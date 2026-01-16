Les filles, premier film de Sumitra Peries, tiré du livre de Karunasena Jayalath

Carlotta Films annonce la sortie dans les salles françaises du film sri-lankais inédit Les filles, dans une version restaurée 4K inédite. Premier film tourné par une femme au Sri Lanka, il s'inspire de l'ouvrage Hathuru Hithak, de l'écrivain et journaliste sri-lankais Karunasena Jayalath.

« Optant pour une mise en scène tout en délicatesse, au noir et blanc empreint de poésie et de sensualité, la cinéaste révèle les dilemmes auxquels sont confrontées ses deux héroïnes, constamment tiraillées entre conformisme et émancipation, et dont les rêves de vie meilleure finissent broyés sous le poids de la tradition, de la moralité et du patriarcat », décrit le distributeur.

Surnommée la « poétesse du cinéma cinghalais », Sumitra Gunawardena-Peries a tourné 9 autres films, après Les filles, articulés autour de personnages féminins et abordant des questions sociales. Elle était l'épouse du réalisateur sri-lankais Lester James Peries, qui a lui aussi marqué l'industrie nationale.

Par Antoine Oury

