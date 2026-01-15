Le Voile des illusions : le roman qui vous fait douter de l’amour… et de vous-même

« Je m’appelle Anna et, depuis un certain temps, je cherche à expliquer certains événements de ma vie — ma vie d’adulte — qui à pourtant quarante-cinq ans me rendent souvent perplexe. Quand je dis événements, je ne parle pas seulement de choses qui se sont réellement passées, ni d’actes ou de faits dont on peut attester l’existence par des preuves et que l’on pourrait considérer comme les données historiques de la vie d’un individu. »

« En réalité, j’essaie aussi de comprendre ce qui s’est passé dans ma tête pendant deux décennies — un climat de pensée, des désirs et instincts délétères, de petits sursauts de peur ou de honte, tous ces mouvements et émanations intérieures, ces courants souterrains difficilement perceptibles qui exercent une influence sur les actes et les événements. »

Tout commence dans une boîte trop bruyante. Costello saisit l’instant au plus près : « Il s’appelle Peter. J’ai du mal à l’entendre, il y a trop de bruit dans cette boîte. » Puis l’autrice plante une balise narrative : « Longtemps après, le moment où il a prononcé ces mots en gaélique m’apparaîtra comme l’instant décisif qui a fait basculer ma vie. » Cette précision rend le coup de foudre d’autant plus troublant.

Le corps : là où la vérité ne triche pas

Le roman frappe quand il refuse l’euphémisme. Au réveil, l’écriture se contracte, mime la panique : « Je me réveille dans le lit de Peter, ma robe jaune en bouchon autour de la taille. Aussitôt, je sais. J’ai mal. » Le réel, brut, s’impose : « Dans la salle de bain, je me mets à trembler et je vomis. » Et la parole de Peter, trivialement violente, révèle un monde : « Bah, j’ai pas envoyé la purée. » Ici, la narration devient un scalpel : pas d’explication ajoutée, seulement des gestes et des mots.

L’histoire s’organise autour d’une alternance addictive : présence-euphorie, absence-désastre. Dans le groupe d’amis, l’exclusion se mesure à une cruauté minuscule : « Personne ne prononce mon nom. »

Puis le texte ose un aveu net : « Je passe le week-end toute seule, trop humiliée pour aller voir mes amies ou rentrer chez mes parents, et chaque heure passe avec une lenteur insupportable. Jamais de ma vie je ne me suis sentie aussi misérable. Non, pas misérable, parce que la misère implique qu’il se passe quelque chose, c’est un état de résignation stable dépourvu d’espoir. Là, c’est différent, c’est un sentiment extrême, celui d’être rejetée encore et encore, jusqu’à sombrer dans la désolation. Ce n’est pas de l’amour : c’est de la torture. Et pourtant, jamais je n’ai vécu si intensément, ni ne me suis sentie si terriblement vivante. »

La force est là : reconnaître la torture, tout en confessant la vie « terriblement vivante » qu’elle produit. Qui n’a jamais confondu intensité et amour ?

Les livres : refuge et révélateur

Anna se sauve par la lecture, et Costello trouve une image lumineuse : « ce n’est pas vraiment un livre, en fait, je m’en rends compte à présent, c’est une douce créature vivante. » Quand elle tente de partager Camus, une réplique résume leur déséquilibre : « Tu es un vrai rat de bibliothèque. » Une phrase, et l’écart se creuse.

Le style alterne longues coulées introspectives et constats secs ; la syntaxe respire, puis tranche. Au bout du chemin, Anna formule ce que le roman préparait : « Peter était physiquement absent, il était toujours parti quelque part, et lorsqu’il était là, il était mentalement inaccessible. »

Et elle se rend, en même temps, indestructible : « Peter a fait du mal à mon corps, mais il n’a pas atteint mon esprit. Personne ne le peut. » Voilà un roman qui enthousiasme : il raconte l’illusion sans la mépriser, et change la douleur en connaissance.

Par Lucy L.

