Rentrée littéraire d’hiver 2026 : le palmarès des Prix Transfuge

Comme chaque année depuis 2015, la rédaction a sélectionné les meilleurs livres de la rentrée littéraire d’hiver.
Le 15/01/2026 à 11:21 par Hocine Bouhadjera
Voici le palmarès 2026 :
Prix Transfuge du roman français : Alain Blottière, Le Ciel a disparu, Gallimard
Prix Transfuge du premier roman : Félix Moati, Voir clair, L’Observatoire
Prix Transfuge du meilleur roman américain : Lionel Shriver, Hystérie Collective, Belfond
Prix Transfuge du roman d’Amérique latine : Patricia Melo, Ceux qui ne sont rien, Buchet-Chastel
Prix Transfuge du roman européen : Peter Buwalada, Le Fils d’Otmar, Actes Sud
Prix Polar : Nicolas Leclerc, Aurore, Le Seuil
Prix Transfuge de l’essai : Pascal Dayez-Burgeon, La nouvelle part coréenne, Perrin
Prix Transfuge de la biographie : René de Ceccatty, Les trois vies de Hector Bianciotti, Seguier
Prix Transfuge du livre de cinéma : L’Avenir de la vérité, Werner Herzog, Seguier
Prix Transfuge du livre d’art : Constellation, Michael Kenna, Skira
Prix Transfuge du livre de théâtre : Sarah Stridsberg, L’Art de la chute, L’Arche
Prix Poche : Arnaud de la Grange, La Promesse du large, Folio
Par Hocine Bouhadjera
