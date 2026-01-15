Alice Kneusé prend la suite d’Elsa Pierrot à Paris Librairies

Du mouvement à Paris Librairies. L’association annonce l’arrivée d’Alice Kneusé au poste de déléguée générale. À partir de février, elle prendra la suite d’Elsa Pierrot, avec qui une période de passation est engagée tout au long du mois de janvier. La prise de fonctions définitive est prévue le 11 février.
Le 15/01/2026 à 17:40 par Clotilde Martin
15/01/2026 à 17:40
Un relais qui se prépare en douceur, dans un contexte où le réseau entend poursuivre ses actions de soutien à la librairie indépendante, tout en développant de nouveaux chantiers.
Avant de rejoindre Paris Librairies, Alice Kneusé a évolué plusieurs années au sein du groupe Madrigall. Entre 2017 et 2023, elle y occupait le poste de chargée de l’organisation des salons, aux côtés de Béatrice Lacoste. Au fil du temps, ses missions se sont élargies à l’accompagnement d’auteurs et d’autrices en librairies et en festivals, notamment pour la collection Du monde entier.
En parallèle, elle s’est investie dans le champ musical et associatif. Elle fait partie de l’équipe du festival Les Carrières Saint Roch, à Luzarches (Val-d’Oise), porté par l’association Vitazik à Rocquemont. Chargée de la communication et de la production, un rôle qu’elle occupe toujours, elle y a approfondi sa connaissance du fonctionnement associatif : organisation d’événements, relations avec les partenaires publics, ancrage territorial, dialogue avec les publics… un terrain d’apprentissage à multiples facettes.
Cette volonté de relier les mondes culturels l’a conduite à fonder, fin 2024, sa micro-entreprise, AK Production. L’objectif : accompagner et produire des projets artistiques dans les domaines de l’édition, de la musique et du spectacle vivant.
Dans ce cadre, les Éditions Gallimard lui ont confié, au printemps 2025, une mission d’accompagnement en librairies et en festivals pour trois primo-romancier·e·s de la rentrée littéraire de septembre — Paul Gasnier, Lucie-Anne Belgy et Mathieu Tulissi Gabard — ainsi que pour l’autrice Jenny Erpenbeck, publiée dans la collection Du monde entier.
À l’issue de cette collaboration, Philippe Touron, directeur des librairies Gallimard et membre du bureau de Paris Librairies, lui a proposé de reprendre la direction opérationnelle de l’association.
Alice Kneusé ne cache pas l’importance symbolique de cette prise de poste. Elle évoque un moment charnière, à la croisée de ses expériences dans l’édition, la librairie et le monde associatif — un engagement nourri notamment par son travail autour du festival Les Carrières Saint Roch.
L’enjeu est clair : poursuivre les missions engagées, tout en apportant une nouvelle dynamique.
Parmi les dossiers en cours figure le suivi de l’étude sur la librairie francilienne, menée avec Mathilde Marchand et soutenue par la DRAC Île-de-France. L’objectif est de dresser un état des lieux du maillage des librairies en région, de mieux comprendre leurs réalités économiques et les contraintes auxquelles elles font face. Une étude attendue, alors qu’aucun travail d’ampleur régionale n’a été conduit depuis plusieurs années.
Autre projet structurant : la coordination du podcast L’Écho des Libraires, réalisé par François-Xavier Robert. Le premier épisode a déjà été diffusé sur les plateformes d’écoute début janvier.
Au cœur de ces actions, une même ligne directrice : accompagner et valoriser la librairie indépendante, renforcer la visibilité du réseau auprès des institutions partenaires et co-construire des projets communs, notamment autour de l’accès aux librairies et du dispositif Jeunes en librairie.
Plusieurs idées sont également à l’étude. Parmi elles, des partenariats avec des musées, afin de mettre en avant des expositions ou des catalogues en lien avec les librairies du réseau. Autre piste : valoriser les métiers de l’édition — éditeurs, traducteurs, traductrices — à travers des rencontres organisées avec les librairies, voire une intégration de ces échanges au podcast.
À LIRE - L'État condamné pour avoir occulté la vitrine de la librairie féministe Les Parleuses
Autant de chantiers qui dessinent les contours d’un mandat placé sous le signe de la circulation des idées, des œuvres et des publics.
Fondée en 2012 sous le statut d’association loi 1901, Paris Librairies a pour vocation de fédérer et de mettre en valeur le réseau particulièrement dense des librairies indépendantes de Paris et d’Île-de-France, dans un contexte marqué par l’essor du commerce en ligne.
L’association rassemble aujourd’hui plus de 200 librairies et s’appuie sur une plateforme de réservation numérique lancée en 2013, qui permet aux lecteurs de consulter en temps réel la disponibilité des ouvrages et de les réserver pour un retrait rapide en magasin, dans le respect du prix unique du livre.
En développant la mutualisation des stocks, la coopération entre professionnels et le retrait en librairie, Paris Librairies promeut une alternative locale, humaine et écologique. Parallèlement, l’association déploie de nombreuses actions culturelles et éducatives — événements ouverts au public, dispositifs à destination des scolaires, actions de communication et de médiation — afin de renforcer la place des librairies de quartier au sein de l’écosystème du livre.
Crédit image : Alice Kneusé et Elsa Pierrot (Claire Barbou des Places)
Par Clotilde Martin
