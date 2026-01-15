Colin Niel quitte le Rouergue pour son prochain livre au Seuil

Auteur de huit romans, Colin Niel développe une œuvre marquée par les relations entre les humains et le reste du monde vivant. Ses livres ont été largement distingués par de nombreux prix littéraires, aussi bien dans le champ du roman noir que dans celui de la littérature générale.

Côté polar, il a notamment reçu le Grand prix de littérature policière, le prix Landerneau Polar, le prix Quais du Polar et le Prix Libr’à Nous Polar. D’autres distinctions relèvent davantage de la littérature générale et témoignent d’un fort soutien des lecteurs et des libraires, parmi lesquelles le Prix des lycéens et apprentis d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Prix Libraires en Seine, le Choix des libraires du Livre de Poche ou encore le Prix Carbet des Lycéens, réunissant des élèves de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane.

En 2019, son roman Seules les bêtes a fait l’objet d’une adaptation cinématographique réalisée par Dominik Moll.

À LIRE - Zéno Bianu, poète des seuils et des traversées, est mort

Si ses premiers romans, et en particulier sa « série guyanaise », s’inscrivaient clairement dans le roman policier, les textes plus récents de Colin Niel se sont progressivement affranchis des frontières du genre. Ils empruntent au roman social, au naturalisme, et parfois au fantastique, comme dans Darwyne (2022) et Wallace (2024), ses deux derniers ouvrages parus aux éditions du Rouergue.

On attendra à présent le titre de son futur ouvrage, et son sujet.

Crédits photo : Colin Niel en 2013 (Colin Niel, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com