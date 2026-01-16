Inscription
#Droit / Justice

Perquisitionnée, Violette and Co dénonce des “agissements de police politique

Visée par une campagne de dénigrement et par des dégradations pour une vitrine consacrée à la situation à Gaza, la librairie parisienne Violette and Co a été perquisitionnée par cinq policiers et un procureur de la République, ce mercredi 7 janvier. L'enseigne dénonce une « utilisation politisée de l’appareil policier et judiciaire » afin de « contrôler des espaces culturels et militants ».

Le 16/01/2026 à 13:28 par Antoine Oury

Publié le :

16/01/2026 à 13:28

Antoine Oury

5

Partages

ActuaLitté

Située dans le 11e arrondissement de Paris, la librairie Violette and Co a fait l'objet d'une perquisition, ce mercredi 7 janvier, a annoncé l'enseigne dans un communiqué diffusé ce 16 janvier. À l'ouverture du commerce, « cinq policiers en uniforme, accompagnés d’un Procureur de la République sont entrés dans les locaux de Violette and Co afin de procéder à une perquisition ». 

L'opération visait la saisie du livre de coloriage From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, publié par la maison d'édition Social Bandit Media.

Paru en juin 2024, l'ouvrage présente différentes illustrations à colorier, des espaces pour dessiner, et de courts textes explicatifs sur la situation à Gaza : on y retrouve plusieurs figures palestiniennes, comme Edward Wadie Saïd (1935-2003), la journaliste Shireen Abu Akleh (1971-2022) ou encore l'écrivain Refaat Alareer (1979-2023), ces deux derniers ayant perdu la vie suite à des frappes israéliennes.

En raison de son titre, qui fait référence à un slogan, « de la rivière à la mer », utilisé par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), mais aussi repris par le Likoud, parti israélien aujourd'hui présidé par Benyamin Nétanyahou, puis par le Hamas, mouvement islamiste et nationaliste palestinien, le livre est soupçonné d'antisémitisme, sans éléments pour accréditer cette accusation. Par ailleurs, le livre ne fait pas l'objet, à ce jour, d'une quelconque interdiction en France.

La présence de ce titre en vitrine de la librairie Violette and Co, en août dernier, a suscité une vague de haine contre l'enseigne, culminant avec des actes de vandalisme. Dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine du commerce avait ainsi été « taguée à la peinture à l'acide avec les inscriptions “ISLAMO COMPLICE” et “HAMAS VIOLEUR” ».

Une enquête préliminaire ouverte

La perquisition du mercredi 7 janvier dernier a duré 45 minutes, selon le compte-rendu fait par la librairie Violette and Co. Les rayonnages du commerce ont été inspectés, des cartons de livres ouverts, et la salle de pause fouillée par les agents de police présents. Deux policiers, « dont l’un était masqué, sont restés positionnés près de l’entrée de la librairie, empêchant l’accès aux client·es », précise l'enseigne. Les lieux ont également été filmés à l’aide de caméras-piétons.

Les libraires de Violette and Co ont appris, au cours de cette visite, qu'elles étaient convoquées au commissariat du 11e arrondissement de Paris le jeudi 22 janvier prochain « pour une audition libre, dans le cadre d’une enquête préliminaire ».

Le motif de cette dernière n'a pas été explicité aux libraires de Violette and Co. Contactée, Lu, salariée et cogérante du commerce, nous précise que la convocation évoque « des faits d’import de publication destinée à la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine ».

D'après un courrier daté de mi-novembre 2025 adressé au ministère de l'Intérieur, que la librairie Violette and Co mentionne dans son communiqué, l'ouvrage From the River to the Sea aurait reçu un avis défavorable de la part de la Commission de surveillance et de contrôle des publications pour la jeunesse. Cet avis aurait été rendu quelques semaines auparavant, en octobre 2025.

Violette and Co a vendu tous les exemplaires de From the River to the Sea en sa possession, nous précise Lu, dès cet été, puis en septembre après un réassort. Ces ouvrages n'ont pas été importés par l'enseigne, mais laissés en dépôt-vente au sein de la librairie, qui n'a pas pu nous fournir une estimation du nombre de livres écoulés, mais évoque des « ventes minoritaires par rapport au reste du stock ».

Contacté, Me Thibault Laforcade, avocat de la librairie Violette and Co, affirme que celle-ci « n'a jamais rien importé, et se trouve donc perquisitionnée pour une infraction qu'elle n'a jamais commise ». Quant à l'avis de la CSCPJ, il n'a qu'une valeur consultative tant qu'un arrêté sur l'ouvrage concerné n'a pas été publié par le ministère de l'Intérieur. 

Par ailleurs, il n'a « aucun effet rétroactif », d'après l'avocat, qui ajoute que « les libraires n’ont aucune obligation de se renseigner sur le fait qu’un avis a été rendu sur un livre par la commission avant de le commercialiser ». Il précise que les libraires de Violette and Co avaient néanmoins procédé à cette vérification, en fin d'été 2025, sans trouver d'avis sur le livre de coloriage, et pour cause.

Me Laforcade indique que l'avis de la commission recommanderait l'interdiction totale de From the River to the Sea. Il y lit « une prise de position politique, à la fois sur titre du livre et son contenu, qui ne repose sur aucun fondement en droit : la commission recommande l'interdiction de sa diffusion dans un contexte de “montée de l'antisémitisme”. C'est une réalité sociale que je ne conteste pas, mais cette justification ne repose sur aucun fondement en droit. »

À LIRE - Le contrôle des livres jeunesse, “réunion de branquignols” ou utile protection ?

Nous avons sollicité le ministère de l'Intérieur, et sommes en attente de réponses. Le ministère de la Justice, pour sa part, nous a renvoyé vers le parquet de Paris et la Place Beauvau.

Des « irrégularités » ?

Dans le communiqué diffusé ce 16 janvier, les libraires dénoncent le « caractère disproportionné » et « l'opacité » de la procédure, qui serait, d'après Violette and Co, entachée de « plusieurs irrégularités ». « En effet, la perquisition a eu lieu sans notre consentement, ce qui dans le cadre d’une enquête préliminaire est illégal », soulignent les libraires.

Selon les informations officielles du gouvernement, « [e]n enquête préliminaire, il faut l'accord écrit de la personne pour faire une perquisition. Sinon, l'autorisation du juge des libertés et de la détention doit être obtenue sur demande du procureur. » 

« Nous avons demandé si les personnes qui menaient la perquisition avaient un mandat ou des autorisations, mais nous n'avons rien obtenu de leur part », nous explique Lu, de Violette and Co. « Nous ne savons toujours pas, aujourd'hui, si cette éventuelle autorisation existe ou non. »

Par ailleurs, « nos documents d’identité ont été pris en photos et nos informations personnelles collectées », affirment les libraires, malgré leurs refus « répétés et explicites » de se soumettre à un contrôle d’identité.

Violette and Co assure que l'objectif de l'opération « ne semble pas avoir été l’application du droit mais l’envoi d’un signal : surveiller, intimider, dissuader », en visant, qui plus est, « une librairie indépendante, identifiée pour son catalogue féministe, lesbien, LGBTQIA+ et engagée contre toute forme d’oppression systémique ».

La librairie déplore par ailleurs une « asymétrie de traitement », puisque la plainte qu'elle avait déposée en septembre 2025 suite aux dégradations de sa vitrine aurait été « perdue », d'après les informations qui auraient été communiquées par le procureur de la République aux libraires. Cette plainte, pour « des faits de dégradations volontaires, menaces et injures » a depuis été retransmise à ce même procureur, qui aurait indiqué aux libraires qu'il comptait « l'examiner avec attention ».

Pour l'avocat de Violette and Co, « le principe même de la perquisition est totalement disproportionné dans un tel cas de figure. Si un libraire vend un ouvrage interdit, il reçoit normalement un courrier rappelant ce statut et demandant de cesser immédiatement la vente. » Pour Me Thibault Laforcade, l'opération de police relèverait ainsi d'une « simple volonté d’intimider ».

Alors que l'État a récemment été condamné pour avoir occulté la vitrine de la librairie Les Parleuses, à Nice, en 2022, des suites pourront être données à la perquisition et aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. « À ce stade, toutes les options sont envisagées », nous indique l'avocat. « Elles le seront plus précisément dans un second temps, puisque nous allons d’abord nous attacher à démontrer qu’aucune infraction n’a été commise par Violette and Co. »

Un contexte hostile aux librairies indépendantes

Cette perquisition de Violette and Co survient dans un contexte difficile pour les librairies indépendantes, en particulier lorsqu'elles adoptent une posture militante. Depuis plusieurs mois, dans différentes villes françaises, des librairies affichant des ouvrages sur la situation israélo-palestinienne, revendiquant des engagements antifascistes ou défendant les droits LGBTQIA+ ont été les cibles de dégradations et intimidations.

La librairie Les Jours heureux (Rosny-sous-Bois) a ainsi été visée pour la présence d’un photographe sur les refuzniks israélien·ne·s ; Petite Égypte (Paris) pour la venue d’une rapporteuse spéciale de l’ONU ; La Libre Pensée (Paris) pour l’accueil d’une partie d’un colloque sur la Palestine initialement annulé par le Collège de France.

Vitrines et locaux ont été souillés, tagués ou brisés, pour des prises de position antifascistes et anti-extrême droite, ou encore en faveur des droits LGBTQIA+, comme à Marseille (Petit Pantagruel), Périgueux (Les Bullivores), Nantes (Les Vagues) ou Paris (La Brèche, La Tête ailleurs, Rerenga). À Marseille, les librairies Transit et Les sauvages ont été marquées par des croix celtiques, symbole récupéré par les idéologies racialistes et fascistes.

Le monde du livre a dénoncé à plusieurs reprises ces agressions, mais le ministère de la Culture, pour sa part, reste bien silencieux. Et pour cause, puisque sa locataire, Rachida Dati, également candidate à la mairie de Paris pour le parti Les Républicains, a vu son camp politique suivre cette tendance, puisqu'il a voté contre l'attribution de subventions municipales à 40 librairies indépendantes de la capitale, en raison de la présence de Violette and Co parmi celles-ci.

À LIRE - Les intimidations de librairies, des “atteintes graves à la liberté d'expression

Une sanction politique heureusement contournée par un nouveau vote, mais qui a choqué la profession par son extrémisme. Au sein du Conseil de Paris, le groupe communiste & citoyen est par ailleurs le premier à réagir à la perquisition de Violette and Co : dans un communiqué, il y voit « l’aboutissement d’une séquence politique assumée par la droite parisienne et les élus du groupe de la ministre de la Culture au Conseil de Paris ».

« Cette escalade constitue une atteinte gravissime à la liberté d’expression et de création. Elle vise à intimider les libraires, à dissuader la diffusion d’idées critiques et à criminaliser toujours davantage toute solidarité avec le peuple palestinien », déplore le groupe coprésidé par Ian Brossat, sénateur de Paris, et Raphaëlle Primet, présidente de la Commission culture du Conseil de Paris.

Crédits photo : La librairie parisienne Violette and Co (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

Commenter cet article

 

