola parlait fort, riait fort. » Elle est « possédée par elle-même. » Elle se présente, théâtrale : « Je m’appelle Lola, je suis orpheline et millionnaire. » Elle se dit « phallophile. » Le phallus comme « totem indiscutable. » Et elle refuse les codes : « aucune règle de discrétion ne la concernait. » Elle vivait « contre le murmure et la modestie. » L’anecdote devient analyse : le désir, l’humiliation, la revanche — tout se mélange, et le « cas » se transforme en machine.

L’épisode Tobías, avec sa crudité presque grotesque, montre comment l’intime se mue en pièce à conviction : « Tobías ne pouvait-il pas au moins reconnaître cet herpès comme sien ? » Le détail aimante le récit, mais il pointe aussi une exigence contemporaine : reconnaître, signer, posséder la faute. Quand l’autrice refuse le lynchage public, la rupture est immédiate : « Je te crois, frangine ! » Ici, la formule n’est plus une solidarité : elle devient un test d’appartenance.

Mais quid alors de la « juste » violence ? L’essai élargit son propos par une scène familiale tragique, celle d’Ana, la grand-tante. « Ma grand-tante ne méritait pas de mourir nue dans un couloir. » Puis l’autrice retourne le couteau en questions : « Mais est-il juste d’utiliser la souffrance d’Ana… comme l’alibi vertueux ? » C’est l’une des forces majeures du livre : ne jamais réduire la violence à un slogan, interroger aussi ce que la vengeance fait aux causes qu’elle prétend servir.

Une prose qui pense en images

Ce qui rend Bad Hombre si enthousiasmant, c’est la manière. Oloixarac « consomme » ces affaires « de même qu’on consomme une histoire. » Elle décrit la vérité comme une chose « vivante, tremblante. » Qui « circule en souterrain. » Et elle avertit, lucidement : « dire ne suffit pas à expliquer sa vérité. »

La syntaxe alterne longues coulées analytiques et chutes nettes ; le vocabulaire mêle le juridique, le militant, le charnel ; l’ironie arrive en biais, puis mord. On sort électrisé parce que l’essai refuse les réponses automatiques. Il dissèque les emballements sans relativiser les violences ; il montre comment le récit peut réparer, mais aussi frapper. Bref : un texte audacieux, dérangeant et terriblement vivant.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com