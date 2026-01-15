Prix de la rentrée littéraire 2025 : plus de place aux autrices, moins aux indés

Ils rythment la fin d'année du monde du livre, et sont suivis avec plus ou moins de passion par les uns et les autres. Difficile, cependant, de nier l'influence persistante des prix littéraires sur les ventes des derniers mois de 2025, à l'instar du Prix Goncourt, évidemment, qui a permis à Laurent Mauvignier et aux Éditions de minuit d'écouler quelque 450.000 exemplaires de La maison vide.

Certains titres en littérature n'ont pas eu besoin de récompenses pour cartonner (Mon vrai nom est Elisabeth, d'Adèle Yon, Éditions du Sous-sol, près de 200.000 exemplaires, est un bon exemple), mais les prix apportent un coup de pouce non négligeable (La nuit au cœur, de Nathacha Appanah, chez Gallimard, a ainsi dépassé les 120.000 livres vendus).

Pour les éditeurs, les distinctions décernées sur cette période particulière restent des enjeux de taille, qui peuvent changer le bilan économique d'une année. D'autant plus lorsque les dépenses des lecteurs et lectrices ont été plutôt en berne et qu'une certaine autrice a littéralement concentré, à elle seule, une part non négligeable des achats (Freida McFadden, bien sûr).

Une parité atteinte ?

Pour établir ce bilan des prix de la rentrée littéraire 2025, ActuaLitté a retenu 23 récompenses décernées au cours de la période, en comptabilisant les incontournables (Goncourt, Femina, Renaudot, Décembre, Médicis), mais aussi des trophées moins connus (Prix Blù Jean-Marc Roberts, Prix Méduse, Prix Alain Spiess du deuxième roman), sans oublier quelques distinctions de média (Le Monde, Les Inrocks, Roman des étudiants France Culture).

Depuis quelques années, une tendance veut que les autrices soient, petit à petit, mieux représentées au sein des palmarès des prix littéraires de la rentrée. 2024 marquait toutefois le pas avec cette tendance, puisque, sur 22 récompenses, 15 ont été décernées à des auteurs, contre 7 seulement à des autrices.

À LIRE - Prix littéraires de la rentrée : parité dans les sélections, moins dans les jurys

2025 redresse la barre, puisque 13 prix sont revenus à des autrices, contre 11 à des hommes (le Prix Wepler-Fondation La Poste, pris en compte dans le bilan, a salué un auteur, Bernard Bourrit, et une autrice, Hélène Laurain). Cette domination féminine est toutefois en trompe-l’œil, puisque, si l'on s'en tient aux personnalités, 9 autrices ont été récompensées par les prix de la rentrée, contre 10 hommes.

Si l'on se limite aux trophées les plus emblématiques (Académie Française, Décembre, Femina, Goncourt, Interallié, Médicis et Renaudot), la balance penche à nouveau du côté des autrices, avec 4 récompenses, contre 3 pour des auteurs. En excluant le Femina, qui récompense systématiquement une autrice, la parité est atteinte.

Deux autrices saluées, une belle diversité

Nathacha Appanah et Laura Vazquez, avec trois récompenses chacune, ont toutes deux largement pesé en faveur des autrices, et sont d'ailleurs les personnalités les plus honorées de cette cuvée 2025 des prix littéraires. Derrière elles, seul Laurent Mauvignier a su tirer son épingle du jeu, en finissant vainqueur des sélections du Prix Goncourt et du Prix littéraire Le Monde.

En 2025, une fois n'est pas coutume, les choix des différents jurys ont ainsi été plutôt variés, les cas de Nathacha Appanah et Laura Vazquez mis de côté. Quelques auteurs et œuvres ne concentrent pas une majorité des suffrages, comme cela a pu être le cas certaines années — notamment en 2024, quand 5 auteurs cumulaient à eux seuls 10 récompenses.

Le reflet d'une concentration

Pendant longtemps, la chimère « Galligrasseuil » hantait la rentrée littéraire : constituée de Gallimard, Grasset et les éditions du Seuil, elle raflait presque à coup sûr une certaine quantité de récompenses de la rentrée.

En 2025, cette entité a disparu, laissant la place à Gallimard, qui récolte 5 récompenses de la rentrée, grâce, à nouveau, au triplé de Nathacha Appanah (Prix Goncourt des Lycéens, Prix Renaudot des Lycéens, Prix Femina). La maison est suivie par les éditions du Sous-sol qui, elles, ont pu compter sur Laura Vazquez pour ramener 3 trophées. Robert Laffont, Grasset et les Éditions de Minuit, pour leur part, décrochent 2 récompenses chacune.

À LIRE - Les petites librairies françaises fragilisées par l'année 2025

Au-delà de certaines maisons d'édition, c'est surtout la concentration éditoriale qui a pris le pas sur Galligrasseuil. Le groupe Madrigall, qui a notamment racheté les Éditions de Minuit en 2021, s'octroie ainsi 10 prix littéraires de la rentrée, très loin devant ses concurrents Editis (5 récompenses) et Hachette (3 trophées).

Les maisons d'édition indépendantes sont reléguées aux marges, après une bonne année 2023 et une cuvée 2024 honorable. Finitudes, Sabine Wespieser et Verdier sont les seules structures non adossées à un groupe qui apparaissent dans le bilan des récompenses de la rentrée littéraire 2025.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com