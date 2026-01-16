Inscription
#Roman étranger

Une Russie coupée du monde au cœur de L’Avant-poste

Avec L’Avant-poste, roman de Dmitry Glukhovsky traduit du russe par Raphaëlle Pache et publié chez Robert Laffont, l’auteur de Metro 2033 plonge le lecteur dans une Russie de l’après, ravagée par une guerre civile et coupée de son propre centre, où un jeune homme isolé dans un poste-frontière rêve d’un monde auquel plus personne n’ose accéder. En librairie le 5 février, ce récit d’anticipation explore l’attente, l’enfermement et la peur de l’inconnu à travers un suspense tendu et politique.

Le 16/01/2026 à 07:00 par Clotilde Martin

16/01/2026 à 07:00

Clotilde Martin

Dans un futur proche, la Russie n’est plus qu’un territoire fragmenté, marqué par les conséquences d’une guerre civile dévastatrice. Des régions entières sont devenues inhabitables, les rivières sont polluées, et les villes survivent en quasi-autarcie, sans véritable lien avec le pouvoir central installé à Moscou, désormais appelé l’État de Moscovie. À la lisière de ce monde disloqué se dresse un avant-poste militaire, ultime point de contrôle avant un pont ferroviaire que personne n’a franchi depuis des décennies.

Egor vit là, enfermé dans cette frontière figée, sous l’autorité d’un beau-père autoritaire qui commande le poste et ne lui épargne rien. Marginalisé, méprisé, il nourrit en silence une fascination pour l’autre rive du fleuve, ce territoire interdit dont plus personne ne revient. Ses rêves d’ailleurs se heurtent à une réalité étouffante, d’autant plus cruelle que Michelle, la jeune femme qu’il aime, reste indifférente à son existence.

L’équilibre fragile de l’avant-poste bascule le jour où un homme surgit du pont, venu de l’autre côté. Sa présence réveille les soupçons, les peurs et les interrogations. Que reste-t-il au-delà de la frontière ? Pourquoi Moscou réduit-elle les livraisons de nourriture ? Et surtout, que cache ce silence imposé depuis si longtemps ? À mesure que la tension monte, l’avant-poste devient le théâtre d’un affrontement entre la peur de savoir et le besoin de vérité.

Les éditions Intervalles vous proposent les premières pages en avant-première : 

Né à Moscou en 1979, Dmitry Glukhovsky est journaliste et écrivain. Il s’est imposé sur la scène internationale avec la série de science-fiction Metro, devenue une référence du genre et adaptée dans de nombreux pays. Son œuvre comprend notamment Metro 2033, Metro 2034, Metro 2035, Sumerki, récompensé par le prix Utopiales, FUTU.RE, lauréat du prix Libr’àNous, ainsi que Nouvelles de la mère patrie et Texto.

Contraint à l’exil après avoir été condamné par contumace par le régime de Vladimir Poutine, Dmitry Glukhovsky poursuit une œuvre profondément marquée par son regard critique sur la société russe. Qu’il choisisse l’anticipation ou le thriller technologique, il décrit sans détour les dérives du pouvoir, la manipulation et l’effondrement des repères collectifs. Il a reçu le Prix de la Liberté du journal L’Express pour l’ensemble de son engagement et de son travail littéraire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L'Avant-poste

Dmitry Glukhovsky trad. Raphaëlle Pache

Paru le 05/02/2026

368 pages

Robert Laffont

22,00 €

9782221279779
