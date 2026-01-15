Les Éditions du Seuil recrutent une nouvelle responsable marketing

Avant de rejoindre le Seuil, Meghann Spinella occupait depuis octobre 2021 le poste de cheffe de produit aux Éditions de la Martinière. Pendant plus de quatre ans, elle y a exercé des responsabilités liées à la stratégie marketing, au pilotage de catalogues, à la publicité, ainsi qu’à la coordination de dispositifs multicanaux.

Elle a auparavant évolué au sein de Michelin Food & Travel, partenaire du Guide Michelin, où elle a travaillé pendant plus de deux ans. Elle y a occupé successivement les fonctions d’assistante communication externe en alternance, puis de chargée de communication externe en contrat à durée déterminée, entre septembre 2019 et octobre 2021, à Boulogne-Billancourt.

À ce poste, elle intervenait notamment sur le community management, la rédaction publicitaire et le marketing sur les médias sociaux.

