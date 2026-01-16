6 polars susceptibles d'être adaptés en série audiovisuelle

Parmi les 70 ouvrages issus de l'appel à candidatures lancé par la SCELF auprès des éditeurs, le comité de présélection de Polar en séries a départagé les 6 ouvrages finalistes.

Les finalistes du Prix Polar en séries — Scelf 2026

Et coule le sang du désert, Nathalie Gauthereau, Le Rouergue, 2026

Ceux que la nuit choisit, Joris Giovannetti, Denoël, 2025

La Forêt qui dévore, Florence Hinckel, Nathan, 2025

Les Exilés de Mosseheim, Sylvain Runberg, Olivier Truc, Julien Carette, Dupuis, T1.T2, 2023 - 2025

Les Sept robes, Tristan Saule, Le Quartanier, 2025

Les Noyés du Clain, Thibault Solano, Robert Laffont, 2021

Cette sélection prometteuse salue d'ores et déjà le potentiel d'adaptation en séries de ces six finalistes, et c'est maintenant au tour du jury, composé de 8 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, de choisir le lauréat de l'édition 2026.

Pour cette 12e édition du prix Polar en séries - Scelf, le jury du Prix est composé de Michel Abouchahla, président d’Écran Total ; Slimane-Baptiste Berhoun, réalisateur (Surface, Vortex…) ; Camille Bertrand, chargée de programmes Fiction, Arte France ; Carole Le Berre, conseillère de programmes, Unité Fiction, France Télévision ; Claire Le Luhern, scénariste (Furies, Soleil Noir, French Connection) ; Xavier Leherpeur, journaliste, critique de cinéma et de séries, France Inter, L’Obs… ; Véra Peltekian, consultante, script doctor, et Fanny Robert, scénariste, productrice, Anthracite Productions / Mediawan (Anthracite, Profilage…).

Le Prix Polar en séries – Scelf est initié par Quais du Polar avec le soutien de La SCELF, d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et de Silence&Conversation. En partenariat avec Écran Total et la CinéFabrique.

En 2025, la distinction avait retenu Bleus, blancs, rouges de Benjamin Dierstein (Flammarion).

