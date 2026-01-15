Rentrée littéraire d’hiver 2026 : le palmarès des Prix Transfuge

Voici le palmarès 2026 :

Prix Transfuge du roman français : Alain Blottière, Le Ciel a disparu, Gallimard

Prix Transfuge du premier roman : Félix Moati, Voir clair, L’Observatoire

Prix Transfuge du meilleur roman américain : Lionel Shriver, Hystérie Collective, Belfond

Prix Transfuge du roman d’Amérique latine : Patricia Melo, Ceux qui ne sont rien, Buchet-Chastel

Prix Transfuge du roman européen : Peter Buwalada, Le Fils d’Otmar, Actes Sud

Prix Polar : Nicolas Leclerc, Aurore, Le Seuil

Prix Transfuge de l’essai : Pascal Dayez-Burgeon, La nouvelle part coréenne, Perrin

Prix Transfuge de la biographie : René de Ceccatty, Les trois vies de Hector Bianciotti, Seguier

Prix Transfuge du livre de cinéma : L’Avenir de la vérité, Werner Herzog, Seguier

Prix Transfuge du livre d’art : Constellation, Michael Kenna, Skira

À LIRE - Clément Camar-Mercier, Prix Transfuge du roman français 2025

Prix Transfuge du livre de théâtre : Sarah Stridsberg, L’Art de la chute, L’Arche

Prix Poche : Arnaud de la Grange, La Promesse du large, Folio

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com