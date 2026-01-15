En 2026, l'application Pass Culture s'ouvre à toute la population

À partir de 2026, la plateforme Pass Culture sera ouverte à tous, avec pour objectif de faire connaître et de valoriser la diversité des propositions artistiques et culturelles de proximité. Selon le ministère de la Culture, cette évolution vise à renforcer le rôle du Pass Culture comme outil de participation à la vie culturelle.

Une meilleure visibilité sur l’offre existante

La généralisation du Pass Culture pour tous s’inscrit dans le prolongement d’une expérimentation menée jusqu’à présent en région Grand Est. Elle constitue l’une des mesures du plan Culture et Ruralité annoncé par la ministre en juillet 2024, destiné à se déployer sur l’ensemble du territoire.

La concertation conduite par le ministère de la Culture dans le cadre du Printemps de la ruralité a mis en évidence l’enjeu que représente la connaissance de l’offre culturelle de proximité. La moitié des habitants des territoires ruraux estiment manquer d’informations sur la programmation culturelle locale. Pour 71 % d’entre eux, une meilleure visibilité sur l’offre existante constituerait un levier de participation aux activités culturelles.

C’est dans ce contexte qu’une expérimentation a été lancée en novembre 2024 en région Grand Est, afin de faire du Pass Culture un outil de référence pour la découverte des propositions artistiques et culturelles dans les territoires ruraux. Un travail de recensement, d’information et de cartographie géolocalisée a été mené par les équipes du Pass, avec l’appui de la DRAC Grand Est, en lien étroit avec les collectivités territoriales partenaires : la Collectivité européenne d’Alsace, les départements des Vosges et des Ardennes, ainsi que la Région Grand Est.

Plus de 5 millions de bénéficiaires depuis le lancement

Le Pass Culture s'articule autour d'une part individuelle, qui attribue des crédits aux jeunes de 17 et 18 ans, utilisables jusqu'à 21 ans, et d'une part collective destinée aux établissements scolaires, de la 6e à la terminale. Accessible via une application gratuite et géolocalisée, le dispositif permet aux jeunes de découvrir l'offre culturelle de proximité.

L’objectif affiché est de faire du Pass Culture l’outil de géolocalisation de référence pour découvrir l’offre et la vie culturelle de proximité, au service de tous les habitants, quel que soit leur âge, et de l’ensemble des acteurs culturels.

Opérateur de l’État, le Pass Culture intervient dans les politiques publiques d’éducation artistique et culturelle. Il s’articule autour d’une part individuelle, qui attribue des crédits aux jeunes de 17 et 18 ans, utilisables jusqu’à 21 ans, et d’une part collective destinée aux établissements scolaires, de la 6e à la terminale. Depuis son lancement, plus de 5 millions de jeunes ont bénéficié de la part individuelle et plus de 4,2 millions d’élèves ont eu accès à au moins une action d’éducation artistique et culturelle au titre du volet collectif durant l’année scolaire 2024-2025.

Généralisation, mais baisse des crédits

En parallèle, un arrêté publié au Journal officiel le 30 décembre 2025 a modifié à la marge le fonctionnement du Pass Culture et réorganisé le cadre fixé en 2021. Le principal changement concerne la part individuelle, avec un plafond abaissé à 50 € pour les dépenses liées aux « offres en ligne », contre 100 € auparavant. Ce plafond s’applique aux contenus numériques (musique, audiovisuel, jeux vidéo, livres audio, presse et conférences).

Cette réduction s’inscrit dans un contexte de maîtrise budgétaire et de recherche d’économies sur le dispositif, où les crédits alloués ont déjà été réduits ces derniers mois.

Dans le projet de loi de finances 2025, le budget global du pass Culture, notamment pour la part collective, a été réduit de 97 millions € à 72 millions € entre 2024 et 2025. Sur la part individuelle, le crédit attribué aux jeunes de 18 ans a été réduit de moitié, passant de 300 € à 150 € à partir de mars 2025, en réponse à la nécessité de maîtriser les dépenses publiques.

À LIRE - “Étau budgétaire”, Pass Culture, aides du CNL... Le budget 2026 à la loupe

Un an après son lancement en juillet 2024, Rachida Dati dressait un premier bilan du Plan culture et ruralité. Le dispositif repose sur 23 mesures articulées autour de quatre axes, avec une enveloppe annoncée de 100 millions € sur trois ans, dont 60 millions déjà engagés en 2024 et 2025. La ministre avait mis en avant 133 initiatives locales soutenues dans 252 territoires, 163 résidences d’artistes en milieu rural et la signature de contrats départementaux lecture dans 38 départements, pour 1 million € mobilisé.

Ces contrats visent notamment la formation des équipes de bibliothèques et des actions en direction de la jeunesse et des publics en situation de handicap. Le plan inclut également des mesures en faveur des librairies rurales, des musées de France implantés en ruralité et du patrimoine culturel immatériel.

Plusieurs opérateurs nationaux, dont le Centre des monuments nationaux, ont mis en place des résidences d’auteurs et de philosophes.

Par Hocine Bouhadjera

