Budget 2026 : la filière du livre accuse l’État d’un “effondrement programmé

RELIEF ne signe pas une simple protestation : la lettre ouverte se lit comme un acte d’accusation public contre une politique budgétaire jugée contradictoire avec les discours d’État. Le texte commence par le fait, nu, chiffré : « Le projet de loi de finances (PLF) 2026 […] prévoit, pour le livre et la lecture, une baisse drastique des moyens. »

Il précise la mécanique : « 25 % de crédits en moins pour le livre. » Et ajoute la deuxième lame : « Une nouvelle baisse de 15 % pour le Centre national du livre (CNL). » D’emblée, l’argumentation s’appuie sur une logique de preuve : ici, l’attaque n’est pas suggérée, elle est comptée.

La lettre construit ensuite son efficacité sur l’antithèse : les proclamations politiques, d’un côté ; la réduction des moyens, de l’autre. RELIEF rappelle le cap annoncé : « La lecture “grande cause nationale”. » Puis la formule ministérielle, presque performative : « Il faut mettre du livre partout. »

La dissonance est aussitôt martelée par une série de questions rhétoriques : « Comment un tel reniement est-il possible ? » « Le soutien à la culture n’est-il plus un enjeu politique ? » Ces interrogations ne cherchent pas la réponse : elles dramatisent l’écart entre l’emphase des déclarations et la sécheresse des arbitrages.

Deuxième pilier : l’argument d’une mobilisation inédite. La lettre souligne que « le PLF a réussi à fédérer contre lui l’ensemble de la chaîne du livre ». Le propos est stratégique : si une filière « traditionnellement peu encline à se mobiliser » se rassemble, c’est que le choc est perçu comme existentiel.

Et RELIEF dénonce au passage un climat de disqualification morale : les professionnels seraient renvoyés à l’image d’« assistés » et même décrits comme « shootés à la dépense publique. » Le texte retourne l’attaque : derrière l’insulte, il y a surtout une ignorance de la fonction sociale du livre. Le centre de gravité se situe dans un mot à forte charge politique : « effondrement de la bibliodiversité. »

La lettre déroule alors une chaîne de conséquences, construite par accumulation : « les succès se concentrent sur quelques livres » ; « la majorité des auteurs se paupérisent » ; « les librairies indépendantes et la création littéraire sont menacées. »

Cette écriture par listes — sans dialogue, sans scène, sans anecdote — agit comme une radiographie : elle évite l’émotion facile et choisit la démonstration systémique. RELIEF élargit encore la focale avec un contre-modèle : « Aux États-Unis l’accès au livre est beaucoup plus difficile. »

Les causes sont égrenées : « disparition des librairies », « absence de politique publique au niveau fédéral », « censure à l’œuvre dans de nombreuses bibliothèques. » À cette dimension s’ajoute la menace algorithmique : « hégémonie culturelle des acteurs de la Tech et de leurs algorithmes. »

Le texte force alors une image volontairement agressive, quasi pamphlétaire : « La tétine numérique pour mieux dominer les esprits ? » Ici, le style change de vitesse : la question devient slogan, l’ironie devient arme, l’écriture assume une pointe de provocation pour produire de la mémorisation.

Le document ne se limite pas à l’éthique : il tente de neutraliser l’argument du “coût” en convoquant l’économie des industries culturelles et créatives. Il cite un panorama Ernst & Young et insiste sur l’emploi avec « plus d’un million de personnes employées. »

Il avance un rapport de force : « un poids économique deux fois supérieur à celui de l’industrie automobile. » L’objectif est limpide : rappeler qu’un budget du livre n’est pas une dépense de confort, mais une politique structurante, « reconnue d’utilité publique. » La tribune se tout se ferme par une liste de demandes, à la précision quasi législative : « Le retrait de la baisse de 25 % des crédits. »

« Le rétablissement des moyens du CNL. » Et l’ultime verrou, qui fait passer le débat de la culture à la démocratie : « La sanctuarisation du budget du livre et de la lecture comme rempart indispensable contre l’effondrement démocratique. »

La lettre ouverte est à découvrir dans son intégralité ci-dessous :

