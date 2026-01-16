Angoulême : après la crise, un nouvel appel à projets pour relancer un festival BD dès 2027

Face à cette situation, l’Association pour le Développement de la Bande Dessinée à Angoulême (ADBDA) entend ouvrir une nouvelle page de l’histoire culturelle de la ville. Réunissant des partenaires publics ainsi que des acteurs privés de la bande dessinée — auteurs, autrices, éditeurs et éditrices — l’association a annoncé, le 13 janvier 2026, le lancement d’un appel à projets en vue de la création d’un nouveau festival de bande dessinée à dimension internationale, dont la première édition est envisagée à Angoulême à partir de 2027.

L’objectif affiché est clair : redonner à la bande dessinée un grand rendez-vous international à Angoulême, capable de rassembler professionnels, artistes et publics autour d’une programmation ambitieuse, ouverte et représentative de la diversité des pratiques, des genres et des territoires du médium. Il s’agit également de recréer un espace de rencontres, d’échanges et de valorisation pour l’ensemble de la chaîne du livre de bande dessinée, tout en assurant un fort rayonnement culturel et médiatique.

Le futur organisateur, qui sera désigné à l’issue de la procédure, devra assurer la conception et la mise en œuvre globale de l’événement. Le périmètre de la mission couvre l’ensemble des dimensions du festival : élaboration de la programmation artistique, production et logistique, développement de partenariats, communication, accueil et gestion des publics, aménagement et exploitation des sites, recherche de mécénat, ainsi que les actions d’éducation artistique et culturelle.

Les porteurs de projets intéressés peuvent obtenir le cahier des charges sur demande, après avoir complété le formulaire dédié disponible sur le site de l’ADBDA.

Malgré un calendrier particulièrement resserré, assumé par l’ensemble des parties prenantes, l’association a fixé un déroulé précis afin de permettre la tenue d’une édition dès 2027. Les dossiers de candidature complets devront être déposés au plus tard le 12 mars 2026 à 17h. Ils seront examinés par un jury entre le 16 mars et le 3 avril.

Trois candidats seront ensuite présélectionnés et auditionnés en présentiel à Angoulême entre le 6 et le 10 avril. Le nom de l’organisateur retenu sera rendu public par l’ADBDA entre le 13 et le 17 avril 2026.

Pour l’association, cette démarche constitue une étape décisive afin de préserver le rôle historique d’Angoulême comme capitale de la bande dessinée et de garantir l’avenir d’un événement international fédérateur autour du neuvième art.

