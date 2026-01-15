Pop Women Festival 2026 : cinq ans déjà, et toujours le même battement

Cinq ans. Ce chiffre revient comme un motif, presque un refrain. Non pas comme une autosatisfaction, mais comme un point d’appui. « Alors oui, cinq ans, c’est peu. Mais c’est aussi une très belle base », écrit Céline Bagot, fondatrice du festival, dans l’édito qui ouvre le dossier de presse. Une base faite de fidélités, de complicités artistiques, et d’un public qui ne se contente plus de consommer, mais participe, discute, revient.

Une géographie culturelle à l’échelle de la ville

À Reims, le Pop Women Festival ne se concentre pas : il se déploie. Médiathèque Jean Falala, Cellier, Manège, Cartonnerie, Maison commune du Chemin Vert, Caisse d’Épargne, FNAC, Bohème… La programmation épouse la ville et ses lieux culturels, dessinant une cartographie mouvante où spectacles, rencontres, expositions et concerts dialoguent.

Ce choix n’a rien d’anecdotique. Il inscrit le festival dans une dynamique de circulation — des corps, des idées, des publics — et refuse l’entre-soi. Certaines propositions sont accessibles gratuitement, d’autres sur billetterie ou via le POP Pass : une manière assumée de multiplier les portes d’entrée, sans hiérarchiser les expériences.

Alison Bechdel, figure centrale et symbolique

Inviter Alison Bechdel pour célébrer les cinq ans du festival relève autant du geste artistique que du positionnement politique. L’exposition On s’est bien amusé malgré tout, présentée du 5 au 28 mars à la médiathèque Jean Falala, constitue l’un des temps forts de cette édition anniversaire.

Autrice de Fun Home, de Le Secret de la force surhumaine ou encore de Lessivée, Bechdel a durablement marqué la culture contemporaine. Son œuvre, à la fois autobiographique, politique et traversée d’un humour acide, a contribué à rendre visibles des récits longtemps marginalisés. Le fameux « test de Bechdel-Wallace », né presque par accident dans une planche de Dykes to Watch Out For, en est l’exemple le plus emblématique : une idée simple, devenue outil critique mondial.

La rencontre croisée avec Iris Brey, à l’occasion de la sortie de La véritable histoire du Test de Bechdel, prolonge cette réflexion. Elle rappelle combien une œuvre artistique peut produire des effets bien au-delà de son champ initial, et transformer durablement les manières de regarder films, séries et récits dominants.

Quand la scène devient espace d’enquête

Le Pop Women Festival ne sépare jamais la scène du débat. Les performances proposées interrogent frontalement les normes, les représentations et les angles morts de nos sociétés.

Avec La Femme antique expliquée aux gens, Françoise Jimenez, sous les traits de Martine Blancbaye, remonte aux racines antiques du patriarcat, mêlant humour, érudition et crochetage philosophique. À l’aune de leurs peaux, chorégraphié par Marie Barbottin, donne corps à l’invisibilisation des femmes de plus de 50 ans, dans une pièce où le vécu des danseuses devient manifeste.

D’autres formes hybrides prennent le relais : quiz-spectacle avec Est-ce que les hétérosexuels vont bien ?, chœur théâtral dans Rose Tangos, concert dessiné, battle de bande dessinée… Ici, la pop culture n’est jamais décorative. Elle sert de levier, de langage commun, parfois de révélateur.

Des rencontres pour penser sans lisser

Tables rondes, rencontres dessinées, talks : la programmation éditoriale du festival impressionne par sa densité, mais surtout par sa cohérence. Qu’il s’agisse d’histoire des femmes, de syndrome de l’imposteur, de backlash réactionnaire, de santé mentale, d’influence numérique ou de violences sexuelles, chaque proposition s’inscrit dans un fil conducteur clair : comprendre les mécanismes à l’œuvre, sans isoler les expériences individuelles de leurs contextes sociaux.

Certaines rencontres frappent par leur précision. Raconter Mazan interroge le rôle du journalisme face à un procès hors norme. Qui protège nos enfants ? met en lumière les défaillances institutionnelles autour des violences sexuelles sur mineur·es. Tradwife : aller-simple pour Gilead déconstruit les récits séduisants d’un retour à l’ordre patriarcal.

Ici, pas de simplification. Les échanges prennent le temps. Les désaccords existent. Les récits se croisent, parfois se heurtent, mais toujours dans une exigence de transmission.

Une pop culture vivante, collective, incarnée

Côté musique, la programmation affirme la même exigence. De Yasmine Hamdan à Miki et Léonie Pernet, les concerts dessinent une pop plurielle, politique sans être programmatique, engagée sans slogan. Les langues, les genres, les influences s’y mêlent, rappelant que la pop est aussi un territoire de lutte et d’émancipation.

La soirée de clôture, entre DJ set et karaoké, assume enfin une autre dimension : celle du collectif, du relâchement, de la joie partagée. Une manière de rappeler que penser n’exclut pas de célébrer.

Le Pop Women Festival ne prétend pas résoudre. Il préfère ouvrir, relier, déplacer. « Il préfère agir maintenant avec joie, avec douceur, avec détermination », écrit Céline Bagot. Cinq ans après sa création, le festival apparaît moins comme un événement que comme une méthode : créer des espaces où la culture circule, rassemble et transforme.

Sans tapage. Sans dogme. Mais avec une constance rare.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com