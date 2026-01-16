L’industrie du livre, ou l’art délicat de se concentrer en feignant de s’en foutre

Je lis les communiqués financiers de l’industrie du livre comme on lit un roman expérimental : en diagonale, avec un mélange de fascination et de perplexité. Tout y est toujours maîtrisé, anticipé, rationalisé. Les chiffres baissent, mais la stratégie est claire. Les ventes stagnent, mais la vision est forte. Les marges s’effritent, mais la concentration est présentée comme une chance historique pour la diversité.

Je referme ces textes avec la même sensation que devant certains essais mal traduits : quelque chose m’échappe, mais on insiste pour me dire que c’est normal.

Je travaille dans ce milieu, je l’aime, je le fréquente. Et plus je l’aime, plus je pratique une forme très personnelle de SFCDT : “Se Foutre Carrément De Tout”. Non pas par mépris, mais par autodéfense. Une distance ironique, un léger pas de côté, sans quoi je finirais par croire que le livre se sauvera à coups de synergies, de backlists optimisées et de mutualisation des fonctions support.

Car tout le monde le sait désormais : quand les ventes baissent de 4,2 %, on fusionne. Quand elles baissent de 7,8 %, on restructure. Quand elles baissent encore, on explique que le problème vient des lecteurs, de leur inconstance, de leur manque de curiosité, voire de TikTok. Jamais du modèle. Le modèle, lui, est robuste. On le dit robuste. On l’affirme dans des tableaux Excel aux couleurs rassurantes.

Dans cette comédie très sérieuse, je pense souvent à Stendhal — non pas celui des citations apocryphes, mais celui de la lucidité moqueuse, du plaisir revendiqué, du refus de se laisser entièrement gouverner par l’opinion dominante. Stendhal n’a évidemment jamais parlé de parts de marché, ni de retour sur investissement éditorial. Mais il connaissait l’art de ne pas se laisser hypnotiser par les discours dominants. Ce qui, à bien y regarder, relève aujourd’hui de la résistance passive.

Le SFCDT, version critique contemporaine, m’aide à traverser les réunions où l’on parle plus de « contenus » que de textes, plus de « cibles » que de lecteurs, plus de « marques d’auteurs » que de voix singulières. Il m’aide à écouter sans trop y croire, à noter sans m’aligner, à sourire quand on m’explique que la concentration est la seule manière de préserver l’indépendance.

Je continue pourtant à lire. À publier des chroniques. À défendre des livres dont le potentiel commercial est jugé « raisonnable », adjectif que je soupçonne d’être devenu l’ennemi naturel du désir. Je persiste à croire — avec un entêtement presque amateur — que la littérature et les autres “segments éditoriaux” avancent moins par plan stratégique que par accident heureux, par goût personnel, par dilettantisme éclairé.

Mon SFCDT n’est donc pas un renoncement. C’est une méthode. Une façon de rester léger dans un milieu qui se veut grave, de rester libre dans une industrie qui adore les cadres, de continuer à croire au livre quand tout pousse à croire surtout aux chiffres. Je fais semblant de m’en foutre pour mieux tenir.

L’industrie du livre traverse de réels déboires économiques. Mais elle traverse surtout une crise d’imaginaire. Trop occupée à se justifier pour rêver. Trop concentrée pour se disperser. Or la littérature n’a jamais progressé autrement qu’en se dispersant.

Se foutre complètement de tout ? Non. Se foutre complètement de ce qui prétend décider à notre place ce qui vaut la peine d’être lu, oui — parfois, souvent, avec application.

C’est sans doute cela, au fond, l’héritage stendhalien le plus utile aujourd’hui : non pas le mépris du monde, mais l’élégance de ne jamais lui appartenir entièrement — surtout quand il parle chiffres en prétendant parler livres.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com