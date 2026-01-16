Riad Sattouf invité de Lumière intérieure, sur KTO

Connu pour ses séries L'Arabe du futur et Les Cahiers d'Esther, récompensées par le Fauve d'or à Angoulême, Riad Sattouf est sur le plateau de KTO, pour présenter son nouvel ouvrage, Terres des hommes (éditions Gallimard), qui témoigne une fois de plus de son talent narratif.

Au cours de cet échange avec Bénédicte Delelis, il évoque les motivations profondes qui nourrissent son travail créatif. « J'ai soif de faire des livres », déclare-t-il avec une franchise désarmante, révélant cette urgence créatrice qui l'anime au quotidien. Mais derrière cette soif de création se cache une réflexion plus existentielle : « J'ai envie de ralentir le temps, je n'ai pas envie de mourir. »

Cette confession touchante éclaire d'un jour nouveau son œuvre prolifique, comme une course contre la finitude. À travers ses dessins et ses récits, Riad Sattouf semble chercher à capturer et préserver des fragments d'humanité.

Elle est également disponible sur la chaine YouTube de KTO.

