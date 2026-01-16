Pierre Lemaitre tient ses belles promesses et s’empare du top des ventes

Certains auteurs tiennent parole, dès le titre de l'œuvre : Pierre Lemaitre signe ainsi une entrée fracassante sur le marché. Il se place au sommet des meilleures ventes dès la première semaine, apportant un souffle nouveau à un classement qui ronronnait depuis plusieurs mois. Passage en revue du palmarès des derniers jours (du 05/01 au 11/01)...
Publié chez Calmann-Lévy, Les belles promesses s’impose avec 41.904 exemplaires écoulés, un démarrage solide qui confirme l’attachement du public au romancier.
Derrière lui, aucun suspense : Freida McFadden verrouille littéralement le classement en occupant les cinq places suivantes du Top 10. La médaille d’argent revient à La Femme de ménage, avec 29.422 livres vendus, tandis que La Femme de ménage voit tout décroche le bronze en attirant 25.837 lecteurs supplémentaires.
Déchue de la première place, l’héroïne domestique doit se contenter d’un lot de consolation : quatrième position pour La femme de ménage, tome 2 : Les secrets de la femme de ménage, cinquième, La femme de ménage, tome 3 : la femme de ménage se marie et sixième, La Psy, avec respectivement 25.475, 15.440 et 14.941 exemplaires écoulés. Des traductions de Karine Forestier, aux éditions J'ai Lu et City.
Pierre Lemaitre n’est toutefois pas le seul Français à résister au mastodonte américain. Mélissa Da Costa réalise elle aussi une belle performance : Fauves (Albin Michel) entre directement dans le classement avec 13.411 ventes pour sa première semaine et se hisse à la septième place.
Pour les dernières marches du Top 10, les Gaulois répondent encore présents. À la huitième place, Astérix en Lusitanie de Fabcaro et Didier Conrad (Hachette) s’offre 10.564 albums supplémentaires, un bon coup de massue dans un classement largement dominé par le thriller.
Un autre exemple du genre fait également son apparition : Mens-moi à l’oreille. Une jeune femme est retrouvée hagarde dans la rue, les vêtements tâchés de sang, incapable de se souvenir de ce qui s’est passé durant la nuit. Sa meilleure amie, Savannah, a été assassinée. Sorti le 2 janvier, le roman d’Amy Tintera, traduit par Raphaëlle O'Brien aux éditions J'ai lu, s'écoule à 10.509 exemplaires cette semaine. Reste à savoir si l’autrice connaîtra le même destin que Freida McFadden.
Enfin, la dernière place du classement revient à un autre thriller au format poche : Dernière soirée de Lisa Gardner (trad de Cécile Deniard), avec 9404 livres vendus. Dans ce roman policier, Lisa Gardner retrouve Frankie Elkin, quadragénaire cabossée par la vie et habituée aux enquêtes sur les disparitions, mais peu rompue aux environnements hostiles. Elle s’engage au sein d’une expédition dans les montagnes du Wyoming afin de comprendre ce qui est arrivé à Timothy O’Day, randonneur aguerri disparu sans laisser de trace lors de son enterrement de vie de garçon.
Un top 10 qui interroge. Reflets d’une population déjà confrontée à des actualités lourdes, les livres plébiscités cette semaine confirment une tendance nette : le noir, le suspense et les récits sombres continuent de dominer les lectures des Français.
Après le pic des dernières semaines de l’année, le marché du livre marque logiquement le pas. Sur la période observée, les ventes totalisent 9,58 millions d’exemplaires, tandis que le chiffre d’affaires atteint 140,86 millions €. Un recul net par rapport à la semaine précédente, qui s’inscrit dans une dynamique désormais classique une fois l’effervescence des fêtes retombée.
La baisse touche l’ensemble des circuits, sans exception. Les librairies enregistrent un repli sensible, avec 3,39 millions d’exemplaires écoulés, tout comme les grandes surfaces spécialisées, qui demeurent toutefois le premier canal de diffusion avec 4,8 millions de ventes. Les grandes surfaces alimentaires ferment la marche, à 1,38 million d’exemplaires, un niveau en léger retrait mais conforme à leur poids habituel dans le marché.
En volume, les grandes surfaces spécialisées concentrent un peu plus de la moitié des ventes, devant les librairies, qui représentent près d’un tiers du marché. Les grandes surfaces alimentaires conservent une place plus marginale. En valeur, la hiérarchie reste identique : les réseaux spécialisés génèrent la majorité du chiffre d’affaires, suivis des librairies, tandis que l’alimentaire reste en retrait.
Un repli attendu, presque mécanique, qui ne traduit pas un décrochage structurel mais bien un ajustement saisonnier. Passé le temps des cadeaux, le marché retrouve un rythme plus mesuré, sans remise en cause des équilibres installés.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
