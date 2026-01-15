Artistes-auteurs : derrière la réforme 2026, une gouvernance toujours contestée

La réaction de l’intersyndicale réunissant une trentaine d’organisations n’aura pas trainé : un communiqué virulent, dénonçant un récit institutionnel jugé prématuré, voire trompeur. Deux textes, deux temporalités, deux lectures d’une réforme pourtant bien inscrite dans la loi.

Un régime durablement fragilisé par l’héritage Agessa

Pour comprendre la virulence de la réaction syndicale, il faut revenir sur l’histoire récente du régime. Pendant des décennies, la protection sociale des artistes-auteurs s’est structurée autour de l’Agessa et de la Maison des artistes.

Les dysfonctionnements massifs révélés à partir des années 2010 — défauts d’affiliation, cotisations non appelées, droits sociaux non ouverts — ont mis au jour un scandale systémique, largement documenté par la presse spécialisée et les rapports institutionnels. Des milliers de créateurs ont découvert, parfois tardivement, qu’ils n’étaient ni affiliés ni couverts, malgré des cotisations prélevées.

Ces révélations ont conduit à une réforme progressive, avec le transfert de la collecte des cotisations à l’Urssaf Limousin à partir de 2019. Une transition elle-même chaotique, marquée par des erreurs techniques, des retards de traitement et une communication jugée lacunaire. Dans ce contexte, chaque annonce officielle est désormais scrutée avec une extrême vigilance, tant par les artistes-auteurs que par leurs représentants.

Urssaf : des évolutions réelles, mais présentées comme acquises

Dans son courriel, l’Urssaf s’appuie sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour présenter plusieurs évolutions majeures. Trois axes structurants sont mis en avant : la gouvernance, l’affiliation et l’action sociale.

Le texte annonce d’abord la création d’un Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs, appelé à succéder à l’actuelle Sécurité sociale des artistes-auteurs. Cette création est bien prévue par la loi, avec une constitution annoncée « au cours de l’année 2026 », après la tenue d’élections professionnelles. L’objectif affiché est de renforcer la participation des artistes-auteurs et des diffuseurs au pilotage de leur régime.

L’Urssaf met également en avant une affiliation « simplifiée » : à compter du 1er avril 2026, l’organisme deviendrait l’interlocuteur unique pour les démarches d’affiliation. Enfin, à partir du 1er juin 2026, l’Urssaf assurerait la gestion des dispositifs d’action sociale (aides à la surcotisation, financement de rachats de trimestres de retraite), dans le cadre d’orientations définies par la future instance nationale.

Sur le fond, ces annonces correspondent bien aux dispositions adoptées par le Parlement. Mais leur présentation laisse de côté un élément central : la réforme est juridiquement actée, mais institutionnellement inachevée. Les modalités de gouvernance, les règles électorales et l’articulation concrète entre les acteurs restent à définir par des textes réglementaires à venir.

Une alerte politique plus qu’un contresens juridique

C’est précisément sur ce décalage que se concentre la réaction intersyndicale. Le communiqué rappelle d’abord la mobilisation contre l’article 5 du PLFSS, initialement perçu comme porteur de régressions sociales et du maintien d’une gouvernance héritée de l’Agessa. Les syndicats revendiquent, à juste titre, un rôle actif dans l’obtention des amendements ayant conduit à la création du Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs.

Mais l’alerte porte désormais sur l’après-vote. Les organisations dénoncent l’absence, à ce stade, de concertation engagée sur les modalités des élections professionnelles appelées à renouveler la gouvernance. « Sollicité par vos syndicats pour commencer à travailler sur les modalités desdites élections, le ministère de la Culture n’a à ce jour enclenché aucun travail auquel nous sommes associés », écrivent-elles.

Juridiquement, ce silence ne constitue pas une infraction : la loi renvoie explicitement à des décrets d’application. Politiquement, il alimente toutefois une inquiétude légitime, dans un secteur marqué par l’exclusion historique des artistes les plus précaires.

Les syndicats vont plus loin, évoquant des « stratégies » susceptibles d’écarter une partie des artistes-auteurs du droit de vote. À ce stade, ces craintes relèvent de l’anticipation et de la vigilance, non de faits établis. Elles témoignent néanmoins d’une méfiance structurelle, nourrie par l’expérience passée.

“Transformation” ou rupture ? Bataille de récits

La réception conjointe d’une communication de la SSAA et de l’Urssaf, évoquant la « transformation » de la première, agit comme un révélateur. « Tiens tiens, ce storytelling ne vous rappelle rien ? », ironisent les syndicats. Sur le plan strictement juridique, le terme n’est pas abusif : la loi organise bien une transformation progressive de l’instance existante, le conseil d’administration actuel demeurant compétent jusqu’au 31 décembre 2026 pour conduire la transition.

Mais sur le plan symbolique, cette sémantique est perçue comme une tentative de continuité là où les syndicats revendiquent une rupture démocratique. Le désaccord ne porte donc pas tant sur le contenu de la réforme que sur sa narration et sur le rythme de sa mise en œuvre.

Des avancées réelles, mais fragiles

Le communiqué reconnaît toutefois une avancée concrète : lors du dernier conseil d’administration de la SSAA, en décembre, il a été voté l’arrêt des procédures d’appel engagées contre des artistes-auteurs dans les contentieux liés à l’Agessa. Cette décision marque un infléchissement notable après des années de conflits judiciaires.

Elle reste cependant suspendue à l’approbation de la tutelle, en l’occurrence le ministère de la Culture, ce qui explique la prudence persistante des organisations professionnelles.

Certes, la réforme est adoptée, mais tout reste encore à construire, comme le démontre le contraste entre les deux textes communication. L’Urssaf décrit la mutation telle qu’elle a été votée, quand les syndicats pointent ce qu’elle ne garantit pas encore. La création d’un Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs pourrait constituer un tournant majeur, à condition que sa mise en œuvre ne se limite pas à un changement d’intitulé ou à une réorganisation administrative.

Sans règles électorales transparentes, sans inclusion effective des artistes les plus discontinus, sans calendrier clairement partagé, la réforme risque de prolonger une défiance ancienne plutôt que de la dissiper. Entre un discours administratif qui se veut conclusif et une parole syndicale qui rappelle que rien n’est encore joué, une question demeure : en 2026, les artistes-auteurs disposeront-ils enfin d’une gouvernance à la hauteur de leurs promesses, ou devront-ils, une fois encore, attendre que le droit se traduise pleinement dans les faits ?

Signataires du communiqué : adaBD, Alliance France Design, ATAA, ATESS, ATLF, Backstory l'Association, CAAP, CGT Spectacle, Central Vapeur, La CIL, La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, EGBD, La Ligue des auteurs professionnels, Le Septième Scénar', S.E.L.F., Syndicat des Scénaristes, SMC, SNMS-CGT, SNP, SNAA-FO, SNAP-CGT, SNJ-CGT, SNSP, STAA CNT-SO, SRF, UNPI, USOPAVE

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com