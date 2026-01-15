Olivia, du roman à l’animation : une héroïne entre librairie et cinéma

À l’occasion de la sortie du long métrage d’animation Olivia, réalisé par Irene Iborra Rizzo, le roman La vie est un film reparaît en version poche sous un nouveau titre, plus direct, plus évident : Olivia. Une manière assumée de faire dialoguer le livre et le cinéma, et d’accompagner la diffusion du film en France et en Belgique, dans plus de 1000 cinémas.

Olivia a 12 ans. Elle vit à Barcelone avec sa mère, actrice, et son petit frère Tim. Jusqu’au jour où tout bascule. Plus d’électricité. Plus d’eau chaude. Les meubles disparaissent, saisis. Puis vient la rue. En quelques lignes, le récit fait basculer le quotidien dans la précarité la plus brutale.

Face à cette chute soudaine, la jeune fille n’a pas d’autre choix que d’avancer. Avec Tim, elle improvise, observe, s’adapte. Le roman met en scène une solidarité fraternelle tendue mais lumineuse, et une débrouillardise qui devient une question de survie. Sans pathos inutile, l’histoire aborde frontalement la pauvreté, vue à hauteur d’enfant.

Destiné aux lecteurs à partir de 10 ans, le livre compte 240 pages. Proposé au prix de 6,99 €, il est traduit du catalan par Anne Cohen Beucher et Laia de Bolós.

Du papier à l’animation

Cette trajectoire intime a trouvé un nouvel écho à l’écran. Olivia, premier long métrage d’Irene Iborra Rizzo, transpose l’univers du roman en animation en volume. La stop-motion donne chair à l’émotion du texte, sans l’édulcorer.

Le film a reçu le Prix de la Fondation Gan à la diffusion lors du Festival d’animation d’Annecy. Coproduit dans plusieurs pays européens, il sera distribué par Little KMBO en France et O’Brother en Belgique. La sortie en salles est annoncée en France le 21 janvier 2026, puis en Belgique le 18 février.

Livre et film avancent désormais de concert. Deux portes d’entrée pour une même histoire, et une héroïne qui, décidément, n’a pas fini de tracer son chemin.

