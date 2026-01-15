À Paris, les Fêtes interconnectées de la BD s’installent aux dates d’Angoulême

À Paris, les Fêtes interconnectées de la BD feront escale le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février 2026 au Ground Control, lieu culturel emblématique, pour un week-end placé sous le signe de la bande dessinée contemporaine, de la création graphique et de l’édition indépendante.

Un week-end de rencontres, d’échanges et de création

Ouvertes à toutes et tous, ces journées proposeront une programmation riche et accessible, mêlant rencontres avec des artistes, animations, temps de discussion et moments conviviaux. L’événement entend favoriser la découverte et l’échange, dans un cadre pensé comme accueillant, festif et participatif.

Gratuites, inclusives et horizontales, les Fêtes interconnectées de la BD revendiquent une autre manière de célébrer la bande dessinée, en plaçant la création, la solidarité et le respect des personnes au cœur de la démarche. Elles défendent une vision actuelle et engagée du médium, envisagé comme un champ artistique vivant, pluriel et en constante évolution.

L’objectif est double : soutenir les scènes indépendantes et proposer un espace de visibilité et de dialogue à une diversité de pratiques, d’esthétiques et de parcours, loin des logiques de concentration et de hiérarchisation.

Un large panorama de maisons d’édition

De nombreuses maisons d’édition participeront à ces Fêtes interconnectées de la BD, reflétant la diversité de la création indépendante et alternative :

2042, L’Association, çà et là, Cornélius, Des ronds dans l’O, Exemplaire, Fidèle, La Cafetière, Les Rêveurs, FLBLB, LGBTBD, Magnani, Matière, Nada, Quintal, Rue de l’échiquier, ainsi que Courts bouillon et La Ville Brûle.

Par ailleurs, Actes Sud, Albin Michel, Dargaud, Delcourt, Dupuis, Futuropolis, Gallimard, Glénat, Le Lombard, Sarbacane seront également représentées à la librairie Charybde, associée à l’événement.

Une programmation portée par de nombreux artistes

Côté création, la liste des auteur·ices invité·es témoigne de l’ampleur et de la richesse de la programmation. Parmi les noms annoncés :

Alberto Montt, Alex Inker, Alizée de Pin, Aude Massot, Aude Picault, Aurore D’Hondt, Bakonet, Boulet, Brecht Evens, Brüno, Cécile Rousset, Céline Gandner, Claire Duplan, Dav Guedin, David B., David Halphen, David Snug, Edmond Baudoin, Elene Usdin, Ellen Salvi, Emanuele Cantoro, Eric Salch, Étienne Lecroart, Eve Cambreleng, Fano Loco, Grégory Jarry, Grolapin, Henri Crabières, Hugues Micol, Jake et Claire, Jean-Marc Dufour, Jeremy Perrodeau, Julien Magnani, Karim Friha, Lénon, Lisa Mandel, Lolita Séchan, Lorenzo Mattotti, Lucas Harari, Lucas Landais, Lucie Servin, Mana Neyestani, Marcello Quintanilha, Margaux Duseigneur, Marie Bardiaux-Vaïente, Marion Dubreuil, Marion Montaigne, Mathieu Flammarion, Maxim Cain, Monsieur Iou, Paola Guzzo, Pia-Mélissa Laroche, Pochep, Robin Walter, Salem, Salomé Lahoche, Sixtine Dano, Sophie Couderc, Stanislas, Stéphanie Trouillard, Sylvain Bordesoules, Thomas Brosset, Titziana Jill Beck, Vincent Brunner, Yann Kebbi, Yann le Bec et Zelba.

Pensées comme un contrepoint aux grands rendez-vous institutionnels, les Fêtes interconnectées de la BD proposent un modèle fondé sur la coopération, la circulation des initiatives et la mise en réseau des scènes locales et internationales.

Un week-end pour célébrer la bande dessinée sous toutes ses formes, soutenir celles et ceux qui la font vivre, et rappeler qu’elle demeure un espace de création collective, critique et joyeuse.

Ci-dessous, le programme complet :

