Philippe Descola au lancement du festival Lire la Nature 2026

Lire la Nature ne se limite pas à la littérature. Le festival revendique une programmation décloisonnée où se croisent écrivains, penseurs, artistes, scientifiques et créateurs. L’écologie y dialogue avec la fiction, la bande dessinée avec la philosophie, le théâtre avec les sciences du vivant.

Loin des réponses toutes faites, l’événement préfère ouvrir des pistes et nourrir une réflexion collective sur notre rapport au monde naturel.

Parmi les rencontres marquantes, François Schuiten est attendu pour un entretien dessiné avec Nylso, explorant paysages et imaginaires du vivant. Gaspard Koenig figure également parmi les invités, avec une réflexion sur la nature, la démocratie et le progrès. Ateliers, lectures, performances et propositions pour le jeune public complètent la programmation.

Un lieu et un temps pour transmettre

Installé entre l’hôtel de Guénégaud et l’hôtel de Mongelas, le musée mêle art ancien, moderne et contemporain, interrogeant depuis des décennies les relations entre humains et animaux. Le festival s’inscrit dans cette continuité, en résonance avec les expositions temporaires.

Un temps jeunesse propose ateliers et lectures pour éveiller la curiosité des enfants et encourager une approche sensible du vivant, par le jeu et l’observation.

À LIRE - Pop Women Festival 2026 : cinq ans déjà, et toujours le même battement

Moment fort du festival, le Prix François Sommer distingue chaque année un roman ou un essai éclairant nos liens avec le vivant. Doté de 15.000 €, il récompense des œuvres capables de renouveler notre perception du monde naturel.

Lire la Nature assume, enfin, une posture de liberté : un espace d’écoute, de débat et de circulation des idées. Changer de regard ? Peut-être que tout commence par là.

Découvrez le programme ci-dessous :

Crédit photo : Philippe Descola © Bénédicte Roscot

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com