Elle menait une vie discrète, jusqu’au jour où tout a dérapé

Sylvie mène une vie effacée, sans aspérités. Employée municipale irréprochable, engagée dans une association paroissiale, elle traverse les jours sans faire de vagues, jusqu’au moment où son frère Antoine, joueur criblé de dettes, lui confie être sous la menace de créanciers prêts à le tuer. Refusant de le laisser sombrer, elle prend les choses en main avec une efficacité inattendue.

Faux papiers, itinéraire de fuite, identité recomposée : grâce à elle, Antoine disparaît. Ce qui devait rester une entorse ponctuelle aux règles se transforme pourtant en spirale. Sylvie découvre une forme d’ivresse dans l’illégalité, un sentiment de puissance et de liberté qui la pousse à aller toujours plus loin, au risque de tout perdre.

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Avec ce roman, Jean-Christophe Tixier poursuit son exploration des zones grises de la psyché humaine. Récompensé par le prix Transfuge du meilleur polar pour Les Mal-aimés en 2019, l’auteur construit ici un suspense psychologique resserré, où chaque décision fragilise un peu plus l’équilibre des personnages. L’intrigue avance sur un fil tendu, prête à rompre à chaque rebondissement, entraînant Sylvie dans une chute aussi fascinante qu’inéluctable.

Par Clotilde Martin

