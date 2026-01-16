Accréditée : plongée inédite au cœur de la Macronie

Observer le pouvoir de l’intérieur sans se laisser happer par son vertige : tel est l’enjeu central de Accréditée, essai de terrain dans lequel Ania Nussbaum livre sept années passées au plus près de l’Élysée. Dès l’avant-propos, l’autrice annonce la méthode : « Ce livre prend le parti de la narration à la première personne pour immerger le lecteur en vertu du principe “show, don’t tell”. » Le ton est donné : raconter pour comprendre, décrire pour analyser, montrer les mécanismes plutôt que les slogans.

Le cœur théorique de l’ouvrage repose sur une idée forte : la transformation progressive du rapport entre pouvoir exécutif et presse. Nussbaum rappelle le rôle démocratique des journalistes accrédités, chargés de « poser les questions gênantes » et de « documenter l’action diplomatique de la France ».

Mais cette mission se heurte à une présidence qui verrouille. « Avant, on avait le droit de poser des questions. Maintenant, on a le droit de liker. » La formule frappe par sa netteté : elle résume l’un des enjeux majeurs du livre, la substitution du débat par la communication directe.

Pour expliquer ce glissement, l’autrice propose une véritable cartographie du pouvoir. Elle décrit les « niveaux » à franchir pour atteindre l’information : « Niveau 1 : les éléments de langage… Niveau 2 : les gardiens du temple… Ensuite seulement vient le niveau 3… Puis le niveau 4… » Cette progression quasi ludique n’a rien d’anecdotique : elle révèle une architecture pensée pour filtrer, amortir, parfois neutraliser la contradiction. L’analyse s’appuie sur une écriture précise, souvent ironique, qui alterne phrases longues explicatives et notations sèches.

Les anecdotes, nombreuses, incarnent cette théorie. L’arrivée de Sibeth Ndiaye marque un tournant : « On est chez nous, on décide. On ne veut plus de journalistes dans le Palais. » Loin d’un simple conflit de personnes, l’épisode devient symptomatique d’une présidence méfiante à l’égard de la transparence. Nussbaum note : « C’est désormais clair : Emmanuel Macron ne croit pas à la transparence. Il préfère les entrées discrètes, les portes dérobées. »

Sur le plan international, l’essai interroge la « méthode Macron ». Le sommet avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky est analysé comme une mise en scène diplomatique : « C’est donc cela, la méthode Macron : un problème ? Un sommet. » Là encore, la narration sert l’analyse : la description minutieuse des postures, des regards, des silences éclaire les limites d’une diplomatie fondée sur le symbole.

Le style, volontairement dépouillé, emprunte à l’écriture journalistique sa rapidité et sa précision. « Travailler pour une agence de presse est un sprint. On écrit vite, sans fioritures. » Cette économie lexicale renforce la crédibilité du propos.

Les dialogues rapportés, souvent abrupts, donnent chair aux rapports de force : « Jusqu’à preuve du contraire, ce n’est pas vous qui faites la loi ici. »

Dans sa dernière partie, consacrée à la crise sanitaire, le livre atteint une densité analytique remarquable. Le Conseil de défense, décrit comme un bunker décisionnel, cristallise les dérives d’un pouvoir resserré : « Ne jamais montrer comment est faite la saucisse. » La métaphore triviale dit beaucoup : gouverner suppose l’opacité, quitte à affaiblir le contrôle démocratique.

Accréditée n’est ni un pamphlet ni un règlement de comptes. C’est un essai rigoureux, nourri d’observations concrètes, qui interroge la place de la presse face à un exécutif hypercentralisé. Un livre salutaire, dont la clarté d’analyse et la sobriété stylistique en font une lecture indispensable pour comprendre les coulisses du pouvoir contemporain.

