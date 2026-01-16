Télécharger les livres de Paul Claudel

Paul Claudel (1868-1955) est à l'origine d'une œuvre foisonnante, faite de pièces de théâtre, mais aussi de recueils de poésie et d'essais, un certain nombre étant marqué par sa révélation de la foi chrétienne en 1886. L'entrée de sa bibliographie dans le domaine public permet d'en redécouvrir la substance, au format numérique.
L'Otage, 1911, via Projet Gutenberg
Le Pain dur, 1918, via Projet Gutenberg
Le Père humilié, 1920, via Wikisource
Le Soulier de satin, 1929, via Ebooks libres et gratuits
L'Échange, 1951, via Ebooks libres et gratuits
Connaissance de l’Est, 1900, via Wikisource
Photographie : Paul Claudel en 1927, photographe inconnu (Bibliothèque du Congrès des États-Unis, domaine public)
